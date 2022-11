Kann das Mittenwalder Eisstadion gerettet werden? „Nicht ausgeschlossen“

Unternehmer ist im Rathaus vorstellig geworden

Von Josef Hornsteiner schließen

Noch darf sein Name nicht öffentlich genannt werden. Doch stellte sich der potenzielle Eisstadion-Retter nun in einem Sechs-Augen-Gespräch im Mittenwalder Rathaus vor. Die Stimmung ist positiv, lässt Bürgermeister Enrico Corongiu durchblicken. Auch KEW-Chef Matthias Pöll attestiert, dass eine Rettung „nicht ausgeschlossen ist“.

Mittenwald – Kommt es tatsächlich zur großen Kehrtwende in der Causa Mittenwalder Eisstadion? Kann die endgültige Schließung abgewendet werden? Im Oberen Isartal keimt im Spätherbst Hoffnung auf. Denn vor kurzem ist der potenzielle Retter der Arena, den Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) bereits während der Bürgerversammlung erwähnt hatte, im Rathaus vorstellig geworden. Was Corongiu nach dem Gespräch verrät, dürfte viele Wintersport-Enthusiasten zumindest etwas positiv stimmen.

Der große Unbekannte ist Unternehmer. Seit über 20 Jahren leitet er einen erfolgreich laufenden Betrieb im Landkreis. Seinen Namen möchte er – noch – nicht in der Zeitung lesen. Das soll erst passieren, wenn der Kontrakt unterschrieben, die Zukunft des Eisstadions fix ist. Ob es soweit kommen wird, darüber ist Corongiu vorsichtig optimistisch. „Es war ein sehr angenehmes Gespräch“, sagt er über den runden Tisch vor einigen Tagen. Der Geschäftsmann habe ein langfristiges Konzept, viele Ideen und kenne das Eisstadion im Isartal gut. Eine solide Basis also. Ob das allerdings für eine tragfähige Weiterführung des Betriebs reicht, das wird sich erst noch zeigen.

Energiepreis das große Thema für die Zukunft des Eisstadions

Denn am Tisch saß auch Matthias Pöll, Gemeindewerkschef und Geschäftsführer der Karwendel, Energie & Wasser GmbH (KEW). Pöll präsentierte den Verbrauch und die Kosten der vergangenen Jahre, klärte mit Corongiu den Interessenten über die aktuellen Besitzverhältnisse und Pachtverträge zwischen Kommune und der bisherigen Partnerfamilie Mayer auf und prognostizierte vorsichtig die Summen, die für den Unternehmer bei einer Übernahme der Arena mit hoher Wahrscheinlichkeit anfallen werden. Pöll, der nüchterne Rechner, hat dem potenziellen Retter die Zahlen mitgegeben, um sich mit ihnen nun zu Hause in aller Ruhe auseinanderzusetzen. In Anbetracht der Energiepreis-Explosion in diesem Jahr keine leichte Kost.

Doch hat auch Pöll einen Funken Hoffnung: Im kommenden Jahr will die Bundesregierung eine Strompreisbremse einführen. Bedeutet: Mit Steuergeldern werden die hohen Preise kompensiert, um Energie bundesweit günstiger zu machen. Gemeinsam mit dem vorgelegten Konzept wäre ein Erhalt des Eisstadions also „nicht ausgeschlossen“. Doch gibt es dennoch viele unbekannte Zahlen in dieser Rechnung. „Preis und Energieverbrauch sind aktuell trotzdem nur schwer zu prognostizieren“, sagt Corongiu. Das hängt vor allem an der Witterung. Wenn es früh kalt wird und die Temperaturen durchgehend kühl bleiben, ist der Aufwand zum Eis machen natürlich geringer als bei einem milden Winter.

Dem Tagblatt gegenüber hält sich der Unternehmer noch sehr bedeckt. „Wir prüfen gerade die Möglichkeiten.“ Als nächster Schritt soll der Unternehmer mit den bisherigen Pächtern, der Familie Mayer, Kontakt aufnehmen und zusammenkommen. Denn die kümmert sich nach wie vor um sämtliche Geräte in der Arena, wie etwa die Eismaschine, um eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs zu ermöglichen.