Familie Morgan: Daumendrücken für Überfliegerin Annika

Hoch hinaus geht es beim Slopestyle-Finale in Zhangjiakou für die Mittenwalderin Annika Morgan. © Angelika Warmuth

Ein Weltereignis schweißt fest zusammen: Familie Morgan aus Mittenwald hat mit ihrer Olympionikin Annika beim Slopestyle-Finale zu Hause im Wohnzimmer mitgefiebert. Am Ende freut man sich über Platz acht. Mehr noch: „Wir sind alle richtig stolz.“

Mittenwald – Die Olympischen Winterspiele in Peking sind definitiv nichts für Langschläfer. So müssen auch die Morgans am Sonntag früh raus, um dem jüngsten Familienmitglied Annika beim Slopestyle-Finale in Zhangjiakou im Wohnzimmer vor dem Fernsehgerät ganz fest die Daumen zu drücken. Die Mittenwalder sind in der Nacht gegen 3 Uhr annähernd vollzählig angetreten: Mama Birgit, Papa Bill, Sohn Corey (26) samt Freundin Marlene. Ethan (30) und Natascha (32) sind extra aus Innsbruck beziehungsweise London angereist. Bevor es spannend wird, ziehen sich am mit der deutschen Fahne geschmückten Tisch alle ein T-Shirt über. „Annika Morgan – A NEW HOPE“ steht darauf. Von der Ostseeküste meldet sich per Facetime noch Sean Morgan (26), der in Rostock lebt und dort Eishockey spielt.

Bei der Olympia-Premiere seiner kleinen Schwester, die am kommenden Samstag 20. Geburtstag feiert, übernimmt dieser die Rolle des Motivators. Nach dem vielversprechenden ersten von drei Finalläufen erreicht Sean Morgan seine Schwester per Videoanruf in China. Er hat nur eine Botschaft für sie: „Du kannst eine Medaille holen!“ Der Grund für dessen vorsichtigen Optimismus: Annika, die Überfliegerin, hat soeben einen Sprung gemeistert, „den sie noch nicht einmal im Training gestanden hat“, bestätigt Mama Birgit.

Am Ende des Wettkampfs – den zweiten Durchgang hat die Mittenwalderin, die für den Skiclub Miesbach startet, nach einem Patzer im Mittelteil abgebrochen. Im dritten Durchgang stürzt sie bei einem erst vor ein paar Wochen gelernten sogenannten Switch-Back-Seven. Nichts wird es mit einem Stockerlplatz. Doch auch Rang acht macht ihre Fans in Mittenwald glücklich. „Wir sind alle richtig stolz“, meint Birgit Morgan freudestrahlend. Und auch ihre Annika ist glücklich: „Das hat uns Sean auch bei seinem Facetime-Anruf aus Rostock kurz nach dem Wettkampf versichert.“

Grüße aus dem Wohnzimmer: Die „Morgan-Family“ mit (v. l.) Papa Bill, Mama Birgit, Natascha mit Bruder Sean auf dem I-Pad sowie (v .r.) Corey mit Freundin Marlene und Ethan. © privat

Etwas später können die Eltern in den frühen Morgenstunden mit der Olympia-Debütantin selbst sprechen. Unmittelbar nach dem Finale ruft Annika Morgan zu Hause an. „Ich bin total happy über mein Ergebnis, freue mich aber auch riesig mit den drei Medaillengewinnerinnen.“ Die Snowboarder sehen sich nämlich als eine große Familie und sind untereinander alle befreundet

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. „Wir ziehen am Donnerstag ins Olympische Dorf nach Peking um“, verrät Annika ihren Eltern am Telefon. „Dort bereiten wir uns auf den Big-Air-Wettkampf vor.“ Ihrer Mama steckt die Jüngste der fünf Morgan-Kinder noch, dass sie schon alles gezeigt habe und der ganz große Wettkampfdruck nun weg sei. „Jetzt kommt der Spaß, und den Nervenkitzel auf der großen Rampe will ich mir nicht entgehen lassen.“

Seit dem Slopestyle-Finale gehen bei den Morgans – sie haben bereits in Amerika und Japan gewohnt – täglich viele Whatsapp-Nachrichten und -Anrufe aus aller Welt ein. „Sie haben uns alle zur Leistung unserer Tochter gratuliert“, erzählt Birgit Morgan mit Stolz erfülltem Gesicht. „Besonders gefreut haben wir uns aber über eine Whatsapp aus Okinawa.“ Dort arbeitet eine Lehrerin, die Annika an der Amerikanischen Schule in Garmisch-Partenkirchen einmal in der zweiten Klasse unterrichtete. Die Pädagogin hat Bilder aus Fernost übermittelt. Darauf sind ihre Schulkinder mit gemalten Anfeuerungsplakaten für Annika zu sehen – was für eine Geste.

Sollte sie auch die Qualifikation für das Big-Air-Finale schaffen, dann wird die Familie selbstverständlich auch am Dienstagmorgen, 15. Januar, ab 2.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern. Vielleicht sorgt die dann frischgebackene 20-Jährige für eine weitere Überraschung. Wolfgang Kunz