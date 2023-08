Technischer Defekt: Mittenwalder Eisstadion kann nicht öffnen

Von: Josef Hornsteiner

Eis wird’s vorerst keines geben: Das Mittenwalder Eisstadion bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Vereine suchen nach Alternative © tom

Wegen eines technischen Defekts der Kälteanlage kann das Mittenwalder Eisstadion nicht wie geplant öffnen. Alle Eis-Buchungen für August mussten storniert werden. Vereine suchen nach Alternative.

Mittenwald – Am Montag wäre es eigentlich losgegangen. Am 7. August hätte planmäßig das Mittenwalder Eisstadion eröffnet und wäre in den Sommerbetrieb gegangen. Doch wird daraus vorerst nichts. Wegen eines technischen Defekts der Kälteanlage bleibt die Mittenwalder Sportstätte bis auf Weiteres geschlossen. Der plötzliche Betriebsausfall hat zur Folge, dass nun alle Vereine und Hobby-Mannschaften, die für den Monat August Eiszeiten gebucht haben, stornieren müssen. Wie lange es braucht, um den Schaden zu beheben, ist laut Eisstadion-Besitzer Martin Ritzer noch nicht absehbar. Gegenüber dem Tagblatt wollte er sich zu den Details aber nicht näher äußern.

Vereine, die gerne ab diesem Wochenende schon aufs Eis gegangen wären, müssen sich nun nach Ersatz umschauen. „Wir suchen in alle Richtungen“, sagt Dr. Martin Fleckenstein, Vorsitzender beim Nachwuchs des SC Riessersee. In Füssen, im Tölzer Raum, in Tirol – überall sei es aktuell schwierig, so spontan nun Eiszeiten in den jeweiligen Stadien zu bekommen. Deshalb schickte er einen verzweifelten Hilferuf an die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, ob sie das Eisstadion im Kreisort nicht schon früher eröffnen könnten. Bekanntlich ist dort der Betrieb erst ab 1. September geplant.

Öffnet Eisstadion in Garmisch-Partenkirchen früher? „Gar nicht so einfach“, meint der Gemeindewerke-Chef

Gar nicht so einfach, betont Wodan Lichtmeß gegenüber dem Tagblatt. Schließlich sei viel Personal ferienbedingt im Urlaub. „Aber wir tun, was wir können“, versichert der Gemeindewerke-Chef. Versprechen könne er aber noch nichts. In den nächsten Tagen soll sich herausstellen, ob eventuell die Sportler bereits Mitte August aufs Eis können. „Jede Woche, jeder Tag früher wäre richtig wertvoll für uns“, sagt Fleckenstein. Schließlich beginnen für die SCR-Jugend Anfang September bereits die Punktspiele – und bis dahin sollte fleißig trainiert werden.

In Mittenwald wird mit Hochdruck gearbeitet, um Schäden zu beheben

Derweil wird in Mittenwald mit Hochdruck gearbeitet, um die Schäden der Kälteanlage zügig in den Griff zu bekommen. In einem Schreiben an Vereine und Hobbymannschaften teilen die Eisstadion-Betreiber mit, dass sie nach der Reparatur den Betrieb sofort wieder starten möchten. Man hoffe, die Anlage noch in dieser Saison zum Laufen zu bringen. Es sollen alle Betroffenen rechtzeitig kontaktiert werden, sofern die Technik wieder intakt ist – damit der Eisbetrieb mit sofortiger Wirkung beginnen kann.

Damit widerspricht die Eisstadion-Führung den Gerüchten, die aktuell im Ort kursieren: Das heißt es, die Kosten könnten der ausschlaggebende Punkt sein, dass noch nicht eröffnet wird. Experten aus der Branche berichten, dass im Sommer schnell ein Defizit von bis zu 1000 Euro pro Tag entstehen kann. Ein gewaltiges Draufzahl-Geschäft.