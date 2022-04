Isartaler Biber: Drei Stunden regungslos ausharren, um Tier vor die Linse zu bekommen

Von: Josef Hornsteiner

Erwischt: Diese Biberdame lebt in der Isar bei Krün. Sebastian Frölich muss teilweise Stunden ausharren, um das scheue Tier vor die Linse zu bekommen. © Sebastian Frölich

Stundenlanges Ausharren gehört zu seinem Job: Naturfotograf Sebastian Frölich hat sich an sechs Tagen auf die Lauer gelegt, um den Isartaler Biber vor die Linse zu bekommen. Es braucht vor allem Taktik und gute Planung, um das scheue Tier abzulichten.

Oberes Isartal – Er darf sich nicht bewegen, keinen Millimeter. Nicht einmal einen Finger rühren. Sogar seinen Atem reguliert er. Einzig die Augen wandern von links nach rechts und zurück, wenn sie durch das unterarmlange Objektiv lugen. Sie gewöhnen sich schnell an das Dunkel, die Sonne ist gerade untergegangen. Es hat Minus fünf Grad, doch Sebastian Frölich ist abgehärtet gegen die nasse Kälte. Der Fotograf wartet auf den Hauptdarsteller, das Model, das er heute vor die Linse seiner Kamera bekommen möchte. Über zwei Stunden sind schon vergangen, in denen er regungslos am Ufer der Isar im Gebüsch sitzt. Dann endlich sieht er das braune Fell des 130 Zentimeter großen aufmerksamen Nagers: Der Biber ist endlich aus seinem Bau hervorgehuscht.

Sechs Abende wie diese hat Fotograf Frölich in den vergangenen Tagen hinter sich gebracht. Immer jeweils drei Stunden war er im Einsatz, um den Isartaler Biber zu fotografieren. Die Bilder möchte er demnächst in einer seiner Ausstellungen der breiten Öffentlichkeit präsentieren und damit die Allgemeinheit für das außergewöhnliche und streng geschützte Tier sensibilisieren. Schließlich ist der Biber aufgrund seines Heißhungers auf Bäume und seines Talents, selbst große Stämme zu fällen, insbesondere in der Forstwirtschaft – gelinde gesagt – unbeliebt. Doch für die spektakulären Nahaufnahmen muss der Mittenwalder einiges in Kauf nehmen: Seine Foto-Sessions kosten Zeit, erfordern gehörig Ausdauer und viel Gespür.

Verschmolzen mit der Natur: Sebastian Frölich im Tarnanzug und mit der Kamera auf der Lauer. © Sebastian Frölich

Ein paar Minuten wartet er, nachdem der Biber sich sehen gelassen hat. Das Tier schwimmt lautlos auf der Wasseroberfläche der Isar, schaut, ob die Luft rein ist. Frölich bemerkt er nicht. Oder lässt es sich zumindest nicht anmerken. Dann beginnt der 18 Kilo schwere Nager endlich zu fressen. Für Frölich das Zeichen, das er entspannt ist. Er kann mit seiner Arbeit beginnen. Er drückt den Auslöser zum ersten Mal. Und noch einmal. Ganz behutsam. Die Kamera hat er in eine Box gepackt, die mit Schaumstoff ausgepolstert ist und zwei Löcher für die Hände hat, damit das Tier den Auslöser des Apparates nicht hört. „Das Klicken erinnert viele Tiere an das Entsichern des Jagdgewehrs“, sagt Frölich. Und schon das Krümmen der Finger könnte der Biber mit seinen überragenden Sinnen wahrnehmen. „Dann ist er weg, und die ganze Warterei wäre umsonst gewesen.“ Doch der Biber lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Eine Stunde später hat der Mittenwalder die Aufnahmen im Kasten. Jetzt muss Frölich genauso still und heimlich verschwinden, wie er gekommen ist. „Sonst könnte es sein, dass das Tier das nächste Mal nicht mehr kommt.“

Sieben Biberfamilien mit jeweils vier bis sieben Tieren leben aktuell im Isartal

Zuhause sichtet er seine Aufnahmen. Lediglich knapp 35 Stück sind in den sechs Tagen entstanden. Mehr braucht er dank seiner Erfahrung und der guten Vorbereitung nicht. „Wenn ich genau weiß, was ich fotografieren möchte, ist nichts dem Zufall überlassen“, meint er. Gezielt späht er die perfekten Plätze aus. Packt sich dann in sein Tarn-Outfit, darunter lange Unter- und Regenhose, dicke Socken und einige Schichten T-Shirts und Pullis. Die Kamera stellt er davor schon manuell perfekt ein. Vor Ort würde das zu viel Bewegung bedeuten. Er muss die Kamera in und auswendig kennen, damit jeder Handgriff blind sitzt. All das ist ein Aufwand, den viele Betrachter seiner Fotos gar nicht realisieren.

Sieben Biberfamilien leben momentan im Isartal, teilt Landratsamt-Pressesprecher Wolfgang Rotzsche mit. „Die Anzahl pro Familie beträgt zwischen vier und sieben Stück.“ Zwischen Mittenwald und Wallgau dürfen die streng geschützten Tiere in Frieden leben – „entnommen“, sprich gejagt, werden sie dort nicht. Weil im Gegensatz zu anderen Orten im Landkreis bereiten die Tiere im Isartal den Bauern keine Probleme. „Uns liegen keine Meldungen von Landwirten oder Grundbesitzern über Konfliktlagen vor.“

Wo die Bilder entstehen, verrät Sebastian Frölich nicht. Zu groß ist die Gefahr, die Plätze könnten künftig überlaufen werden. Frölich macht das nicht nur, um einmalige Motive zu bekommen. Er möchte damit die Tiere schützen. Denn auf eines legt selbst der fotogenste Biber wert: Die Ruhe vor dem Menschen, die zusammen mit wildernden Hunden die mittlerweile einzige Gefahr darstellen.