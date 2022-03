Was passiert an der Bahnhofstraße? Denkschrift ans Mittenwalder Rathaus

Von: Christof Schnürer

11 000 Quadratmeter brachliegendes Kapital: Wie geht es weiter mit der innerörtlichen Gemeindefläche? © Dominik Bartl

Wie geht es weiter? Diese Frage richten die Initiatoren des Hotel-Bürgerbegehrens an den Mittenwalder Gemeinderat und den Bürgermeister.

Mittenwald – Kaum zu glauben: Aber es sind in Mittenwald beinahe schon fünf Monate seit dem Bürgerentscheid zum aja-Hotel verstrichen (wir berichteten). Am 24. Oktober 2021 sprachen sich bei einer Wahlbeteiligung von 64 Prozent (3850 abgegebene Stimmen) 57 Prozent gegen einen Verkauf des Gemeindegrundstücks an der Bahnhofstraße aus. Was die fünf Initiatoren dieses Begehrens, Sabine Döring, Angelika Edlhuber, Ilona Benz, Christian Küffler und Josef Knilling, natürlich riesig freute. Nun meldet sich das Quintett erneut zu Wort.

In einem kurzen Schreiben möchten sie von Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) wissen, wie es mit dem 11 000-Quadratmeter-Areal zwischen Rathaus und ehemaligem Postamt weitergeht. Im Wortlaut heißt es: „Wir würden von Ihnen gern erfahren, ob es von Ihnen beziehungsweise vom Gemeinderat bereits Ideen, Vorschläge oder Planungen gibt, was mit dem Grundstück geschehen soll.“

Der Hintergrund dieses Denkanstoßes ist sicherlich auch ganz pragmatischer Natur. Immerhin ist der Marktgemeinderat laut Gesetz nur ein Jahr an das Ergebnis des Bürgerentscheids gebunden. Dann könnte rein theoretisch ein neuer Versuch in puncto touristische Sondernutzung unternommen werden. Was die CSU immer noch verfechtet. „Da sind wir nach wie vor davon überzeugt“, stellt Fraktionssprecherin Regina Hornsteiner klar. Was nicht weiter verwundert: Immerhin war es ihr Parteifreund, der damalige Bürgermeister Adolf Hornsteiner (2008 bis 2020), der mit dem Hotelprojekt der Familie Berrendorf auf dem fraglichen Grundstück den Ball ins Rollen brachte,

Sein Nachfolger möchte das Erinnerungsschreiben von Knilling und Co. heute bei der Fraktionssprecher-Sitzung thematisieren. Grundsätzlich müsste der Gemeinderat sich auch die Frage stellen, ob man ausschließlich an einer touristischen Lösung festhält. „Das wird zu klären sein“, sagt Corongiu. Falls nein? „Was wäre dann noch alternativ vorstellbar.“

Die Nachfrage von Knilling und Co. hält Corongiu für „legitim und berechtigt“. Was Josef Knilling nur begrüßt. „Der Gemeinderat ist gefordert, etwas Sinnvolles anzubieten – aber keinen Verkauf!“ Der steht für ihn und seine Mitstreiter nach dem überzeugenden Wählervotum außer Frage. Doch wie könnte sich Knilling, selbst zwischen 1996 und 2002 für die damalige Bürgerunion in der Volksvertretung, eine Nutzung des ehemaligen Karwendelbad-Areals vorstellen? „Sollen’s halt einen Park daraus machen.“ Im Winter möglicherweise mit einer Eisfläche.