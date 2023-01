Eine Show voller Energie und Emotionen: 350 Zuschauer begeistert

Teilen

Charmante Neujahrsbotschafter: Der Mittenwalder Eislauf-Nachwuchs liefert in der wiedereröffneten Arena einmal mehr eine glänzende Gala ab. Darauf können die Trainerin Karla Wackerle (hinten l.) sowie (hinten v. r.) Melanie Koss und Moderatorin Tanja Chyzowski mit Fug und Recht stolz sein. © Wolfgang Kunz

Endlich wieder Leben im Mittenwalder Eisstadion. Dafür haben 60 Eislauftalente bei der traditionellen Jeujahrsgala gesorgt.

Mittenwald – Die rund 350 erwartungsvollen Zuschauer in der Arena Mittenwald haben diesmal 30 Minuten warten müssen, ehe die traditionelle Neujahrsgala des heimischen Eiskunstlaufvereins letztlich starten konnte. Kurz vor Beginn hatte nämlich zum Verdruss der Organisatoren die Lautsprecheranlage im Eisstadion den Geist aufgegeben. Doch Improvisation ist alles: Die Veranstalter tauschten das Gerät kurzerhand aus.

Doch das Warten hatte sich gelohnt. Denn die von Moderatorin und Trainerin Tanja Chyzowski charmant präsentierten 60 Eiskünstler zwischen 4 und 21 Jahren – darunter als einziger männlicher Vertreter mit Vincent Holzheuer (18) der deutsche Vize-Jugendmeister von 2020 – boten den begeisterten Zuschauern in eineinhalb Stunden ein ebenso abwechslungsreiches wie unterhaltsames Spezial-Schaulaufen.

Und das unter schwierigen Voraussetzungen. Denn aufgrund der zwischenzeitlichen Schließung der Arena (wir berichteten) konnten die Kufenflitzer erst ab November in Mittenwald trainieren. „Deshalb hatten wir uns entschlossen, dieses Schaulaufen nicht unter ein bestimmtes Thema zu stellen“, verrät konnte“, erklärte Klubvorsitzende Birgit Morgan. „Wir wollten den Zuschauern aber zeigen, was unsere Talente von unserem Trainerteam gelernt haben.“ Dazu zählen neben Wakerle und Chyzowski auch Christine Buchwieser, Andrea Kriner und Melanie Koss.

Einfach zauberhaft: Lucia Chyzowski und Vincent Holzheuer. © Wolfgang Kunz

Langweilig wurde es dem Publikum zu keiner Zeit. Ob mit Tanz, Kür-, Paar- oder Gruppenlauf – das Programm strotzte nur so von Kreativität, Können und Vitalität. Viel Beifall heimsten dabei die Tiroler Meisterin Marie Krahler mit einem Tango, Simone Schwarz mit ihrem Kurzprogramm, Maresa Kriner mit einer Kür, die bayerische Meisterschaftsläuferin Sophie Maurus mit ihrem Kurzprogramm, die deutsche Jugend-Vizemeisterin Lisa Oge mit einem Tanz und die Paarläufer Lucia Chyzowski und Vincent Holzheuer mit ihrer Musical-Version von „The Beauty and the Beast“ ein.

Dazwischen sorgten die von Melanie Koss in der Laufschule betreuten Weihnachtswichtel und die Gruppe im „Winter-Wonderland“ für Unterhaltung. Mit der musikalischen Einladung „Be our guest“ stellten sich die EKVM-Läufer vor, die schon im Bayerischen Fernsehen bei der Schneeschuhnacht in Wallgau zu bewundern waren. Stürmischen Beifall gab es zum Finale, als sich alle Mitwirkenden auf dem von ihren Fans verabschiedeten.

„Es hat alles wunderbar geklappt“, resümiert Morgan hocherfreut. „Deshalb haben wir auch allen Teilnehmern ein Geschenk überreicht.“ Auch der EKV wurde für dieses unterhaltsame Schaulaufen belohnt, denn die am Ausgang aufgestellten Spendenkörbchen wurden fleißig gefüllt. Wolfgang Kunz