Ideen für den neuen Bozner Markt: Entzerrter, authentischer, mehr für Einheimische

Von: Josef Hornsteiner

Stuhlkreis zur Ideenfindung: Für und Wider werden in der TSV-Turnhalle diskutiert und erläutert. © Josef Hornsteiner

Der Enthusiasmus bei den Mittenwaldern für ihren Bozner Markt ist ungebrochen. Doch bei der Neuauflage des Mittelalter-Spektakels 2024 muss sich etwas verändern. Das zeigte nun die Auftaktveranstaltung.

Mittenwald – Am Ende war’s Matthias Wurmer (Schmitzer), der die perfekten Abschlussworte fand. „Wenn es um unseren Bozner Markt geht, dann halten die Mittenwalder fest zusammen, wenn ihr uns braucht, stehen wir hinter euch.“ Jubel und Applaus. Nach eineinhalb Stunden in der TSV-Turnhalle war eines klar: Der Bozner Markt soll stattfinden 2024, der Enthusiasmus für das Mittelalter-Spektakel ist ungebrochen. Wie es aussehen könnte, darüber bildete sich am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung der Agentur „middlewood“, die bekanntlich ein Konzept ausarbeiten soll, ein erstes grobes Bild. Dieses ergab sich aus den Gesprächen im Stuhlkreis in der Mitte. Fünf Plätze standen zur Verfügung. Je einer für die Referenten – Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) für die Verwaltung, Metzgermeister Zeno Berg für den Einzelhandel und Thomas Veit, Vize-Vorsitzender Kolping für die Vereinswelt – sowie zwei für wechselnde Gäste.

Auch mit diesem Thema befasste man sich in der Runde: mit den Besuchermassen wie hier im Obermarkt während des Bozner Markts 2017. © Josef Hornsteiner

Standortfrage für den Bozner Markt

Seine Worte hatte Wurmer an Christoph Szonn, Katharina Neuner und Professor Axel Barwich gerichtet, die die Findungsphase moderieren und koordinieren. Schnell war man sich am Abend mit etwa 50 Anwesenden einig: Der Obermarkt ist der perfekte Platz, soll auch weiterhin den Kern des Marktes bilden. Doch muss die prestigeträchtige Veranstaltung entzerrt werden. 2017 besuchten über 100 000 Menschen an acht Tagen das Spektakel. „Es hat niemand was davon, wenn man nur noch durch den Obermarkt geschoben wird“, sagte Wurmer. Durch eine Ausweitung in den Ortsteil Gries, die Kuranlage Puit, den Dekan-Karl-Platz, die Ballenhausgasse oder bis zum Fritz--Prölß-Platz sollen sich die Massen besser aufteilen.

Die weitere Vorgehensweise machte Tom Sailer (Mesma) vom Standort abhängig. „Wir brauchen noch gar nicht über Details zu sprechen, ehe nicht die Lokalität geklärt ist.“ Denn die Auslagerungen klingen in der Theorie zwar gut – aber wie soll man Menschen in die Puit oder zum Dekan-Karl-Platz locken? Und welche Standbetreiber und Künstler sollen das Zentrum 2024 verlassen? Jene, die erst beim letzten Bozner Markt angefangen haben? Oder die, die schon seit der ersten Stunde dabei sind, damit Besucher den Anreiz verspüren, überhaupt dorthin zu gehen? Zudem wird der logistische Aufwand größer, wie Berg verdeutlicht: „Es braucht dann große Kühlwagen in der Puit oder im Gries. Das Gesundheitsamt kontrolliert streng, aber man will ja trotzdem mittelalterlich bleiben.“

Besuchermassen: Auch ohne Werbung ist mit tausenden Gästen zu rechnen

Einige träumen noch von längst vergangenen Tagen. „Wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln, so, wie die ersten drei Märkte waren“, sagte Andreas Neuner (Hackl), Sohn des Altbürgermeisters Hans Neuner, unter dessen Amtszeit der erste Bozner Markt 1987 veranstaltet wurde. Doch ist auch klar: „Der Bozner Markt ist mittlerweile eine Marke“, entgegnete CSU-Gemeinderätin Christel Veit. „Egal, wie klein wir ihn auch machen: Die Besucher werden trotzdem in Scharen kommen. Ein Selbstläufer.“ Einen Markt von Einheimischen für Einheimische wie in den 1980er sei mittlerweile utopisch. Zu viele kennen und schätzen das Spektakel bis über die Landesgrenzen hinaus. Zwar soll das bunte Treiben nicht mehr gezielt beworben werden – mit tausenden Gästen ist dennoch zu rechnen.

Ein wichtiger Wunsch der Mittenwalder: Ein Markt mehr für Einheimische

Auch wenn Touristen kommen – und davon viele –, so bleibt ein wichtiger Wunsch der Mittenwalder: Es muss wieder mehr auf die Einheimischen geschaut werden. „Es ist doch ein Familienfest“, sagte Thomas Veit. Zu den Preisen aber hat das in seinen Augen nicht gepasst. „Die waren teilweise jenseits von Gut und Böse.“ Auch Neuner erinnerte sich: „Über sechs Euro für ein Schnittlauchbrot – das geht nicht.“

August noch die richtige Zeit für den Bozner Markt?

Ist der August überhaupt noch der beste Zeitpunkt für das Spektakel? Diese Frage stellte sich Gemeinderätin Veit. „Da ist der Ort sowieso brechend voll mit Touristen, die Gastronomie absolut auf Anschlag, die Zimmer sind alle ausgebucht.“ Doch erinnert sich Corongiu noch gut an die Debatte früher. Bewusst hatte man sich für den August entschieden. „Man wollte es zur Ferienzeit machen, damit auch Kinder und Jugendliche teilhaben können.“ Ob es dann nicht geschickter wäre, den Markt erst später, so ab 16 Uhr, zu beginnen, fragte Neuner. „Oder wir legen ihn ganz in den Juni oder in den Herbst“, meinte Veit. „Außerhalb der Ferien.“

Personalsituation: Wer soll das Ganze organisieren? Wer haftet?

Szonn, Neuner und Barwich stehen vor einer großen Herausforderung. Selbst wenn die Standort- und Zeitfrage geklärt wäre, bleiben noch genug andere übrig. Wer organisiert den Markt? Wer haftet? Die Gemeinde kann jedenfalls keine Mitarbeiter abstellen. „Wir haben immer noch Angestellte im Rathaus, die die Überstunden von 2017 vor sich herschieben“, sagte Corongiu. „Wir müssten die Personalsituation umstellen“, mahnte er. Doch wenn einer sich in Festanstellung um den Bozner Markt kümmern sollte, „dann müssen wir den auch während der Zeit dazwischen beschäftigen.“ Die Festanstellung immer nur zwei Jahre vor dem Spektakel zu besetzen, sei nicht zielführend. Auch kann sich niemand von der Alpenwelt Karwendel Vollzeit um den Markt kümmern. „Zumal wir dann auch die anderen beiden Gesellschafter der GmbH, nämlich Krün und Wallgau, mit ins Boot holen müssten.“

Die nächste Veranstaltung zum Bozner Markt Die zweite Veranstaltung zum Thema „Zukunft Bozner Markt 2024“ findet am Mittwoch, 7. Dezember, statt. Dann werden drei andere Referenten für die Bereiche Verwaltung, Einzelhandel und Vereinswelt im Stuhlkreis sitzen. Der Abend ab 19 Uhr in der TSV-Turnhalle in Mittenwald lohnt sich für jene, die bereits am 30. November dabei waren als auch für jene, die neu hinzukommen.

Authentizität: Der Markt muss echt und original bleiben

Besonders wichtig ist Wurmer, dass der Markt authentisch bleibt. „An den ersten Tagen waren alle Kleider noch original.“ Ab dem dritten seien dann oft schon Turnschuhe unter dem Kaufmannsgewand getragen worden. „Auch Stände mit nagelneuen Schindeln oder Rupfensäcke sind nicht originalgetreu.“

Eröffnungsfeier vielleicht nicht mehr in der Hochstraße?

Die Eröffnungsfeier sollte nicht mehr wie bisher in der Hochstraße stattfinden, meinte Georg Sailer (Mesma). „Zu teuer, zu aufwendig für die zwei Veranstaltungen“, urteilte er. „In der Puit könnten viel mehr Menschen zusehen“, schlug der Mittenwalder vor, dessen Sohn Andreas die beiden Stücke zuletzt geschrieben hat.