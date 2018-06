Diese Brücke hat‘s in sich: Wieder bleibt ein Lkw stecken

Das gibt‘s doch gar nicht: Erst im März 2018 krachte ein Laster in die Bahnunterführung an der Schöttlkarspitze. Jetzt hat das wieder ein Lkw-Fahrer fabriziert.

Mittenwald – Zum wiederholten Mal ist am Dienstag ein Lkw an der Bahnunterführung in Mittenwald stecken geblieben. Diesmal war es ein Brummifahrer aus Bosnien-Herzegowina, der kurz nach 14 Uhr mit dem Kastenaufbau seines 3,63 Meter großen Vehikels in den Viadukt krachte. Dabei hat der Mann laut Polizei offenbar das Schild mit der Höhenbeschränkung (2,80 Meter) und das Rotlicht der elektronischen Höhenkontrolle ignoriert. Der 52-Jährige kam bei der Kollision mit dem Schrecken davon. Der Schaden am Lkw beträgt etwa 1000 Euro. An der Bahnbrücke konnten bislang keine Schrammen festgestellt werden. Sie soll nun aber nochmals von der Deutschen Bahn genauer unter die Lupe genommen werden.