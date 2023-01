Das düstere 2022 hinter sich lassen

Von: Christof Schnürer

Viele Hände dürfen (v. l.) Oberstleutnant Eike Gudat und Bürgermeister Enrico Corongiu beim Neujahrsempfang im Offiziersheim schütteln. © Hubert Hornsteiner

Bereits 33 Monate im Amt hat Bürgermeister Enrico Corongiu nun mit etwas Verspätung seinen ersten Neujahrsempfang hinter sich gebracht. Gemeinsam mit Oberstleutnant Eike Gudat wies der Rathauschef vor 250 geladenen Gästen auf den Ernst der weltpolitischen Lage hin, wollte aber gleichzeitig Optimismus versprühen.

Mittenwald – Das „düstere Jahr 2022“ hinter sich bringen – das wünscht sich einer ganz besonders: Oberstleutnant Eike Gudat, der Kommandeur der Gebirgs- und Winterkampfschule. Am Donnerstag durfte er nach drei Jahren Corona-Zwangspause in seiner Funktion als Standortältester der Garnison Mittenwald mit der Marktgemeinde zum gemeinsamen Neujahrsempfang ins Offiziersheim einladen. Rund 250 Gäste waren dem Ruf von Gudat und Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) gefolgt.

Gekommen war auch Gudats Vorgesetzter Michael Matz, General der Infanterie. Mit einem Augenzwinkern begann er seine Rede. An Gastgeber Gudat gewandt, sagte er: „Wenn Sie für heute die Ministerin hätten gewinnen können, dann hätten Sie ein Problem gehabt.“ Matz spielte damit natürlich auf die glücklose Christine Lambrecht (SPD) an, die sich in dieser Woche von der Hardthöhe verabschiedete und den Weg für Parteifreund Boris Pistorius freimachte. Am Tag des Neujahrsempfangs wurde dieser vereidigt. „Ein äußert erfahrener Politiker“, adelte ihn General Matz.

Dass trotz des barbarischen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Mikrokosmos Mittenwald Anlass zu gedämpftem Optimismus besteht, erläuterte Bürgermeister Corongiu. „Die Haushaltslage ist und war stabil.“ Für den Etat 2023 sagte er sogar einen „Überhang“ voraus. Gut so, schließlich will in Zeiten galoppierender Energiepreise, steigender Baukosten und Zinsen die Marktgemeinde die Dreifach-Sporthalle bauen, „Wenn alles gut läuft, gibt’s den Spatenstich im Herbst.“ Ob es dann auch bei den kalkulierten 8,5 Millionen Euro bleibt – niemand kann es heute mit Gewissheit sagen.

Kein Wort verlor der Rathauschef über die drohende Schließung der Polizei-Dienststelle, geschweige den eine Solidaritätsbezeugung für den ebenfalls anwesenden Inspektionsleiter Hubert Hohenleitner. Stattdessen prangerte Corongiu den völkerrechtswidrigen Einmarsch von Putins Truppen ins Nachbarland ein. „Eine potenzielle Gefahr vor unserer Haustüre!“ Doch Corongiu warnte in dieser Zeitenwende vor zuviel „Kriegsrhetorik“ über alle Parteigrenzen hinweg. „Es wird immer noch zu viel geschossen und zu wenig geredet“, monierte der Bürgermeister. „Schubladen-Denken hat momentan Hochkonjunktur.“ Corongius Appell: Zurück zur Diplomatie. „Das ist nicht einfach, aber nicht aussichtslos.“