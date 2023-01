Dunkle Wolken statt ein Himmel voller Geigen

Von: Christof Schnürer

Nachfolge gesichert: Irgendwann möchte der Mittenwalder Geigenbaumeister Rainer W. Leonhardt den Betrieb an Stieftochter Julia Klotz übergeben.

Irgendwie wird’s immer weitergehen. Im Falle des viel gepriesenen Mittenwalder Instrumentenbaus fragt man sich nur: In welch bescheidenem Maße wird das künftig geschehen? Dem Traditionshandwerk unterm Karwendel fehlt es hinten und vorne an Nachwuchs.

Mittenwald – Die Mittenwalder schmücken sich gerne mit dem Geigenbau. Touristisch wird der Ort angepriesen, weil der Himmel dort angeblich voller Geigen hängt. Auch jetzt prangen noch an den Laternen illuminierte Violinen. Doch wie viel von diesem Handwerk, das einst der legendäre Matthias Klotz 1653 bis 1743) vor 300 Jahren in seiner Heimatgemeinde begründete, steckt noch in Mittenwald? Nicht mehr viel, findet Rainer W. Leonhardt.

„Überall bei uns wird groß mit dem Geigenbau geworben, aber was ist denn heutzutage noch übrig?“ Eine Handvoll familiengeführte Betriebe, die in vielen Fällen eines eint: Es gibt keine Nachfolger. Das trifft zum Beispiel auf einen zu, der für seinen Beruf und seine Heimat brennt: Anton Sprenger (53) vulgo „Schmied Douni“.

In zehnter Generation führt der Parade-Werdenfelser, der nach Wallgau geheiratet hat, die alteingesessene Werkstatt im Gries. Doch irgendwann ist mit dieser Familientradition Schluss. Seinen Sohn Korbinian findet man nämlich als Verwaltungsangestellten im Wallgauer Rathaus und Tochter Elisabeth als Kinderkrankenschwester im Klinikum. „Daher sehe ich die Entwicklung gnadenlos realistisch“, sagt Sprenger, dessen Wurzeln eigenen Aussagen zufolge sogar auf eben jenen Urvater des Mittenwalder Instrumentenbaus zurückgehen sollen. Irgendwann ist Schluss. „Aber ich bin trotzdem unendlich stolz darauf, Teil der Kulturgeschichte meiner Heimat zu sein.“ Das Prädikat werde ihm niemand nehmen können.

Rainer W. Leonhardt hat – Stand heute – keine Nachwuchsprobleme. So wie es aussieht, werden seine Stieftöchter Julia (32) und Manuela (43) einmal das Zepter in dem Meisterbetrieb am Mühlenweg übernehmen. Leonhardt, der seit 1997 die Geschäfte führt, kennt sich aus in der Historie, er weiß, dass es bis Mitte der 1940er Jahre ähnliche Personalflaute gab. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen und damit eine immense Blutauffrischung. Plötzlich erwuchs Mittenwald neben dem fränkischen Bubenreuth zum Mekka des Instrumentenbaus, was natürlich auch an der Ansiedlung der sächsischen Firma Gewa lag. Der große Arbeitgeber kehrte bekanntlich 2008 zu seinen Wurzeln zurück. Und von den seinerzeit rund 80 selbstständigen Geigenbauern ist laut Leonhardt nur mehr „ein Rumpf“ übriggeblieben.

Dass dieser Beruf in Mittenwald kränkelt, lastet er auch der hiesigen Instrumentenbauschule an. Bis auf Georg Neuner („Hackl“) gebe es keine reinrassigen Mittenwalder Lehrer dort mehr. Geschweige denn hiesige Lehrlinge. „Da, glaube ich, kommt schon seit 20 Jahren keiner mehr aus Mittenwald.“ Was mit unter auch an den strengen Aufnahmekriterien liegt. Früher sollen’s Einheimische noch leichter gehabt haben.

Dass da kein Mittenwalder in der Jury sitzt, ist nicht nachvollziehbar.

Einer, der diese Kritikpunkte natürlich beantworten könnte, wäre Rektor Dr. Frederik Habel. Doch dieser war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Doch einmal in Fahrt, kommt Rainer W. Leonhardt auch auf den Geigenbau-Wettbewerb zu sprechen, der erst 2022 zuletzt in Mittenwald stattgefunden hatte. „Dass da kein Mittenwalder in der Jury sitzt, ist nicht nachvollziehbar“, spart er auch nicht an Kritik an der mitausrichtenden Gemeinde.

Von dieser erfahre man ohnehin in Teilen wenig Wertschätzung. „Da gibt es etwa verschiedene Mitglieder im Gemeinderat, die sogar gegen das Geigenbaumuseum sind“, will Leonhardt herausgefunden haben. „Auf wen willst du dich dann noch berufen.“ Zuletzt erwähnt er den hiesigen Museumsverein, „der über viele Jahrzehnte unglaublich viel Kulturgut angesammelt hat“. 50 Gleichgesinnte halten ihm noch die Treue. „Aber unterm Strich sitzen da nur noch alte Leut’“, meint Leonhardt – sich eingeschlossen. Er kommt zu dem bitteren Fazit: „Alles zusammen genommen, ist das ein Armutszeugnis für den Geigenbau!“