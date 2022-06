Des einen Lust, des anderen Frust

Ort mit Anziehungskraft: Am Ehrenmal der Gebirgsjäger auf dem Hohen Brendten wird immer im Frühsommer an die Kriegsopfer erinnert. Heute allerdings werden bestimmt keine Kränze für deutsche Soldaten niedergelegt.

Wieder Proteste gegen die Gebirgsjäger

Von Christof Schnürer schließen

Heute will im Zuge der G7-Proteste eine Hand voll Demonstranten hinauf zum Hohen Brendten ziehen – wieder einmal. Der Kameradenkreis der Gebirgstruppe findet den neuerlichen ungebetenen Besuch gar nicht lustig. Die Polizei wird die Pedelec-Fahrt des Arbeitskreises Angreifbare Traditionspflege natürlich begleiten.

Mittenwald – Das Ehrenmal der Gebirgsjäger auf dem Hohen Brendten übt eine magische Anziehungskraft aus – auch für Kräfte, die es mit ihm eigentlich gar nicht gut meinen. Wie etwa der Arbeitskreis Angreifbare Traditionspflege, der die beiden Steinblöcke nicht zuletzt wegen Kriegsverbrechen der Wehrmacht während der Hitler-Barbarei als blutbefleckt ansieht. Ganz vorne dabei: Der Wuppertaler Historiker Stephan Stracke. Er ruft am heutigen Montag im Zuge der G7-Protestkundgebungen Gleichgesinnte nach Mittenwald. Ein Ort, der es ihm dank seiner Jagd nach Kriegsverbrechern seit 20 Jahren angetan hat (wir berichteten). Und natürlich geht es ihm um einen Frontalangriff auf die Edelweiß-Soldaten. Strackes Programm: „Eine Pedelec-Tour auf den Spuren der Gebirgsjäger und der Sondereinheiten Theodor Oberländers (Anm d. Red.: späterer umstrittener Bundesminister in der Ära Adenauer) in der Ukraine und im Kaukasus.“

Stracke und Co treffen sich um 10 Uhr am Mittenwalder Bahnhof. In Etappen will man dann durch den Geigenbauort hinauf zur Luttensee-Kaserne und zum Ehrenmal strampeln – Route fünf der G7-Sternmärsche.

Polizei und Landratsamt wissen, dass wir da oben keine Demonstrationen haben wollen.

Dass die „Angreifbare Traditionspflege“ – wenn auch nur wie schon 2019 beim letzten ungebetenen Besuch eher nur in überschaubarer Zahl – Richtung Hoher Brendten radelt, findet Oberst a. D. Hans Sahm, der Präsident des Kameradenkreises der Gebirgstruppe, natürlich gar nicht lustig. „Polizei und Landratsamt wissen, dass wir da oben keine Demonstrationen haben wollen.“ Für ihn und die restlichen Mitglieder hat es im Vorfeld auch „keine Indizien“ dafür gegeben, dass Stracke und Co. ein weiteres Mal anrücken. Doch Hans Sahm und die Ortskameradschaft können beruhigt sein: Die Protestfahrt, bei der es nicht nur um Kriegsverbrechen, sondern auch um den Ukraine-Krieg gehen soll, findet in uniformierter Begleitung statt. „Auch bei der Versammlung am Montag im Bereich Mittenwald wird unsere Aufgabe als bayerische Polizei sein, die friedliche Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten“, teilt eine Sprecherin des G7-Planungsstabs mit. Zumal die Polizei auf dem Gelände der Luttensee-Kaserne Flächen zum Abstellen von Einsatzfahrzeugen nutzt. Denn schließlich befindet sich das G7-Schloss Elmau nur einen Steinwurf entfernt.