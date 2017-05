Die Soldaten sind gescheitert. Sie wollten das Feuer löschen, das am Truppenübungsplatz am Hohen Brendten ausgebrochen ist.

5000 Quadratmeter Fläche sind am Mittwoch auf dem Truppenübungsplatzes am Hohen Brendten in Brand geraten. Nach Auskunft der Polizei wurde das Feuer durch den Abschuss von Signalmunition ausgelöst. Die Löschversuche einiger Soldaten schlugen fehl. Deshalb musste die Feuerwehren von Krün und Mittenwald ausrücken.