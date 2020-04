Corona-Verdacht in Mittenwalder Seniorenheim - Lage in Murnauer Einrichtung spitzt sich zu

Die Lage im Murnauer Seniorenzentrum ist ernst. Jetzt könnte das zweite Seniorenheim im Landkreis betroffen sein. In Mittenwald gibt‘s Corona-Verdachtsfälle.

Murnau/Mittenwald – Zwei Altenheime im Landkreis sind offenbar vom Corona-Virus betroffen. Neben Murnau gibt es nun auch Verdachtsfälle im Mittenwalder Alma-Seniorendomizil An den Isarauen. Dort wurde bei Bewohnern und Mitarbeitern laut Landratsamtssprecher Stephan Scharf und BRK-Sprecher Jörg Jovy „mehr als zehn Abstriche genommen“. Auf der gemeinsamen Internetseite von Landratsamt und BRK heißt es, alle Bewohner und Mitarbeiter wurden getestet. Wie viele Angestellte und Senioren in dem Haus arbeiten oder leben, ist unbekannt. „Zum Schutz der Bewohner und unserer Mitarbeiter werden diese vorsichtshalber/vorsorglich durchgetestet“, teilt Sonja Nowak von der Geschäftsleitung per E-Mail mit. Wie die Einrichtung weitergeführt werden kann, hängt laut Scharf von der Zahl der Personen ab, die infiziert sind und isoliert werden müssen. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten Tagen zu rechnen.

Einen weiteren Großkampftag hatte das BRK am Freitag an der Grenze zu Österreich. Dort kommen immer noch Busse mit deutschen Saisonarbeitern aus den Skigebieten an, die auf das Coronavirus überprüft werden mussten.

Wie kann das Seniorenzentrum weitergeführt werden?

Die Lage im Murnauer Seniorenzentrum Kemmelpark spitzt sich zu: Eine groß angelegte Untersuchung hat nun ergeben, dass in der Einrichtung, die eine Tagespflegestätte für Senioren und zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen beheimatet, mittlerweile acht Pflegekräfte an Corona erkrankt sind. Bislang war nur ein Mitarbeiter bekannt, der sich mit dem neuartigen Virus infiziert hatte. Die Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, wie Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamts, am Freitag erklärte. Auch werden mögliche Kontaktpersonen ermittelt. Unter den Bewohnern – insgesamt sind es nach Tagblatt-Informationen 48 – haben sich glücklicherweise keine neuen Fälle ergeben. Es bleibt bei drei Erkrankten. Zwei der Senioren werden weiterhin in einer Klinik behandelt. Die dritte Person ist in dem Haus, in dem jetzt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen herrschen, isoliert.

Ältere Menschen gelten bekanntlich als besonders gefährdete Risikogruppe. Eine Spezialeinheit des Bayerischen Roten Kreuzes hatte am vergangenen Mittwoch die betagten Mieter und die Beschäftigten getestet. Im Zuge dieses Großeinsatzes wurden 140 Abstriche vorgenommen. Die Auswertung fand in einem Labor der Uni-Klinik Innsbruck statt. Unklar ist, in welcher Form das Murnauer Seniorenzentrum angesichts des Personalschwunds weitergeführt werden kann. „Wir versuchen, eine Lösung zu finden“, sagt Scharf. Denkbar wäre eine Teilverlegung in ein anderes Heim. as/prei