Zoff im Gemeinderat Mittenwald: Energie-Entladung unter „Sonstiges“

Von: Christof Schnürer

Wegen der Zukunft des Eisstadions sind nun einige Blitze im Gemeinderat eingeschlagen. Protagonisten waren Georg Seitz und Christel Veit. © Fotomontage Merkur

Die ungewisse Zukunft des Mittenwalder Eisstadions beschäftigt nicht nur die Gemüter – sie erhitzt sie regelrecht. Zum Finale der Dienstagsitzung flogen im Gemeinderat die Fetzen. Massive atmosphärische Störungen hat es vor allem zwischen Christel Seitz und Zweitem Bürgermeister Georg Seitz gegeben.

Mittenwald – Dass Georg Seitz (Freie Wähler) auch laut und aggressiv kann, hat er zuletzt im März bei der hitzigen Debatte über den Bozner Markt bewiesen. „Lass’ mich ausre- den, Du hast auch ausgere- det!“, hatte er seinerzeit den verblüfften CSU-Kollegen Gerhard Schöner angeschrien. Am Dienstagabend war Seitz offenbar wieder auf Krawall gebürstet, obwohl er sich bis zum Schluss merklich zurückgehalten hatte. Doch unter dem Punkt „Sonstiges“ entlud sich seine Energie – und zwar ein weiteres Mal über der schwarzen Fraktion. Auslöserin seines Generalangriffs war Christel Seitz (CSU), die zum Finale der öffentlichen Sitzung ein hochexplosives Thema angesprochen hatte: die Zukunft des kommunalen Eisstadions, das die Betreiberfamilie Mayer am 16. Oktober wegen der galoppierenden Energiepreise schließen möchte.

„Das ist doch kein Vogelhäusl“, giftete Seitz zunächst hinüber zur CSU, sondern eine ausgewachsene Sportarena, deren vorläufiges Ende laut Seitz „Knall auf Fall“ kam. Das war sozusagen die Replik auf Veits Vorwurf. Sie hatte nämlich kritisiert, warum der Punkt Eisstadion ob der Brisanz und des Zeitdrucks nicht auf der Tagesordnung gestanden habe. „Überhaupt möchte ich mich darüber beschweren, dass wir Gemeinderäte allgemein viel zu wenig Informationen bekommen.“

Anscheinend redet Ihr wirklich nicht miteinander, Ihr habt keinen blassen Schimmer.

Diese Kritik wollte zunächst Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) so nicht stehen lassen. Er veranschaulichte Veit und Co. noch einmal den zeitlichen Ablauf. Nachdem in der Causa Eisstadion Mitte dieses Monats die Bombe geplatzt war, saß sich der Rathauschef bereits am Montag, 19. September, mit den Vertretern der drei betroffenen Sportvereine zusammen. Tags darauf erfuhren die Fraktionssprecher davon. Nur etwas später tagten der Bau- beziehungsweise Finanzausschuss. „Darüber hinaus hätte es auch die Möglichkeit der Nachfrage gegeben“, wandte sich Corongiu direkt an Veit. Über das Eisstadion zum jetzigen Zeitpunkt zu diskutieren, wäre dem Bürgermeister zufolge völlig sinnlos gewesen. „Denn wir haben einen bestehenden Erbpachtvertrag, den löst man nicht von heute auf morgen auf!“ Dann befleißigte sich selbst der ansonsten besonnene Corongiu einer deutlicheren Sprache, nachdem Veit in seine Richtung von „fehlenden Lösungsansätzen“ gesprochen hatte. „Wir arbeiten hier im Rathaus alle und geben unser Bestes, aber wir sind nicht die Münchner Stadtverwaltung!“ Mit der entsprechenden Personalstärke. „Außerdem haben wir noch andere Projekte, bei denen die Zeit drückt, mehr geht halt nicht.“

Dann meldete sich Corongius Vize zu Wort, der bei diesem Rathaus-Duo offenbar für den grobschlächtigen Part zuständig ist. „Anscheinend redet Ihr wirklich nicht miteinander, Ihr habt keinen blassen Schimmer.“ Womit Georg Seitz natürlich auf die CSU-Fraktion eindrosch. Dann knöpfte sich der Gratz’n-Schorsch Kollegin Veit vor. „Liebe Christl, Du bombardierst uns alle mit E-Mails und blockierst die ganze Verwaltung!“ Diese Verbalattacke aus dem Nichts schlug mit voller Wucht ein.

Das war ein Tiefschuss, Schorsch.

Jetzt stieg der Kontrahentin endgültig die Zornesröte ins Gesicht. „Eine Unverschämtheit!“ Zu keiner Zeit will sie die Rathaus-Mitarbeiter massenhaft mit elektronischen Nachrichten gefüttert haben. „Doch als Gemeinderätin ist es auch meine Aufgabe, gelegentlich nachzufragen.“ Zumal für Christel Veit eines feststeht: „Erreicht haben wir die vergangenen zweieinhalb Jahre nicht viel.“ Abschließend sagte sie in Richtung der Freien Wähler: „Wenn ich Euch nicht recht bin, dann kann ich auch nach Hause gehen.“ Selbiges tat sie freilich nicht.

Gegen Ende dieser unerwartet impulsiven Diskussion meldete sich der altgediente Dieter Schermak (CSU) zu Wort. Noch einmal wies er in bemüht moderatem Tonfall auf die Sprengkraft des Politikums Eisstadion hin. „Die Bürger geben da einfach keine Ruhe.“ Wollen schlichtweg mehr erfahren. „Auch die Vereine haben Verträge abgeschlossen, sie haben enorme Kosten.“ Zu der Attacke von Zweitem Bürgermeister Georg Seitz meinte der passionierte Waidmann: „Das war ein Tiefschuss, Schorsch!“