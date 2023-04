Bozner Markt in Mittenwald: Vieles bleibt im Diffusen

Ob es irgendwann wieder düster-mittelalterlich wir in Mittenwald, bleibt die spannende Frage. © Josef Hornsteiner

Wer geglaubt hat, dass das Informationsforum über die Zukunft des Historienspektakels den Durchbruch bringen würde, der sieht sich getäuscht. Mehr denn je ist der Zeitpunkt einer Neuauflage ungewiss. Und es fehlt nach wie vor an Mutigen und Willigen, die bei der Mittenwalder Marktwoche Verantwortung übernehmen wollen.

Mittenwald – Am Ende einer lebhaften Diskussion ergreift noch einmal Christoph Szonn das Wort. „Das hoch emotionale Thema und die angeregte Diskussion haben uns weiteren Klärungsbedarf aufgezeigt“, bilanziert der Moderator. „Wir müssen entscheiden, wer bei all den geschilderten behördlichen Auflagen und Vorgaben überhaupt die Ausrichtung eines Bozner Marktes übernehmen will und kann.“ Daraus werde sich die Rolle und Beteiligung von „middlewood“ ableiten. Diese heimatverwurzelte Agentur versucht seit Monaten – drastisch ausgedrückt –, den Kreis zu quadrieren, den gordischen Knoten zu zerschlagen. Sprich: Eine tragfähige Lösung zu finden, damit in Mittenwald irgendwann, irgendwo und irgendwie das publikumsträchtige Historienspektakel stattfinden kann, das turnusmäßig 2022 hätte über die Bühne gehen sollen.

Nun also, nachdem diverse Arbeitsgruppen und Ideenschmieden getagt hatten, baten Szonn und seine beiden Mitstreiter Katharina Neuner (Kulturmanagerin) und Dr. Axel Barwich (Professor für technische Veranstaltungskonzeptionen an der TH München) zum Informationsnachmittag in die TSV-Halle. Die Resonanz war mit rund 70 Teilnehmern ganz ordentlich. Für sie gab es allerdings lediglich Handlungsempfehlungen, kein ausgefertigtes Konzept von dem von der Gemeinde beauftragten middlewood-Trio. Mit anderen Worten: Auch nach diesem Forum weiß niemand, ob die Marktwoche, die jeder im Ort haben möchte, tatsächlich realisiert werden kann.

Doch Axel Barwich zeigt sich deutlich mutiger: „Vorläufig planen wir mit Sommer 2024.“ Dieser Termin geistert seit der Absage der 2022er-Auflage durch Mittenwald. Doch aufgrund „diverser Behördenauflagen“ könnte der nächste Bozner Markt auch „erst 2025“ und dann sogar in einem „Vierjahres-Rhythmus“ realisiert werden. Alles Gedankenspiele.

Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) liest folgenden Auftrag aus der Diskussion in der TSV-Halle heraus: „Wir werden mit der Agentur middlewood darüber beraten, ob ein Verein oder eine gGmbH als Organisator des Bozner Marktes geeignet ist und alles vorbereiten, dass der Gemeinderat die nötigen finanziellen Mittel im Haushalt freigeben kann.“ Hört sich nicht unbedingt danach an, als könnte tatsächlich 2024 oder 2025 eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit einer Vorplanung von mindestens eineinhalb Jahren tatsächlich vonstatten gehen. An der Mitarbeit vieler Mittenwalder würde es nicht scheitern, wie die Auswertung der Ergebnisse der zwei Auftaktveranstaltungen und insgesamt sieben darauffolgende Bozner-Markt-Workshops mit über 100 Teilnehmern zeigt. Zusammengesetzt hatten sich diese aus Anwohnern des gewohnten Marktbereichs (10 Prozent), aus Vertretern des Einzelhandels (13), der Gastronomie (23), der Standbetreiber, des Handwerks (26) sowie der Vereine (28).

Protagonisten der Präsentation: (v. l.) Bürgermeister Enrico Corongiu, Christoph Szonn, Dr. Axel Barwich und Katharina Neuner. © Wolfgang Kunz

So in etwa setzte sich auch das Publikum nun bei der Präsentation in der TSV-Halle zusammen. Sie erfuhren, was sie längst wussten: Gewünscht ist eine Marktwoche, die historisch korrekt sein, feste Öffnungszeiten und ein einheitliches Pfandsystem haben soll. Auch ein Rahmenprogramm mit Eröffnungsspiel und Theaterwiederholungen in der Puit soll’s geben. Die Marktstände wünscht man sich neben dem Obermarkt und der Hochstraße noch im Gries samt Puit.

Zehn Tage soll der Bozner Markt auch künftig dauern und mittels Zuschüsse der Gemeinde und Alpenwelt Karwendel sowie Standgebühren, Eintritts- und Sponsorengeldern finanziert werden. Der Vorschlag, die Marktwoche an Pfingsten zu verwirklichen, stieß auf Bedenken. So wurde argumentiert, dass es zu dieser Jahreszeit zu kalt für die am Rahmenprogramm beteiligten Kinder sei, die oftmals barfuß auftreten. Besser für Schüler sei Anfang der Sommerferien, da so Zeit zur Erholung bliebe – also ein Zeitraum wie bisher auch.

Die zentrale Frage schlechthin blieb, wie gesagt, unbeantwortet: Wer organisiert das Ganze und wer trägt die Verantwortung? Etwa ein zu gründender Verein oder eine gemeinnützige GmbH? Findet sich hier keine Lösung, wird es keinen Bozner Markt geben. So einfach ist das. Wolfgang Kunz

Stichwort Bozner Markt:

Die Wiedereinführung des geschichtlich verbrieften Bozner Marktes (1487 bis 1679) in Mittenwald ging im Juli 1924 vonstatten. 1929 folgte eine Wiederholung. Danach geriet das Historienspektakel in Vergessenheit. Erst 1987 erinnerte man sich unterm Karwendel wieder an die historische Marktwoche. Seitdem veranstaltete man im Fünf-Jahres-Turnus bis 2017 durchgehend den Bozner Markt. 2022 musste dieser aufgrund diverser Gründe (Corona, Sicherheit, Hygiene, Organisation) schweren Herzens abgeblasen werden.