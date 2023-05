Letzter Sicherheitsbericht vor der Auflösung: Eine historische Polizeisitzung im Isartal

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Institution in Mittenwald: Doch lange wird’s die Polizei-Inspektion nicht mehr geben. © Josef Hornsteiner

Zum letzten Mal durfte Hubert Hohenleitner den Sicherheitsbericht der PI Mittenwald vortragen. Bekanntlich löst sich die Inspektion nach 25 Jahren auf. Eine historische Sitzung.

Krün – Diese Sitzung wird in die Geschichte eingehen. Nicht, weil sie sonderlich spannend gewesen wäre. Die Quintessenz aus dem Sicherheitsbericht der Isartaler Polizei ist seit Jahren die gleiche: So einen sicheren Fleck wie das Isartal muss man heutzutage in Deutschland erst einmal finden. Historisch war die Präsentation deshalb, weil sie die letzte war – zumindest in der bislang bekannten Form. Wie mehrmals berichtet, wird die Polizeiinspektion Mittenwald am 1. August nach 25 Jahren aufgelöst. Zum letzten Mal sind deshalb Inspektionsleiter Hubert Hohenleitner und sein Stellvertreter mit den drei Isartaler Bürgermeistern zusammengekommen, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was im Jahr 2022 alles vor- und angefallen ist in ihrem Dienstbereich (Bericht folgt). „Das werden nächstes Jahr die Kollegen aus Garmisch-Partenkirchen machen“, sagte Hohenleitner mit Blick auf Christian Langenmair, Leiter der dortigen PI, der ebenfalls anwesend war. „Wir werden künftig den Bericht aus dem Isartal vorstellen“, versprach dieser. Auch werden die drei Ortschefs Enrico Corongiu (Mittenwald), Thomas Schwarzenberger (Krün) und Bastian Eiter (Wallgau) eingeladen werden, so wie in dieser Woche im Sitzungssaal des Rathauses in Krün.

Der Termin 1. August ist nun fix, alle Mitarbeiter (28 Soll-Stellen) werden nach Pfingsten Post erhalten: Darin steht, ob ihrem Wunsch stattgegeben wird, den diese vorab äußern durften. Bekanntlich hatten die Beamten die Wahl, entweder in der PI Garmisch-Partenkirchen ihren Dienst zu leisten oder sich der Grenzpolizeistation in Mittenwald anzuschließen. „Wir konnten alle Wünsche weitestgehend berücksichtigen“, sagte Hohenleitner. Wer die Leitung übernimmt, darüber möchte Hohenleitner noch nichts sagen, bevor nicht alle Angestellten informiert wurden. Auch verrät er nicht, wohin es ihn verschlagen wird. Das werde in etwa zwei Wochen verkündet.

Hubert Hohenleitner präsentierte zum letzten Mal den Sicherheitsbericht der PI Mittenwald. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Hohenleitner nutzte die letzte Sitzung, um Zusammenarbeit mit drei Isartal-Gemeinden zu loben

Doch nutzte Hohenleitner die letzte Sitzung, an der auch Thomas Haberger, Leiter der Grenzpolizei Murnau anwesend war, um kurz über seine drei Jahre als PI-Leiter zu sprechen und die Zusammenarbeit mit den drei Gemeinden ausdrücklich zu loben. Vor etwa 20 Jahren hatten Hohenleitners Vorgänger damit begonnen, das Jahr öffentlich im Mittenwalder Gemeinderat Revue passieren zu lassen. Seit etwa zehn Jahren sind auch Krün und Wallgau in diese Präsentation eingebunden.

Schwarzenberger konnte im Namen der drei Isartal-Bürgermeister das Lob nur zurückgeben. „Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet“, attestierte er, nachdem Hohenleitner verkünden durfte, dass die Straftaten im Vergleich zur Vor-Coronazeit nicht mehr geworden sind und die Aufklärungsquote nach wie vor außergewöhnlich gut ist. Schwarzenberger muss es wissen: Schließlich ist er mit seinem Amtsantritt im Jahr 2002 fast genauso lange Krüner Rathauschef wie es die PI gibt. „Mit Wehmut“ blickt er deshalb dem 1. August entgegen und hofft, dass die gute Arbeit und die daraus resultierende hohe Sicherheitslage im Isartal auch nach diesem Wechsel gewahrt bleibt. „Es war stets ein gutes Miteinander dank kurzer Dienstwege. Wir wurden stets gut miteingebunden.“ Daraus sei ein hervorragendes Schutzgefühl für die Bürger entstanden. „Die Zusammenarbeit war freundschaftlich und kameradschaftlich.“