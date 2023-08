Verprügelter Bergführer am Mittenwalder Höhenweg: Tatverdächtiger ist ausgemacht

Von: Josef Hornsteiner

Prügelattacke in gefährlichem Terrain: Der Mittenwalder Höhenweg ist an vielen Stellen steil abfallend und ausgesetzt. Das wird bei den polizeilichen Ermittlungen berücksichtigt.

Diese Tat machte bundesweit fassungslos. Ein 45-jähriger Bergführer aus dem Landkreis ist am Mittenwalder Höhenweg bewusstlos und ins Krankenhaus geprügelt worden. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung – ein Tatverdächtiger konnte nun ausgemacht werden.

Mittenwald – Er liegt noch immer im Krankenhaus, hat an den Folgen der Schläge zu leiden. Der 45-jährige Bergführer, der am Samstag vor einer Woche am Mittenwalder Höhenweg nach einer Hilfsaktion auf dem Klettersteig brutal zusammengeschlagen wurde, ist gezeichnet von der unfassbaren Gewalttat, die über die Landesgrenzen hinaus erschütterte. Sein Kiefer wurde durch die Malträtierung gebrochen. Langsam befindet er sich auf dem Weg der Besserung,

Währenddessen ermittelt die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung, da die Attacke an einem sehr steilen und ausgesetzten Gebiet stattgefunden haben soll. Dass der Bergführer bei dem Angriff nicht in die Tiefe stürzte, war lediglich Glück im Unglück. Nicht auszumalen, hätten die Schläge, durch die der 45-Jährige sogar kurzzeitig sein Bewusstsein verlor, ihn ins Taumeln gebracht an einem Steig, wo es an manchen Stellen viele Meter in die Tiefe geht.

Internetrecherchen, Fotos und Videos brachten heiße Spur

Die Polizei hat derweil einen Tatverdächtigen ausgemacht. Aufgrund von Internetrecherchen und Fotos und Videos. Diese hatten die Teilnehmer der fünfköpfigen Gruppe, die der Bergführer über den Höhenweg begleitete, angefertigt. Diese einschlägigen Hinweise hätten den Beamten zufolge den Ausschlag gegeben. Die Aufnahmen haben sich zudem rasend schnell im Internet verbreitet. Tausende wollten helfen, den Gewalttäter ausfindig zu machen, der nach ersten Polizeimeldungen aus dem osteuropäischen Raum stammt.

Bergwacht Mittenwald fuhr Polizisten mit dem „Pinzgauer“ zu den Ausgängen des Klettersteigs, um den Tatverdächtigen zu stellen

Auf den zahlreichen Bildern und Videos ist der mutmaßliche Täter mit einem weiteren Begleiter sowie einer Frau zu sehen. Diese hatte zuvor augenscheinlich unsicher und verängstigt gewirkt, weshalb ihr der Bergführer aus dem Landkreis zu Hilfe eilen wollte. Die Sicherungsaktion verstand diese wohl miss, schrie auf, woraufhin der männliche Begleiter den Tross über 30 Minuten lang auf dem Klettersteig verfolgte. Als er die Gruppe eingeholt hatte, gab er dem Bergführer eine Kopfnuss sowie mindestens einen brutalen Faustschlag ins Gesicht, wodurch sich der Einheimische Frakturen an der Kieferhöhle zuzog.

Die Bergwacht Mittenwald unterstützte die Polizei an jenem Tag. „Wir haben die Polizisten mit dem Pinzgauer (Anm. der Red. geländetaugliches Einsatzgefährt) gefahren“, erklärt Bergretter Christoph Schmidt. Die Beamten wurden unter anderem am Fuße des Brunnsteins abgesetzt, wo vermutet wurde, dass sich der Tatverdächtige von dannen machen könnte.