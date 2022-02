Mittenwalder können endlich wieder loslegen: Maschkera dürfen gehen am Unsinnigen

Von: Christof Schnürer

Brauchtum pur: Die Schellenrührer werden nach einem Jahr Zwangspause am „Unsinnigen“ wieder hüpfen. © Peter Kornatz

Lange stand die Fosnocht auf der Kippe. Doch nach den jüngsten Lockerungen können die Mittenwalder an ihrem heiß geliebten Unsinnigen Donnerstag unter Einhaltung gewisser Regeln wieder loslegen. Offiziell beworben wird die Maschkera-Gaudi aus gutem Grund aber nicht.

Mittenwald – Darauf haben die Mittenwalder Maschkera mehr als zwei Tage gewartet: Auf eine Mitteilung des Landratsamtes, in der explizit geregelt ist, wie man sich am „Unsinnigen“ und darüber hinaus zu verhalten hat – ein Faschings-Knigge sozusagen. Doch die Verlautbarung der Kreisbehörde ist eher dünn und vage. Man liest es förmlich raus: Die Verantwortlichen wollen sich bei diesem unterm Karwendel so wichtigen Thema nicht festlegen.

Dabei haben Rathaus-Amtsleiter Hermann Baier, Ordnungsamtschef Josef Stieglmeier und Polizeichef Hubert Hohenleitner am Montag ganze zwei Stunden im Landratsamt mit dessen Vertretern gesprochen. Die Beteiligten schweigen sich dazu aus und verweisen lieber auf die offizielle Stellungnahme. Deren zentrale Botschaft: „Auch in diesem Jahr sind aufgrund der Corona-Lage das Faschingstreiben und die Aufrechterhaltung traditioneller Faschingsbräuche leider nur recht eingeschränkt möglich.“ Trotz der Lockerungen durch das bayerische Kabinett vom 15. Februar seien die Regeln der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie der maßgeblichen Rahmenhygienekonzepte zu beachten.

Landratsamt hat eine große Bitte an die Maschkera

Es folgt ein unverbindlicher Appell: „Grundsätzlich bittet das Landratsamt alle, die schon jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt als Maschkera unterwegs sind, sich an die jeweils geltenden Bestimmungen zu halten und sich der Verantwortung für sich und andere bewusst zu sein.“

In schöner Regelmäßigkeit wird in dem Schreiben von Brauchtum gesprochen. Wohl nicht ganz ohne Grund: Denn Maschkera, die Traditionen aufrechterhalten, aber zu keiner Veranstaltung aufrufen, tragen dafür auch keine Verantwortung. Daher wird man in Mittenwald den Teufel tun und das Faschingstreiben offensiv bewerben. Jeder weiß im Geigenbauort, dass einzelne Gruppen am „Unsinnigen“ um Schlag 12 Uhr durch den Obermarkt ziehen werden, aber keiner will offiziell davon wissen.

Mit „kreativen Ideen“ sei das Faschingstreiben in einem gewissen Umfang durchaus möglich

Daher tritt auch die zuständige Sicherheitsbehörde ein wenig auf die Bremse. „Mit kreativen Ideen ist somit ein Faschingstreiben in einem gewissen Umfang durchaus möglich“, heißt es unter anderem. Konkret gesagt: Maschkera dürfen unter Einhalten der 2G-Regel Wirtshäuser besuchen, Musik sollte nur im Hintergrund laufen. Getanzt werden darf nicht. Das wäre im Groben der Rahmen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich einige Gruppen am „Unsinnigen“ nach dem offiziellen Teil wohl trennen werden – in die geimpfte und ungeimpfte Spaßfraktion.

In puncto Fasching hat sich nun auch die Mittenwalder CSU zu Wort gemeldet. Auch die Schwarzen beklagen die geringe Aussagekraft der Stellungnahme des Landratsamtes. Einen Seitenhieb kann sich die Partei dabei nicht verkneifen. So fordert der Ortsvorstand in seiner Stellungnahme im Hinblick auf die sogenannten Montagsspaziergänge in Garmisch-Partenkirchen, bei der „mehr als tausend Menschen“ an „unangemeldeten Versammlungen“ teilnehmen – „viele ohne Maske und Abstand“ – mit Blick auf die Mittenwalder Fosnocht „ebenso Fingerspitzengefühl“ von der Kreisbehörde ein. „Bisher sind Maschkera ja auch schon fleißig gegangen und haben sich an alle Regeln gehalten.“

So wird der „Unsinnige“ nach der Zwangspause von 2021 zu einem echten Gradmesser – für Polizei, Behörden und Brauchtumsfreunde.