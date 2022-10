Filet-Fläche im Herzen Mittenwalds: Der Bürger soll das Wort haben

Von: Christof Schnürer

Was soll aus dieser Filet-Fläche werden? Der Mittenwalder Rathauschef Enrico Corongiu setzt beim ehemaligen Hallenbad-Gelände auf Bürgerbeteiligung. © Dominik Bartl

Die Filet-Fläche gehört den Mittenwaldern, also sollen diese auch mitbestimmen. Um ein erneutes Hickhack wegen des ehemaligen Karwendelbad-Geländes zu verhindern, lautet nun Bürgerbeteiligung die Parole. Das Zauberwort heißt dabei World-Café.

Mittenwald – Die Mittenwalder sprachen sich am 24. Oktober 2021 bei einem Bürgerentscheid gegen den Verkauf des Gemeindegrundstücks an der Bahnhofstraße aus. Das geplante aja-Hotel war somit gestorben. Das ist nun also ein Jahr her. Mit anderen Worten: Seit gestern gibt es keine Bindungsfrist mehr zu dieser Abstimmung. Rein theoretisch könnte die Rathausspitze sofort wieder Pläne zu einem innerörtlichen Nobel-Resort vorlegen.

Doch das tun die Verantwortlichen im Gemeindeamt wohlweislich nicht. Schließlich hat die weitere Nutzung dieser Filet-Fläche einem Bürgermeister mitunter das Amt gekostet. Auch der Gemeinderat, der mit erdrückender Mehrheit das aja-Hotel umsetzen wollte, holte sich eine blutige Nase vom Souverän.

Ziel ist, eine breite Basis und einen Konsens zu bekommen.

Rathauschef Enrico Corongiu (SPD) setzt deshalb lieber auf Bürgerbeteiligung. „Ziel ist, eine breite Basis und einen Konsens zu bekommen.“ Bei der morgigen Bürgerversammlung will der Sozialdemokrat diese Pläne präsentieren. Hintergrund dafür ist der eingangs erwähnte Ablauf der Bindefrist. „Der Gemeinderat möchte einen neuen Anlauf wagen“, sagt Corongiu. Die dicke Luft im Gremium ist nach der Bürgerklatsche vom 24. Oktober 2021 offenbar verflogen. Damals giftete in einer denkwürdigen Sitzung wenige Tage nach diesem ernüchternden Votum CSU-Fraktionschefin Regina Hornsteiner ihre SPD-Kollegin Ursula Seydel an, die sich als vehemente Gegnerin der Hotelpläne exponiert hatte. „Ich fordere Dich und die Initiatoren des Bürgerentscheids auf, unverzüglich konkrete, umsetzbare, finanzierbare und realistische Konzepte zur nachhaltigen Nutzung dieses Grundstücks vorzulegen“, zischte seinerzeit die ansonsten besonnene Hornsteiner hinüber zur SPD.

Nun also soll die Basis partizipieren – und zwar bei einem sogenannten World-Café. Bei diesem Workshop, um ein weiteres neudeutsches Wort zu verwenden, soll unter Anleitung eines externen Moderators eine konstruktive Gesprächsebene gefunden werden. Was bei diesem speziellen Thema zuletzt eher schwierig war. Wie soll dieses Bürgerforum nun konkret ausschauen? Der Bürgermeister möchte das Teilnehmerfeld auf 80 Interessierte begrenzen. Diese können sich demnächst im Rathaus anmelden. „Falls es mehr sind, wird ausgelost“, erklärt Corongiu. An vier Tischen sollen die Teilnehmer in einzelnen Gruppen Ziele und Wünsche formulieren. Die Zukunft des Karwendelbad-Geländes solle natürlich eine touristische sein, verdeutlicht der Rathauschef und verweist auf den zugrundeliegenden Bebauungsplan.

Das World-Café soll Ende November über die Bühne gehen. Anfang Dezember will man die Ergebnisse präsentieren. „Dann haben wir einen Rahmen und gehen an die Interessenten ran.“ Von diesen gebe es nämlich einige, sagt Corongiu. „Es melden sich immer wieder welche bei mir und schauen auch bei uns vorbei.“ Mit anderen Worten: Investoren haben sich durch den Entscheid vor einem Jahr also nicht abschrecken lassen. Dieses Szenario zeichnete damals ein geknickter Gerhard Schöner. „Dieser Platz ist verbrannt“, schwante dem CSU-Gemeinderat im Oktober 2021 Übles.

Nun also soll’s das World-Café richten – getreu der Losung: Sitzt der Bürger erst mal mit im Boot, wird er selbiges nicht versenken...