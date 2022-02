„Der Oberhammer“: Ein Familienschatz kehrt zurück

Von: Katharina Bromberger

„Der absolute Wahnsinn“: Anton Sprenger hält die Geige in Händen, die der Bruder seines Ururgroßvaters vor 181 Jahren gebaut hat. © Josef Hornsteiner

Ob Magie dahintersteckt? Ein bisschen glaubt Anton Sprenger daran. Wie sich alles gefügt hat. Wie der Geigenbauer aus Mittenwald seine Familiengeschichte entdeckte. Von seinem Vorfahren erfuhr, der als erster Geigenbauer in den USA arbeitete. Und wie nun eine seiner Violinen, geschaffen vor 181 Jahren, wieder in Sprengers Besitz gekommen ist.

Mittenwald – Ein bisschen vorsichtig hat Anton Sprenger erst einmal reagiert. Defensiv, nennt er’s. Als ihn dieser Mann aus Karlsruhe angeschrieben hat und ihm eine Geige anbot. Mittlerweile, jetzt, da dieses Instrument bei Sprenger zu Hause in Mittenwald steht, er bereits auf ihm gespielt hat, ist jede Zurückhaltung weg. „Das alles ist der Oberhammer, ein Wahnsinn.“ Denn diese Violine ist eine ganz Besondere. Keine überaus wertvolle. Rein finanziell betrachtet. Ideell aber – unbezahlbar. Das sollte sich nach ein paar E-Mails herausstellen.

Der Mann wollte wissen, ob der 52-jährige Geigenbaumeister mit Mathias Sprenger verwandt sei. Ist er. Der Mittenwalder war der Bruder seines Ururgroßvaters, geboren 1815. Von diesem Mathias Sprenger besitze er eine Geige, schrieb der Mann. Ob Anton Sprenger sie nicht kaufen wolle. Das Instrument stammte aus einer Erbmasse, er konnte nichts damit anfangen. Sprenger umso mehr. Er bot ihm eine Summe, „mit der ich ein gutes Gewissen habe“ – wie hoch sie ausfiel, lässt der Mittenwalder offen. Das Geld sei auch nicht wichtig, betont er. Wichtig ist die Geschichte zu dieser Violine.

Vor 181 Jahren hat sie Mathias Sprenger in Karlsruhe gebaut, kurz bevor er in die USA ging. Ein Zettel weist darauf hin: „Matteo Sprenger, fece á Carlsruhe 1841“. Über diese Notiz kam auch der spätere Besitzer nun auf den Mittenwalder Nachkommen und schrieb ihn an. „Der Oberhammer aber kommt erst noch.“ Ganz aufgeregt wird Anton Sprenger beim Erzählen. Im großen Werk „Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart“ von Willibald Freiherr von Lütgendorff, in dem alle Geigenbauer aufgelistet sind, findet man auch Mathias Sprenger. Mit dem Hinweis: „Eine sehr gute Violine von ihm besitzt Professor Billing in Karlsruhe.“ Seinem Enkel hat er 1940 diese Geige geschenkt mit einem Brief. „Lieber Enkel Klaus, als Weihnachtsgeschenk überreiche ich Dir meine Geige, die mich 40 Jahre begleitet hat.“ Genau diese Geige hat nun wieder den Weg nach Mittenwald gefunden. Vergangene Woche kam sie per Post an. Für Sprenger „der absolute Wahnsinn“.

Nun ist der Geigenbaumeister ein wenig in der Zwickmühle. Eigentlich müsste er die Violine komplett restaurieren. Doch über all die Jahre wurde sie offenbar enorm viel gespielt, Sprenger schätzt mal grob um die 87 600 Stunden bei zwei Stunden am Tag und „sicher“ 120 Jahren aktiv in Gebrauch – zum Teil ohne Kinnhalter. Abgewetzt und abgenutzt ist sie an der Stelle, wo Bärte und glatt rasierte Wangen auflagen, abgegriffen ist sie auch neben dem Griffbrett, was auf einen „super Geiger“ hindeutet, der das Instrument über Jahrzehnte gespielt haben muss. Deshalb wird Sprenger sie wohl genau so lassen, wie sie ist. Mit all ihren Makeln und Verschleißspuren. Sie zu verkaufen, kommt für ihn ohnehin nicht in Frage.

Gleich am Sonntag hat er Saiten aufgezogen. Der Klang der Violine gefällt Sprenger nicht nur, er fasziniert ihn. Denn sie klingt fast wie eine seiner Geigen. Und schaut ähnlich aus mit ihrem etwas größeren Korpus, als man das bei anderen Geigen kennt. „Ich dachte, ich fall’ vom Glauben ab.“ Sprenger meinte, diese Bauweise habe er erfunden. Dass sein Vorfahre auf dieselbe Idee kam – „unglaublich“.

Wie aus Mathias Matthew wird

Nach allem, was der 52-Jährige heute weiß und erlebt hat, glaubt er: „Es hat einen Sinn, dass ich Geigenbauer geworden bin. Das alles ist fast magisch.“ Auch, wie er damals per Zufall über die Geschichte seiner Familie stolperte. Er wusste, dass Mathias Sprenger, Hausname Schmied, vor 207 Jahren im Haus Nummer 25 in Mittenwald geboren wurde, am heutigen Obermarkt. In dem Haus, in dem auch Anton Sprenger aufgewachsen ist. Vor etwa zehn Jahren kaufte er sich ein Buch über Instrumentenbauer in New York im 18. und 19. Jahrhundert: „Musical Instrument Makers of New York“ von Nancy Groce. Er schlug es auf – und entdeckte den Eintrag: Matthew Sprenger, New York, Lower Manhattan, 145 1/2 Centre Street. Und einen weiteren: John Sprenger, New York, Leonard Street.

Von Mittenwald nach Manhattan

Am 19. August 1846 war Mathias Sprenger in die USA ausgewandert, ein Jahr später folgte ihm sein Bruder Johann – „John“ als englische Version – nach New York und eröffnete „gleich ums Eck“ ebenfalls eine Geigenbauwerkstatt. Seite für Seite, Verzeichnis für Verzeichnis hat ihr Nachkomme das Nachschlagewerk von Groce durchforstet auf der Suche nach einem früheren deutscher Geigenbaumeister. Fehlanzeige. Anton Sprenger schlussfolgert: Der Bruder seines Ururgroßvaters dürfte der erste deutsche Geigenbauer in New York gewesen sein.

Oft schon hat sich Sprenger auf Google Street View angeschaut, wie es dort heute aussieht, wo seine Vorfahren einst in Armut und einfachsten Verhältnissen gelebt und gearbeitet haben. Virtuell ging er spazieren im heutigen Chinatown, gleich neben dem Broadway. Irgendwann will er sich das Ganze selbst vor Ort anschauen. Mit Ehefrau Regina hat er bereits ausgemacht: Einmal fahren sie mit dem Schiff von Hamburg nach New York. Wie Mathias und später Johann Sprenger vor 176 Jahren, die wie er heute bei der Wiesmahd geholfen haben, die mit demselben Blick auf das Karwendel aufgewachsen sind, die dieselben Ornamente in der Mittenwalder Kirche anschauten, als sie damals jeden Tag den Gottesdienst besuchten. Die dann aber entschieden, ihre Heimat zu verlassen. Um ins Ungewisse zu gehen – und so weit weg. Deshalb möchte Sprenger mit dem Schiff reisen. „Ich will die Entfernung spüren.“ Und in Downtown Manhatten die Geschichte seiner Familie.