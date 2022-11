Einheimischer mit Außenblick

Von: Christof Schnürer

Offen herangehen an ein komplexes Thema möchte Christoph Seitz beim anstehenden Workshop. © Peter Kornatz

Von der angepeilten Zahl 80 ist man ein gutes Stück entfernt. 45 Mittenwalder haben bislang Interesse an der Bürgerbeteiligung gezeigt. Keine Scheu, meint Moderator Christoph Seitz: „Das macht echt Spaß.“

Mittenwald – Was es bedeutet, Gemeinschaftssinn zu entwickeln, hat Christoph Seitz (45) bei der Hochwasser-Katastrophe 1999 erlebt. Als das Zigarettengeschäft seines Opas im Gries und viele andere Anwesen dort von den Fluten bedroht sind, helfen alle zusammen. „Da war sofort jeder für jeden da.“ Das hat Seitz bis heute nicht vergessen. „Grenzen aufbrechen, Leute zusammenbringen“ – nur so kann für den weitgereisten Diplom-Biologen und Betriebswirt ein Gemeinwesen funktionieren.

Das wünscht er sich demnächst auch bei der Bürgerbeteiligung, bei der dem Leitenden Angestellten des Pharma-Riesen Roche als Moderator die Schlüsselrolle zufällt. „Bitte nehmen Sie daran teil“, forderte unlängst Rathauschef Enrico Corongiu (SPD) seine Zuhörer bei der Bürgerversammlung in der TSV-Halle auf. Doch bislang halten sich die Mittenwalder vornehm zurück: Statt der erhofften 80 Teilnehmer sind es bislang „nur“ 45. Daher haben die Verantwortlichen im Rathaus die Anmeldefrist um eine Woche verlängert. Schließlich soll es in dem mehrstündigen Workshop mit Seitz wahrscheinlich Ende dieses Monats um die Zukunft des gemeindeeigenen Grundstücks an der Bahnhofstraße gehen. Eben jene begehrten 11 000 Quadratmeter, auf denen ein Nobelhotel stehen sollte – und von der Bevölkerung letztlich via Bürgerentscheid verhindert wurde.

Nun also sollen bei der Entwicklung des innerörtlichen Areals mit Hilfe von Christoph Seitz die Einwohner einbezogen werden. Der Moderator selbst verkörpert den Einheimischen (Hausname Duxer) mit Außenblick. Denn für den Weltkonzern Roche ist der Mittenwalder viel unterwegs und lebte auch schon längere Zeit in der Schweiz, wo die Menschen direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung sozusagen mit der Muttermilch aufsaugen.

Dass Gruppenarbeit zu einem komplexen und kontroversen Thema funktioniert, hat der Gemeinderat bereits vorexerziert. „Der war anfangs auch skeptisch“ erinnert sich Seitz. Doch dann nahm die fraktionsübergreifende Ideenschmiede bei einem vierstündigen Probelauf die Arbeit auf. Fazit: Selbst der kritischste Volksvertreter war von der Herangehensweise überzeugt. „Ganz ehrlich, das macht echt Spaß“, versichert auch der Mann von Roche. In diesem Kontext erwähnt Seitz die verschüttgegangene Stammtisch-Kultur. Bedauerlich findet das der Mittenwalder. Denn da würden unterschiedliche Menschen und Perspektiven zusammentreffen. Wie beim anstehenden Workshop.