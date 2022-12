Eisstadion Mittenwald öffnet am Freitag: Endlich kratzen die Kufen wieder

Von: Josef Hornsteiner

Neue Farbe ist bereits aufgetragen: Eismeister Leo Reindl steht im frisch gestrichenen Gang. © wolfgang Kunz

Am Freitag, 9. Dezember, steigt die große Eröffnungsfeier des Mittenwalder Eisstadions. Investor und Arena-Betreiber Martin Ritzer blickt optimistisch in die Zukunft. Zudem wurde ein Förderverein gegründet.

Mittenwald – Der erste Marketing-Clou ist geglückt. Die Uhrzeit der Eröffnung lautet 15.27 Uhr. „Was, 15.27 Uhr? Da schaut man dann zweimal auf das Plakat, ob man sich verlesen hat“, sagt Martin Ritzer lachend. Die Uhrzeit bleibt im Kopf. Deshalb sei er ja auch Unternehmer. Solche Kleinigkeiten bringen Erfolg in der Werbung. Am Freitag, 9. Dezember, darf der neue Betreiber sein Mittenwalder Eisstadion eröffnen – um Schlag 15.27 Uhr.

Der Garmisch-Partenkirchner, der durch seine Gebäudereinigungsfirma „Bitzer Ritzer“ bekannt ist, hat am 1. Dezember die Geschicke des Eissporttempels übernommen. Am Freitag dürfen alle kostenlos aufs Eis. Es gibt Kaffee, Leberkassemmeln, Würstel und sogar Kaltgetränke im Stadion-Restaurant. „Das öffnet ebenfalls am Freitag“, sagt Ritzer. Die Einrichtung ist den Vorbetreibern abgekauft worden. Nur in der Küche fehlen noch einige Utensilien, die Ritzer neu erwerben muss. „Deshalb gibt es vorerst nur Getränke.“ Aber noch vor Weihnachten soll der Herd glühen, den Personalstamm hat Ritzer bereits beisammen. Er könnte sich auch einen jungen engagierten Koch von der Berufsschule für die Arena-Gaststätte vorstellen, „der kreativ ist und auch mal was ausprobieren möchte“.

Sanierungsmaßnahmen gehen weiter voran, erste Gänge bereits verputzt und geweißelt

Die Sanierungsmaßnahmen gehen derweil weiter voran. Die ersten Gänge sind bereits neu verputzt und gestrichen worden. Nächste große Baustelle wird die in die Jahre gekommene Kegelbahn im Keller sein. „Die reißen wir raus“, sagt Ritzer. Zudem werden bald die Umkleidekabinen größer.

Sein Konzept sieht auch Neuigkeiten vor, beziehungsweise wird manches wieder aufleben wie der Discolauf am Abend. An diesem Wochenende soll ein Schläger- und ein Publikumslauf Eissportbegeisterte anziehen. Am Samstag, 10. Dezember, um 19. 30 Uhr bestreitet der EV Mittenwald wieder sein erstes Heimspiel in der Arena. Somit brauchen die Isartaler für ihre Partien im Januar und Februar nicht mehr extra in die Eishalle nach Garmisch-Partenkirchen fahren.

Ritzer kann auf zwei feste Eismeister zurückgreifen, die in den vergangenen Tagen bereits fleißig für die kalte Oberfläche sorgten. Unter ihnen auch ein Elektriker, der sich um alle Strom- und Energie-Belange kümmert. Nächstes Jahr soll die Arena auch in einer neuen Farbe erstrahlen: „Wir weißeln und malern das gesamte Gebäude“, sagt Ritzer. Weg vom Rot, hin zum Blau.

Große Freude herrscht derzeit bei Birgit Morgan. Die Vorsitzende des Mittenwalder Eiskunstlaufvereins wird nun an der Spitze des neu gegründeten Fördervereins für den Eissport in Mittenwald stehen. „Wir unterstützen auch weiterhin tatkräftig, um das Stadion erhalten zu können.“ Man habe sich mit Investor Ritzer vorerst auf einen moderaten Preis geeinigt. „Wenn der wegen der Energiekrise auf Dauer doch mehr werden sollte, greift der Förderverein finanziell ein“, erklärt Morgan. Das gilt für alle Sparten – egal ob Eishockey, Eiskunstlauf oder Eisstockschießen. Zudem soll Finanzschwächeren unter die Arme gegriffen werden, wenn Sportler sich beispielsweise die nötige Ausrüstung oder Kleidung leisten können.