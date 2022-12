Karwendelbahn schenkt jetzt Bier aus: Eine Brauerei-Eröffnung mit Fragezeichen

Von: Alexander Kraus

Herzstück der Brauerei: das Sudhaus im Zentrum des Gastraums. Wolfgang Reich (r.) mit Programmierer Wolfgang Rath der Firma Caspary. © kornatz

Die Karwendelbahn AG schenkt ihr erstes Bier aus. Doch fehlt für die Brauerei auf 2244 Metern Höhe nach wie vor die Genehmigung der Behörde. Die Feierlaune lassen sich die Betreiber trotzdem nicht vermiesen.

Mittenwald – Es ist so weit. Seit Sonntag feiert die Karwendelbahn AG ihre „Einweihungswoche“. „Deutschlands höchste Brauerei“ ist in den vergangenen gut zwei Jahren in der Bergstation auf 2244 Höhenmetern über Mittenwald erbaut worden. Die Vorfreude beim Unternehmen mit Sitz in Heidenheim ist groß. Als Spezialität verweist Laura Herrmann auf den Weihnachtsbock, der den Gästen auf dem Gipfel serviert wird. Beim Namen für das selbst gebraute Getränk orientiert sich die Karwendelbahn AG an der Natur. „Der Weihnachtsbock hat bei uns den Namen Steinbock verliehen bekommen, da seit der Renovierungsarbeiten vor mehr als zwei Jahren uns ein kapitaler Steinbock in regelmäßigen Abständen besucht“, berichtet die Assistentin des Vorstands Wolfgang W. Reich. Neben Starkbier wird Helles und Weißbier auf dem Berg gebraut. Getrübt wird die Stimmung jedoch durch eine Stellungnahme des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen. Denn nach wie vor ist keine Genehmigung für die Anlage erteilt worden.

Der Behörde liegt ein Bauantrag der Karwendelbahn zur Prüfung vor, der verschiedene bauliche Projekte im Bereich der Bergstation beinhaltet, bestätigt Pressesprecher Stephan Scharf. Dabei geht es nicht nur um die Brauerei, sondern auch um verschiedene andere Maßnahmen. „Der Antrag konnte aber bislang noch nicht genehmigt werden, da von dem Bauherrn noch nicht alle erforderlichen Unterlagen vorliegen“, teilt Scharf mit.

Von den Bauherren fehlen noch immer Unterlagen

Die Feierlaune will sich die Karwendelbahn AG aber durch die fehlende Genehmigung nicht verderben lassen. „Die vergangenen zwei Jahre haben wir genutzt und die Berggaststätte komplett neu renoviert“, sagt Herrmann. Darüber hinaus habe das Unternehmen bekanntlich eine Brauerei- und eine Brennerei-Anlage errichtet. Für „Deutschlands höchste Brauerei und Brennerei“ habe der Betrieb tief in die Taschen gegriffen. Laut der Vorstandsassistentin wurden deutlich mehr als zwei Millionen Euro in die Infrastruktur investiert.

Seit Sonntag werden in der Berggaststätte 1000 Liter Helles, ebenso viel vom Hefeweizen und 500 Liter Weihnachtsbock ausgeschenkt. Zudem dürfen Besucher aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen bis zum 23. Dezember vergünstigt hochfahren und Bier verköstigen.

Beim Landratsamt herrscht dagegen Skepsis, was „Deutschlands höchsten Bräu“ betrifft. Scharf sagt: „Ob eine Veranstaltung wie diese geplante Brauerei-Einweihungswoche stattfinden darf, kann nicht pauschal beantwortet werden, da hier eine gründliche rechtliche Prüfung notwendig ist.“