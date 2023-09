Brennpunkt Predigtstuhl: Per Crashrettung ins Klinikum

Durch eine Rinne gelangen die medizinischen Helfer zu der abgestürzten Bergsteigerin Im Tiefkar. © Bergwacht Mittenwald

Die Bergwacht Mittenwald hat im Verbund mit der ADAC-Luftrettung einmal mehr ganze Arbeit im Karwendel geleistet – und das in doppelter Hinsicht. Dank des beherzten Eingreifens konnten zwei verletzte Frauen noch rechtzeitig ins Krankenhaus geflogen werden.

Mittenwald – „Predigtstuhl (1975 Meter) bei Mittenwald – spannende Bergtour im Karwendel“ – so lautet die Überschrift einer Tourenbeschreibung. Verschiedene Varianten locken Sportkletterer in die Wände über dem Damkar. Doch dass Traum und Tragödie oft nahe beieinander liegen, mussten Bergsteiger nun am eigenen Leibe erfahren. Letztlich verletzten sich zwei Frauen. Dank der Bergretter und ADAC-Hubschrauberbesatzungen von „Christoph Murnau“ kamen sie mit dem Leben davon.

„Alle Bergsteiger waren konditionell fit und genügten auch von der Ausrüstung den Ansprüchen. Unglückliche Umstände ließen jedoch zwei Bergsteigerinnen abstürzen“, fasst Einsatzleiter Fredy Kirchner kurz die Ereignisse zusammen. Doch so einfach gestalteten sich die Rettungsaktionen nicht.

Die verletzte Frau wird an Bord des Helikopters gewinscht. © Bergwacht Mittenwald

Am Freitagnachmittag war ein Paar, Mitte 20, unterwegs vom Predigtstuhl aufwärts in Richtung Tiefkar. An einer sogenannten Dreierstelle (Schwierigkeitsgrad) brach plötzlich ein Griff aus. Das alpine Gelände ist dort mit Grasbändern durchzogen. Zum Glück kam die stürzende Frau auf diesem verhältnismäßig weichen Untergrund rechtzeitig zum Liegen. Ihr Partner alarmierte die Bergwacht, die prompt per Hubschrauber der ADAC-Luftrettung zur Unglücksstelle flog. Dort bauten sie eine Seilversicherung für die medizinische Crew auf. Nach der Erstversorgung ging’s für die Verletzte ins Klinikum. „Die junge Frau kann ihren zweiten Geburtstag feiern und ihrem Schutzengel danken“, drückt es Mittenwalds Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer deutlich aus. „Sie war nicht am Seil gesichert. Wäre sie einen Meter weiter gerutscht, wäre es mit Sicherheit tödlich ausgegangen.“

Hubschrauber im Einsatz: Bergwachtmänner aus Mittenwald und der Pilot der ADAC-Luftrettung besprechen das weitere Vorgehen. © Bergwacht Mittenwald

Drei Tage später versuchten sich Alpinisten an der Wand am Südwest-Pfeiler. Bis zur zweiten Seillänge stieg eine Kletterin vor. Dann rutschte sie aus und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Auch sie kam auf einem Absatz zum Liegen. Nach der Alarmierung ging’s wieder für zwei Bergwachtkräfte mit „Christoph Murnau“ zur Klärung der Situation an die Unglücksstelle.

Der Helikopter kreist unter anderem über der Dammkarhütte. Die Aufnahme zeigt die Perspektive vom Predigtstuhl. © Bergwacht Mittenwald

Weitere drei Retter setzte man anschließend am Gipfel ab. Sie bauten dort zur Redundanz einen sogenannten „Dyneema Stand“ auf. Mit dem Verfahren kann bei Rettungen über längere Strecken an einem Stück abgeseilt werden.

Nachdem zwischenzeitlich die Abgestürzte gesundheitlich instabil wurde, holte die Bergwacht einen Notarzt dazu. Der kritische Zustand machte jetzt andere Maßnahmen notwendig. Die Einsatzkräfte disponierten um. Mit einer sogenannten Crashbergung holten sie die Frau aus der Wand und flogen sie in die Murnauer Unfallklinik.

„Die Zusammenarbeit zwischen den Hubschrauberbesatzungen und unseren 13 Leuten bei beiden Bergungen ging Hand in Hand und verlief reibungslos“, zieht Einsatzleiter Kirchner ein zufriedenstellendes Fazit. Leonhard Habersetzer