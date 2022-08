Da klopft das Herz: Bozner Markt im Mini-Format

Teilen

Freuen sich auf Kundschaft: (v. l.): Florian Weineisen, Hannes Neuner, die Marketenderinnen Andrea Stieglmeier und Maria Vollmer sowie Markus Weineisen von der Kolpingsfamilie. © Wolfgang Kunz

Die gute Nachricht: Die Pilgerschenke hat wieder geöffnet. Die schlechte Nachricht: Alle Karten sind vergriffen. Doch wenigstens können die paar glücklichen Besucher in Mittenwald Bozner-Markt-Luft schnuppern.

Mittenwald – Marketenderinnen, die Wein ausschenken, Gaukler und Musikanten und natürlich das besondere Ambiente – die Pilgerschenke der Kolpingsfamilie hat nichts von ihrem Charme verloren. Am Donnerstag hat sie wieder geöffnet – und zwar vier Tage lang für ein limitiertes Publikum. Somit gibt es wenigstens in Miniaturform den Bozner Markt, der heuer aus organisatorischen Gründen hatte abgesagt werden müssen.

Zuletzt hatte sich 2017 der Ortskern in einen Handelsort im ausgehenden 15. Jahrhundert verwandelt. Aus bekannten Gründen verständigte man sich im Gemeinderat auf eine Wiederauflage 2024. So lange wollte die Kolpingsfamilie nicht warten. „Die Idee kam uns bei einer Vorstandssitzung im Fasching“, erklärt Schriftführerin Silvia Rieger, „uns lag es echt am Herzen, dass der Bozner Markt wenigstens im Kleinformat und auch egal in welcher Form stattfindet“. Doch die kultige Pilgerschenke steht aus Platzgründen nur einem erlesenen Publikum zur Verfügung. So kommen natürlich in erster Linie alle Vereinsmitglieder in den Genuss dieses Privilegs. Diese können auch Bekannte und Freunde aus anderen Vereinen und Institutionen mitnehmen.

„Die Eintrittskarten für zehn Euro waren im Nu vergriffen“, lässt Kolpingchef Hannes Neuner („Noderschuster“) wissen. Pro Abend ist die Anzahl der Gäste auf 90 begrenzt. „So ist gewährleistet, dass alle genügend Platz haben und wir die Besucher mit jeweils zehn Mitgliedern pro Abend auch ordentlich bewirten können.“

Bereits ein paar Minuten vor 18 Uhr waren die ersten Gäste da. Im Eingangsbereich mussten sie an zwei Männern eines privaten Sicherheitsdienstes vorbei, bevor sie sich einen Platz in der Schänke aussuchen konnten. „Das ist vorgeschrieben und dient beiden Seiten“, sagt Neuner.

Wie bei den vorherigen Marktwochen hatten die Kolpingsmitglieder den Vorhof des Pilgerhauses überdacht und so eine urige Wirtsstube geschaffen. Dort forderte eine Tafel mit „Nunc est bibendum – nun lasst uns trinken“ zum Genuss von Wein auf. Daneben gab es auch die sonstigen Klassiker Speck, Käse, Brotzeitknacker und natürlich das süße Pilgerbrot.

Nachdem die Besucher mit dem süffigen Edelvernatsch genügend vorgeglüht hatten, sorgte kurz nach 20 Uhr das historisch gekleidete Musikerduo „Manfred Asal und Ulli“ für mittelalterliche Klänge und endgültig für wehmütiges Bozner-Markt-Gefühl. Dem einen oder anderen klopfte regelrecht das Herz.

Den eingängigen Text „Lasst uns feiern den Markt zu Mittenwald, füllt die Becher mit Wein und leert sie bald“ hatte Asal für den Bozner Markt 2012 komponiert. „Ich habe mich gefreut und auch gewundert, dass alle Besucher den Text kannten und mitgesungen haben.“ Kein Wunder: Wer vergisst schon unzählige weinselige Abende beim Bozner Markt. Wolfgang Kunz