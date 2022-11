Das Wunder von Mittenwald: Eisstadion gerettet - Investor übernimmt das Ruder

Von: Josef Hornsteiner

Ende des tristen Daseins: Ein bekannter Unternehmer aus Garmisch-Partenkirchen ist nun offiziell der neue Betreiber. Am 9. Dezember soll der Betrieb aufgenommen werden, am 10. Dezember könnte schon der EVM spielen. © PETER KORNATZ

Es ist ein verfrühtes Weihnachtswunder in Mittenwald: Der „Retter des Eisstadions“ hat seinen Worten Taten folgen lassen. Die Arena ist gerettet, am 9. Dezember soll der Eisbetrieb starten.

Mittenwald – Am Telefon muss er herzhaft lachen. „Sie nennen mich in Mittenwald mittlerweile schon Lord Voldemort.“ Warum? Ähnlich wie die Figur in den Harry-Potter-Büchern will der Garmisch-Partenkirchner Unternehmer seinen Namen nicht nennen – zumindest nicht öffentlich. Er ist bescheiden, will im Hintergrund agieren. Derweil könnte er sich aktuell von der Mittenwalder Vereinswelt so richtig feiern lassen. Er ist der Retter des Eisstadions. „Mein Name ist da nicht so wichtig“, sagt er. „Die Mittenwalder wissen ja sowieso, wer ich bin.“ Denn schon seit Tagen sind einige Autos mit dem Logo seiner bekannten Firma vor der Sportstätte auszumachen.

Am Mittwoch hat der Unternehmer mit der bisherigen Besitzerfamilie Mayer beim Notar alles hieb- und stichfest gemacht. Er übernimmt den Erbpachtvertrag, ist somit der neue Betreiber der Arena. „Seither sind wir dabei, den Eisbetrieb wieder anzuwerfen“, sagt er. Einer seiner Mitarbeiter hat bereits am Freitagnachmittag ein Bild von der Maschinenhalle in den sozialen Medien gepostet mit den Worten: „Jetzt geht’s wieder los.“

Bürgermeister freut sich „tierisch“ für die Vereine

„Ich freue mich tierisch für die Vereine“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), der noch am Vorabend der Kontrakt-Unterzeichnung mit dem Unternehmer am Tisch saß. „Besonders freut mich, dass das jetzt alles so schnell über die Bühne gegangen ist.“ Und aufs Tempo drückt der neue Betreiber enorm: Am 1. Dezember ist offizielle Übergabe. Am 9. Dezember soll das Eis befahrbar sein. „Und wenn alles gut läuft, spielen die Eishockeyer bereits am 10. Dezember wieder in Mittenwald.“

Nicht nur der Vertrag ist fix. Auch die Kosten stehen fest. Laut dem Unternehmer sollen diese im Monat Dezember auf rund 20 000 Euro kommen. Ab dem neuen Jahr hofft er auf die Strom- und Gaspreisbremse, die die Bundesregierung einführen will. Bis März soll auf jeden Fall Eisbetrieb herrschen. „Es haben sich bereits die ersten Vereine für Dezember angemeldet“, sagt der anonyme Betreiber. Am Montag, 28. November, soll ein Runder Tisch einberufen werden, an dem alle Ehrenamtlichen, die das Eisstadion nutzen möchten, zusammenkommen. „Dann klären wir die Eispreise, welche Termine anstehen und so weiter.“ Zudem soll eine groß angelegte Werbekampagne in Lokalzeitungen und im Radio in Kürze anlaufen. Das Restaurant soll ebenfalls im Dezember wieder eröffnen. „Das volle Programm“, sagt der Investor. Den Personalstamm wird er großteils behalten: „90 Prozent der Eismeister bleiben.“

Große Investitionen sollen erst kommendes Jahr getätigt werden

Gute Neuigkeiten also, besonders für den Mittenwalder Eislauf- und Eiskunstlaufverein, die Spiele oder größere Veranstaltungen wie das Neujahrsschaulaufen wieder in ihrer Heimat organisieren können. „Es wäre hart gewesen für viele Eltern, ihre Kinder permanent ins Stadion nach Garmisch-Partenkirchen zu fahren“, sagt Corongiu. „Ich bin sehr, sehr glücklich, der Druck war schon enorm“

Der Unternehmer hat zudem viel vor, was Investitionsmaßnahmen betrifft. Fürs Erste soll aufgrund der kurzen Zeit nur notdürftig geflickt werden. „Einige Schönheitsreparaturen“ will er machen. „Größere Maßnahmen werden dann in den Gemeinderat kommen“, sagt der Bürgermeister. Bekanntlich sind unter anderem die Toiletten, die Umkleiden oder die Kegelbahn im Keller des Hauptgebäudes stark sanierungsbedürftig.

So ist die gescheiterte Spendenaktion auf der Crowdfundingplattform „fairplaid“, bei der nur 35 000 statt den erhofften 100 000 Euro zusammenkamen, nur noch halb so schlimm. Das Geld soll nun zurück an die Gönner fließen. Ob dennoch ein Förderverein gegründet wird, bleibt offen.