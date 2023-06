„Müssen wir uns denn alles gefallen lassen“: Anwohner schimpft über nächtliches Trommelkonzert

Von: Christof Schnürer

Teilen

Botschafter in Blau: Der Trommlerzug der Mittenwalder Gebirgsschützen rückt zur Freude vieler Passanten gerne und oft aus. © Wolfgang Kunz

Die Mittenwalder Gebirgsschützen greifen auch nachts gerne mal zu ihren Trommeln – offenbar in betrunkenem Zustand. Ein Anwohner beschwert sich über „Gejaule und Geschrei“ und droht mit einer Anzeige.

Mittenwald – Bozner Markt, Fasching oder einfach Verkehrslärm – Josef Schandl ist einiges gewohnt. Schließlich wohnt der „Rass’n-Sepp“ seit über 70 Jahren an der Hochstraße, eine der frequentiertesten Passagen Mittenwalds. Doch was er und einige Nachbarn Sonntagnacht erlebten, war selbst einem hartgesottenen Hochstraßler zu viel. „Ich bin fast von der Couch geflogen, da wirst du verrückt“, denkt Schandl mit Grausen an den ihm zufolge infernalischen Radau kurz vor Mitternacht zurück.

Ausgelöst haben ihn ein paar nimmermüde Nachtschwärmer der hiesigen Gebirgsschützen-Kompanie. Die laut Schandl drei bis vier Mann fanden nach dem Ausrücker beim Bataillonsfest in Ohlstadt und einem Abstecher beim Pfarrfest, dass es allerhöchste Zeit zum Trommeln sei – kurz nach 23 Uhr. Und wo hallt es mehr als in der engen Hochstraße.

„Gejaule und Geschrei“: Anwohner verschickt Brandbrief mit Audio-Datei

Also scheppert’s dort ordentlich – die obligatorischen Juchzer inklusive. Schandl spricht in seinem „offenen Brief“, den er mit einer Audio-Datei als Beweis Gebirgsschützen-Hauptmann Roland Spornitz zugesandt hat, von „Gejaule und Geschrei“. „Müssen wir uns denn alles gefallen lassen“, schimpft der „Rass’n-Sepp“ tags darauf gegenüber dem Tagblatt.

Die haben sich anständig aufzuführen!

Das Gruselkonzert beinahe zur Geisterstunde soll laut Schandl in der Hochstraße begonnen haben. Anschließend trommelten sich die feierfreudigen Gebirgsschützen zum Stern-Biergarten und wieder zurück. Dann näherte sich eine Streife. Mittenwalds Polizeichef Hubert Hohenleitner bestätigt, dass Kollegen gegen 23.20 Uhr vor Ort gewesen seien. „Man hat die Herrschaften zur Ruhe ermahnt, das war’s.“ Dem Inspektionschef zufolge „scheint alles recht vernünftig abgelaufen zu sein“.

Lärm von „undisziplinierten Kompanie-Kasperln“ habe Auswirkungen auf Tourismus

Doch davon könne keine Rede sein, widerspricht „Opfer“ Schandl. „Es dauerte keine zehn Minuten, und die Trommler wurden entlang des Obermarktes – Alpenrose, Hotel Post – erneut massiv hörbar“, heißt es in der Denkschrift an die Gebirgsschützen-Führung. Auch die Anwohner der Stainergasse sollen „lautstark überrascht“ worden sein.

„Ich will hier klipp und klar betonen, dass es hier nicht um meine Person geht“, verdeutlicht der Immobilienmakler in seinem Brandbrief, der nicht der erste ist und wie sonst auch an Schärfe nichts missen lässt. Zumal solche Auftritte „von undisziplinierten Kompanie-Kasperln“ Auswirkungen auf den Tourismusort Mittenwald hätten.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Das passiert halt“: Hauptmann verteidigt Gruppe

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, versucht der Gebirgsschützen-Hauptmann, den Ball flach zu halten. „Was soll ich dazu sagen, das passiert halt“, meint Roland Spornitz, der für sich reklamiert, zum fraglichen Zeitpunkt schon längst daheim gewesen zu sein. Aus „Jux und Tollerei“ hätten die jungen und dem Vernehmen nach stark angetrunkenen Kameraden zu ihren Trommeln gegriffen. „Das passiert halt.“ Spornitz spricht von einer „einmaligen Sache“. „Absolut nicht“, gibt ihm Josef Schandl prompt contra. „Mindestens viermal im Jahr“ gebe es solche Aufzüge.

Der „Rass’n-Sepp“ betont zwar in seinem Schreiben, wie wichtig Vereine wie die Gebirgsschützen-Kompanie in Mittenwald für das örtliche und kulturelle Geschehen sind, gegenüber dem Tagblatt klingt es allerdings weniger engelszungen-gleich. „Die haben sich anständig aufzuführen!“ Falls das nicht gelingen und sich eine solche Geräusch-Orgie wiederholen sollte, „dann kriegt der Verein eine Anzeige aufs Hirn geklopft“. Die Trommeln der Gebirgsschützen haben solo für kräftig Wirbel gesorgt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.