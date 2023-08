Diebesbande in Österreich gefasst: Jetzt sucht Polizei mit Bildern nach Schmuck-Besitzern

Von: Josef Hornsteiner

Diebesgut aufgetaucht: Unter anderem diese Taufkette in Gold mit Schutzengel der Gravur Gravur Roland 8.4. 1972 © Polizei

Monatelange Ermittlungen haben nun zum Erfolg in Österreich geführt: Eine rumänische Diebesbande ist in Tirol dingfest gemacht worden. Nun sucht die Polizei anhand von Fotos des Schmuckes nach den bestohlenen Besitzern.

Steiermark/Tirol. – Nach monatelangen Ermittlungen und einer aufsehenerregenden Festnahme in Tirol sucht die Kriminalpolizei in Graz nach den Besitzern von offensichtlich gestohlenen und teils sehr spezifischen Schmuckgegenständen. Sie waren bei den tatverdächtigen Einschleichdieben sichergestellt worden.

Bereits seit Herbst des Vorjahres ermittelt die Grazer Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Einschleichdiebstähle gegen eine mittlerweile in U-Haft befindliche „reisende Tätergruppe“. Die Rumänen stehen im Verdacht, bei Wohnhäusern um Geld gebettelt oder sich für diverse Arbeiten angeboten zu haben. In der Folge schlichen sie sich oft unbemerkt in Häusern und Wohnungen ein, um dort Wertgegenstände und Schmuck zu stehlen. Die Straftaten dürften sich im gesamten österreichischen Bundesgebiet und vielleicht auch über die Grenze ereignet haben. Bislang werden der Tätergruppe etwa 20 derartiger Straftaten in unterschiedlichen Bundesländern zur Last gelegt. Weitere Ermittlungen laufen, teilt die Landespolizeidirektion Tirol mit.

Spektakuläre Festnahmen in Tirol

Bereits am 23. Juni 2023 nahmen Tiroler Polizisten drei Tatverdächtige nach zwei derartigen Einschleichdiebstählen bei unversperrten Wohnhäusern in Tulfes und Gnadenwald (Bezirk Innsbruck-Land) auf frischer Tat fest. Die beiden Männer (30, 39 Jahre) sowie eine Frau (27 Jahre) aus Rumänien waren mit einem Pkw geflüchtet, nachdem Hausbesitzer sie kurz zuvor in die Flucht geschlagen hatten. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie zahlreiche Streifen der Tiroler Polizei verfolgten das silberne Fluchtfahrzeug in der Folge mehr als 20 Kilometer über die Inntal Autobahn (A12) bis nach Buch in Tirol (Bezirk Schwaz). Dort nahmen die Polizisten die Tatverdächtigen im Bereich der Waschanlage einer Tankstelle fest – ein Video dieser Festnahme kursierte wenige Tage später im Netz und sorgte für Aufsehen.

Öffentlichkeitsfahndung

Bei den Festgenommenen stellten Polizisten auch Wertgegenstände und Schmuck sicher. Dieser konnte bislang noch keinen Tatorten beziehungsweise Besitzern zugeordnet werden. Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Dieses dürfte im Zeitraum zwischen Mitte Juni und dem Tag der Festnahme am 23. Juni 2023 gestohlen worden sein – möglicherweise auch an Tatorten in Tirol und dem grenznahen Bayern.

Bei den sichergestellten Schmuckgegenständen handelt es sich um diverse Ringe (u.a. Eheringe), Ketten (u.a. Taufketten) sowie Ohrringe. Zum Teil sind auch spezifische bzw. individuelle Gravuren an den Schmuckstücken angebracht. So befindet sich an der Innenseite eines goldenen Eherings beispielsweise die Gravur „Tanja 30.9.2000“. Auf einer goldenen Taufkette mit einem Schutzengel ist wiederum die Gravur „Roland 8.4.72“ angebracht. Weitere Schmuckstücke besitzen keine Gravuren (siehe beiliegende Bilder.)

Die Grazer Kriminalpolizei sucht nun nach den Besitzern dieser Schmuckstücke bzw. nach möglichen Opfern. Betroffene werden ersucht, sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059133/65-3333 zu melden.

Ehering Gold mit Gravur „Tanja 30.9.2000“

Ehering Gold mit Gravur „Tanja 30.9.2000“ © Polizei

Ehering Gold mit Gravur „Tanja 30.9.2000“ © Polizei

Taufkette Gold Schutzengel mit Gravur „Roland 8.4.72“

Taufkette Gold Schutzengel mit Gravur „Roland 8.4.72“ © Polizei

Ohrenringe Gold

Ohrenringe Gold © Polizei

Ring Gold beschädigt

Ring Gold beschädigt © Polizei

Ring Gold mit drei Steinen

Ring Gold mit drei Steinen © Polizei

Ring Gold mit Perle

Ring Gold mit Perle © Polizei

Ring Gold mit rotem Stein

Ring Gold mit rotem Stein © Polizei

Halskette Gold mit Steinen

Halskette Gold mit Steinen © Polizei

Halskette Gold

Halskette Gold © Polizei