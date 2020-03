Corona: Deutsche Saisonarbeitskräfte kommen nach Hause - Ausreise aus Quarantäne-Gebiet

Viel los am Grenzübergang Scharnitz/Mittenwald: Über 400 deutsche Saisonarbeitskräfte wurden am Montag in Bussen und Pkw-Konvois aus Tirol in die Heimat gebracht - trotz geschlossener Grenze. Und wohl ohne Corona-Test, obwohl sie aus einem Quarantäne-Gebiet kommen.

Die Deutsche Botschaft in Wien hat sich an deutsche Saisonarbeitskräfte gewandt, die in den Gemeinden St. Anton am Arlberg und Paznauntal tätig sind. Mit der zentralen Botschaft: Sie werden nach Hause gebracht. Bald und schnell: Am Montag, 30 März, und damit vor Ablauf der Quarantäne am 13. April 2020. An dieser Möglichkeit habe man mit dem Außen- und Gesundheitsministerium Österreichs und den Behörden in Tirol gearbeitet.

Die Heimfahrt begann am Montagmorgen mit Fahrtziel Mittenwald. Zum Teil in Bussen, die die Botschaft zur Verfügung stellte, zum Teil im eigenen Pkw. Dazu gab es klare Auflagen: Im Auto durften nur die gemeinsam fahren, die zuvor auch zusammen gewohnt haben. Und sie müssen im Konvoi fahren, einer umfasst 50 Fahrzeuge. Diesen begleitet die Polizei bis zur Staatsgrenze bei Scharnitz.

Über 400 deutsche Saisonkräfte fahren aus Tirol nach Hause

Dem Bayerischen Rundfunk zufolge waren von dieser Aktion über 400 Deutsche betroffen. Sie kamen Montagmittag an der Grenze Mittenwald/Scharnitz an. Die Bundespolizei kontrolliert, so teilte ein Sprecher dem BR mit, die Einreisenden an der Grenze und begleitet sie zum Bahnhof in Mittenwald. Von dort dürfen sie im Zug - er verkehrt stündlich um 12.36 Uhr, 13.36 Uhr und 14.36 Uhr zum Hauptbahnhof München - selbstständig in ihre Heimat weiterreisen.

Ein Test auf das Coronavirus findet laut Bundespolizei nicht statt. Sollte jedoch jemand Symptome zeigen, informiere man das Gesundheitsamt vor Ort. Zudem müssen sich die Arbeitskräfte laut BR nach ihrer Rückkehr unverzüglich bei ihrer Gesundheitsbehörde melden. Sie bestätigen schriftlich, keine Symptome zu zeigen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten.

