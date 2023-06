Diebe brechen gewaltsam in Krausegarten ein - Geld und Schlüssel gestohlen - Danach alles mit Ketchup bespritzt

Von: Josef Hornsteiner

Einen Einbruch hat es im sogenannten Badehaus im Krausegarten gegeben. © imago

Bei einem Einbruch in das sogenannte Badehaus im Mittenwalder Krausegarten sind Geld und Schlüssel gestohlen worden. Zudem vermüllten die Diebe die Terrasse und besprühten die Möbel mit Ketchup.

Mittenwald – Die Polizei steht vor einem Rätsel. Im Mittenwalder Kurpark Krausegarten ist in der Nacht auf Freitag gewaltsam ins sogenannte Badehaus eingebrochen worden – wie die Diebe in der Nacht aufs Gelände kamen, ist indes unklar. Der Kurpark war in der Zeit von 20 bis 9 Uhr versperrt.

Die nordseitige Tür des Anwesens ist vermutlich durch Fußtritte aufgebrochen worden, teilt die Polizeiinspektion Mittenwald mit. Im Innenraum des Badehauses sind 60 Euro, alles in 50 Cent-Münzen, aus einer blauen Plastikbox gestohlen worden. Zudem fehlen drei Schlüssel, mit denen die Fischfutter-Automaten geöffnet werden. Auf der Terrasse des Badehauses ist diverser Müll hinterlassen worden, wie Ketchup- und Getränkeflaschen und Tetrapaks. Diese wurden nicht nur verstreut, sondern auch Stühle und Tische beschmutzt worden.

Schadensumme beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro - Polizei bittet um Hinweise

Die Schadensumme (Reinigung, Reparatur) und die Neuanschaffung eines Fischfutter-Automaten beläuft sich auf insgesamt 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter 0 88 23/9 21 40.