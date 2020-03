Artisten-Familie verzweifelt: Rausgeworfen aus Tirol, gestrandet in Mittenwald

Kein Geld, keine Lebensmittel, kaum Hoffnung: In Mittenwald sitzen zwei Familien in Mittenwald unverschuldet fest. Die Corona-Krise hat sie mit voller Wucht getroffen. Sie sind verzweifelt.

Mittenwald – Rausgeworfen in Tirol, gestrandet in Mittenwald. „Kein Wasser, keine Toilette, kein Gas – nichts zum Leben“, auf diese erschütternde Kurzformel bringt es Manuela Brumbach. Ihr gleichnamiger Artistenzirkus und ein befreundetes Puppentheater – insgesamt elf Betroffene, darunter fünf Kinder – hat die Corona-Krise mit voller Wucht getroffen. Jetzt harren Brumbach und Co. in ihren sechs Wohnwagen in ihrem Notquartier auf dem Parkplatz an der Ladestraße West aus.

„Sie mussten Tirol unverzüglich verlassen“, schildert der Mittenwalder Bürgermeister Adolf Hornsteiner diese Ausnahmesituation. Auf dem kürzesten Weg kamen die zwei Familien von ihrem Winterquartier in Stams nach Deutschland – also über die Porta Claudia. Die Ausweisung der Tiroler Landesregierung traf die Artisten- und Künstlerfamilien aus dem Nichts. Daher glich die Abreise einer Odyssee. Zumal die einzige Zugmaschine, die Brumbach und Co. haben, gerade repariert wird. Doch den Tirolern ist es bitterernst: „Sie haben uns einen Abschleppwagen zur Verfügung gestellt.“ Damit wurde der erste Wohnwagen nach Mittenwald geschleppt und kurioserweise auf dem Parkplatz des Kranzberg-Sessellifts abgestellt. Die nächsten zwei Gefährte fuhr man auf den Parkplatz am Bahnhof. Die restlichen haben die Tiroler nur noch bis Scharnitz transportiert und an der Grenze platziert. „Wir sind der Gemeinde Mittenwald dankbar, dass sie auf Anfrage hin unseren Fuhrpark mit Hilfe der Feuerwehr und Polizei zum jetzigen Standort an der Ladestraße geschleppt hat“, betont Brumbach.

„Alles steht noch in Tirol“

Eine Weiterreise ins Heimatquartier in Kochel, wo vor wenigen Tagen ein weiterer Zirkus gestrandet und in Not geraten war, ist wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Verblieben im Lager in Stams sind das Zelt, viele Requisiten und wichtige Gerätschaften wie Waschmaschine, Dusche und Trockner. „Alles steht noch in Tirol.“ Damit bleibt den Gestrandeten der Gang auf öffentliche Toiletten vorerst nicht erspart. „Ein Wahnsinn in dieser Zeit“, findet die verzweifelte Zirkuschefin. Dazu kommen finanzielle Probleme. „Bisher haben unsere Tournee-Einnahmen auch über den Winter immer zum Leben gereicht“, versichert Brumbach. „Doch jetzt müssen wir wahrscheinlich Hartz 4 beantragen.“

Geld fehlt hinten und vorne

Geplant war ursprünglich, im Frühjahr von Stams aus eine Tournee durch Tirol, Südtirol und Italien zu starten. „Wir hatten wegen der bereits fixen Termine schon Plakate drucken lassen“, erzählt Brumbach. „Jetzt bleiben wir auf rund 1200 Euro sitzen.“

Auch Geld für die notwendigen Reparaturen von Zelt, Zugmaschine und Geräten fehlt dem Familienbetrieb. „Wir wollen unsere Notlage beileibe nicht ausnutzen und der Gemeinde Mittenwald auf der Tasche liegen, aber in unserer angespannten Lage würden wir uns über jede noch so kleine Spende freuen.“

Wolfgang Kunz