Hochbetrieb auf dem Kranzberg: Durchstarten mit den Mountaincarts 

Mit den Mountaincarts starten die Gemeindewerke Mittenwald seit Mai Vollgas durch. Deshalb fällt auch der diesjährige Wirtschaftsplan von Werksleiter Matthias Pöll äußerst positiv aus.

Mittenwald – Die Mountaincarts haben nun endgültig das Obere Isartal erobert. Das Spaß-Gefährt auf drei Rädern begeistert seit Mai die Einheimischen und ihre Gäste. „Wir erwarten für heuer rund 10.000 Fahrten“, verspricht sich Gemeindewerke-Chef Matthias Pöll einiges von dieser neuen Attraktion.

Nun ist es an der Zeit, richtig Fahrt aufzunehmen. Nachdem sich 2017 der Probebetrieb bereits als „sehr vielversprechend“ entpuppte, rechnet der Werksleiter für 2018 mit insgesamt 84 000 Fahrten am Kranzberg-Sessellift. Hierfür wurde in den vergangenen Wochen und Monaten fleißig an der Strecke gearbeitet und letzte Ausbesserungen für den Vollbetrieb vorgenommen.

„Es mussten manche Stellen mit Kies aufgefüllt und feuchte Stellen ausgebessert werden“, erklärt Pöll die Vorbereitungen für die Saison 2018. Nur mehr der kleine Lagerraum an der Gipfelstation wird im Laufe des Jahres noch errichtet. „Der Betrieb läuft aber trotzdem ohne Verzögerungen weiter“, versichert er.

Genauso erfreulich wie das Mountaincart-Fahren an sich ist der Wirtschaftsplan der Mittenwalder Gemeindewerke, den Pöll dem Gemeinderat präsentierte. Den Gewinn des Gesamtbetriebs beziffert er diesmal auf voraussichtlich 144.870 Euro – 4000 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Gegensatz zum Vorjahres-Wirtschaftsplan wurde das Planergebnis des Betriebszweigs Abwasser um 7000 Euro auf 138.670 Euro verringert. Dennoch ein stattliches Plus: Dem Ertrag von gut zwei Millionen Euro könnte eine Aufwendung von 1.889.410 Euro gegenüber stehen.

„Die geplante Abwassermenge wurde im Vergleich zum letzten Wirtschaftsplan etwas erhöht“, teilt der Gemeindewerke-Chef dazu mit. Bei den geplanten 440 000 Kubikmetern Schmutzwasser wird nicht nur eine höhere Menge bei den allgemeinen Tarifen erwartet. Die Werksleitung geht zudem auch „von einer guten Belegung der Bundeswehr-Kasernen“ aus, was sich auf die benötigte Abflussmenge auswirkt.

Beim Kranzberg-Sessellift wird mit einem leichten Gewinn von etwa 6200 Euro gerechnet. Der Zuschuss für das Eisstadion beläuft sich auf 62 700 Euro. Insgesamt sieht der Vermögensplan Investitionen von von mehr als 419.600 Euro vor. „Aufgrund unserer Liquidität ist eine Fremdkapitalaufnahme für diese Ausgaben nicht erforderlich“, versichert Pöll. Nicht zuletzt, weil der größte Kostenfresser – das Karwendelbad – nicht mehr die Kasse belastet.