Weder Flintenweiber noch Heimchen hinterm Herd: Landfrauen emanzipiert und heimatverbunden

Jahrestreffen in Mittenwald

Von Christof Schnürer schließen

Von wegen Kinder-Küche-Kirche: Landfrauen schreiten selbstbewusst durch unsere Gesellschaft und wollen gehört werden. Beim kommenden Jahrestreffen in Mittenwald legen sie sogar ein Bekenntnis zum Fleischverzehr ab.

Mittenwald – Sie sind weder Flintenweiber, noch Heimchen hinterm Herd. Landfrauen auf das Klischee Kinder-Küche-Kirche zu reduzieren, wäre ebenso falsch, wie sie als Vorreiterinnen der Emanzipation zu bezeichnen. „Wir sind einfach selbstbewusst und auf Augenhöhe“, umschreibt es Christine Singer. Am kommenden Freitag ruft die Landes- und Kreisbäuerin aus Hofheim nach Mittenwald. Dort bittet der Bayerische Bauernverband zum Landfrauentag.

Dieses Treffen richtet sich nicht nur an das klassische Klientel. „Alle Interessierten sind herzlich eingeladen“, betont Singer. Schließlich möchten sie und ihre Mitstreiterinnen ihre Botschaft auch unters Volk bringen – beispielsweise bei den Themen Wolfsabschuss oder Kombihaltung des Viehs. Daneben soll Singer zufolge von Mittenwald ein klares „Bekenntnis zum Fleischverzehr“ ausgehen. „Viele definieren Klimaschutz doch nur noch über die Ernährung.“ Von Langstreckenflügen als Klimakiller sei dagegen selten die Rede, kritisiert Singer. Dabei stehen Fleischproduzenten kleinstrukturierter bäuerlicher Betriebe für einen „grünen Kohlenstoff-Kreislauf“. Doch das geht oftmals in der Gesamtbewertung unter. „Das ist die Tragik“ – nicht nur für Singer.

So wundert es also nicht weiter, dass es beim Landfrauentag in der TSV-Halle ein herzhaftes Rindsgulasch zum Mittagessen gibt. Doch keine Angst: Für die fleischlose Fraktion wartet eine Mehlspeise. Denn Toleranz gegenüber Andersdenkenden wird groß geschrieben. Gleiches fordern aber auch die Landfrauen für sich ein.

Herr Söder ist sich sehr wohl bewusst darüber, dass wir die Gärten pflegen, mit denen er sich schmückt.

Bayernweit feiern sie heuer ihr 75-jähriges Bestehen. Im Landkreis gibt es diese Interessengemeinschaft mit weiblicher Note erst seit 1972. „Wir brauchen manchmal eben länger“, scherzt die Kreisbäuerin. Starthilfe sollen vor 51 Jahren bezeichnerweise die Mannsbilder gegeben haben. So erzählt man sich gerne die Anekdote, wie seinerzeit die Garmisch-Partenkirchner Landwirtin Helga Sailer von ihrem Gatten mit dem Satz überrascht wurde: „Nur dass Du es weißt: Du bist jetzt Kreisbäuerin!“ Wahlen im Fünf-Jahres-Turnus laufen natürlich seitdem bei den Landfrauen anders ab. Doch dabei setzen sie offenbar auf Kontinuität. Denn neben Sailer (1972 bis 2007) ist Christine Singer erst die zweite Kreisbäuerin. „Wir sind halt sparsam.“ Vielleicht haben die Landfrauen zwischen Staffelsee und Karwendel aber einfach nur eine gute Wahl getroffen.

Jetzt freuen sich alle auf übermorgen. Dann treten neben Singer noch Anni Hindelang (Schöffau), Annemarie Noder (Mittenwald), Silvia Häringer (Murnau) und Martina Höck (Bad Kohlgrub) ans Rednerpult – nicht zu vergessen ein ganz besonderer Ehrengast: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sein Kommen begrüßt Christine Singer selbstredend, zumal der Landesvater „keine Wischiwaschi-Wohlfühlveranstaltung“ besucht. „Herr Söder ist sich sehr wohl bewusst darüber, dass wir die Gärten pflegen, mit denen er sich schmückt.“ Wie gesagt: Echte Landfrauen sind emanzipiert, heimatverbunden und vor allem selbstbewusst.

Terminhinweis:

Der Landfrauentag des Bayerischen Bauernverbandes findet am Freitag, 14. April, in Mittenwald statt. Eröffnet wird die Veranstaltung „75 Jahre Landfrauen – Mit uns leben die Dörfer“ um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Im Anschluss geht’s in die TSV-Halle. Dort spricht gegen 14.30 Uhr unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch interessierte Nichtmitglieder sind hierzu eingeladen.