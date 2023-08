Banges Warten auf Schulstart: Mittenwalder Kinder noch bis Dezember auf Bus statt Bahn angewiesen

Von: Josef Hornsteiner

Züge fallen zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen noch bis 7. Dezember aus. (SYMBOLFOTO) © Revierfoto/Imago

Hat die Deutsche Bahn aus ihren Fehlern im vergangenen Jahr gelernt? Das wird sich spätestens am 12. September zum Schulbeginn zeigen. Dann müssen zahlreiche Kinder und Jugendliche wieder nach Garmisch-Partenkirchen pendeln – einmal mehr mit dem Schienenersatzverkehr. Denn die Bahnstrecke bleibt bis mindestens 7. Dezember gesperrt.

Mittenwald – Manche schütteln den Kopf, andere lachen lauthals auf. Auslöser für diese Gefühlsregungen ist der Mittenwalder Bürgermeister. Am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung teilt nämlich Enrico Corongiu (SPD) mit, dass nach all den Pannenserien in den zurückliegenden Monaten die Deutsche Bahn AG Besserung gelobt habe. Wie gesagt: Grenzenlose Euphorie bei den Volksvertretern sieht anders aus. Denn die Erinnerungen an teils chaotische Szenen beispielsweise beim Schienenersatzverkehr (SEV) ist vielen noch bestens in Erinnerung. Einmal beförderte ein Bus sogar die Schüler nicht nach Garmisch-Partenkirchen, sondern ins benachbarte Scharnitz in Tirol.

Daher konnte sich Gerhard Schöner (CSU), ohnehin für seine deftige Wortwahl bekannt, auch dieses Mal einen Kommentar nicht verkneifen. „Die Bahn-Verantwortlichen wissen aber diesmal schon, dass am 12. September wieder die Schule beginnt und die Schüler nach Garmisch-Partenkirchen fahren müssen?“, fragte der Dritte Bürgermeister mit beißender Ironie. Doch wie auch immer man der DB begegnet, die seit dem Zugunglück in Burgrain (3. Juni 2022) plötzlich von einer Gleisbaustelle zur anderen hastet, eines bleibt Fakt: Schienenersatzverkehr wird es zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen noch lange geben.

Zugstrecke zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen noch bis zum 7. Dezember gesperrt

Nun hat die DB mitgeteilt, dass diese Zugstrecke noch bis mindestens 7. Dezember gesperrt bleiben wird. Bekanntlich werden dort Stützmauern ertüchtigt, Gleisbette erneuert und Schwellen ausgewechselt. Seit der Katastrophe von Burgrain ist eben vieles anderes – auch bei einer profitorientierten Aktiengesellschaft. Leidtragende sind gerade die Isartaler Fahrschüler, die seit über einem Jahr eher selten in der Regionalbahn Platz nehmen dürfen.

Kein Wunder also, dass die Marktgemeinde heuer laut Bürgermeister „gleich mehrmals“ Kontakt mit der Deutschen Bahn wegen des Transports der Kinder und Jugendlichen ab Schulbeginn am Dienstag, 12. September, aufgenommen hat. Nach langem Nachbohren von Seiten des Rathauses dann die Antwort: „Es sollen drei Busse für bis zu 120 Schüler ab dem ersten Schultag zu den Stoßzeiten zur Verfügung stehen“, sicherte das Unternehmen der Kommune zu.

Auch das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen steht im engen Kontakt mit der Deutschen Bahn

Im Austausch mit der Bahn steht auch das Landratsamt. „Der Schülerverkehr hat allerhöchste Priorität“, versichert Mobilitätsmanager Florian Diepold-Erl. Er sei selbst regelmäßig mit den Verantwortlichen der DB in Kontakt. „Sie haben auch uns zugesichert, dass alles besser als letztes Jahr laufen wird.“

Die Kreisbehörde ihrerseits hat dem Unternehmen unter anderem die gemeldeten Schülerzahlen durchgegeben sowie die Uhrzeiten, wann die Busse fahren müssen, um rechtzeitig anzukommen. „Wir informieren die Bahn stets über die aktuelle Situation, damit der Schienenersatzverkehr geregelt läuft.“ Natürlich weiß Diepold-Erl, dass die Suche nach qualifiziertem Personal – allen voran Busfahrern – für die meisten Fahrgast-Unternehmen schwierig ist. Nicht zuletzt das soll im abgelaufenen Schuljahr der Grund des SEV-Schlamassels gewesen sein.

Deutsche Bahn habe genügend Zeit gehabt, um sich auf den Schulbeginn am 12. September vorzubereiten

Doch nun hatte die Deutsche Bahn AG genügend Zeit, um ein funktionierendes Ersatzsystem bis zum 12. September auf die Beine zu stellen, findet Diepold-Erl. Die DB versichert derweil, dass sie mit Hochdruck an den besagten Baustellen auf der Strecke zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen weiterarbeitet – auch das kennt man aus der Vergangenheit nur zu gut.

Weitere Informationen sind auf der Homepage www.bauinfos.deutschebahn.com erhältlich.