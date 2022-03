Isarindianer Willy Michl und sein Mittenwalder Blutsbruder

Hier ist sie: Anton Sprenger (l.) überreicht Willy Michl die restaurierte Geige. © Cora

Für Willy Michl hat auch eine Geige eine Seele. Umso dankbarer zeigt sich der Isarindianer, dass ein Mittenwalder seine Violine so wunderbar restauriert hat.

Mittenwald – Es kommt wohl nicht allzu oft im beschaulichen Mittenwalder Gries vor, dass ein Indianer einem Mittenwalder eine Adler-Medizin mitbringt und ein Lied für ihn unter freiem Himmel singt. Doch keiner hat es mehr verdient als Anton Sprenger, findet „Sound of Thunder“ – vielen besser bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Willy Michl.

Den Isarindianer aus München und den Geigenbaumeister aus Mittenwald verbindet mehr als eine Geschäftsbeziehung. Ganz im Gegenteil. Für den Bluesbarden (Bobfahrerlied) ist der „Schmied-Douni“, wie er in seinem Heimatort genannt wird, „ein Bruder und Freund“. Auch Sprenger sieht in Willy Michl mehr: „Den Star, die lebende Legende, das Münchner Original und den spirituellen Menschen.“

Nun also sind die beiden Seelenverwandten wieder zusammengekommen. Das hat mit einem Erbstück von Michls Vater zu tun: eine etwa 90 Jahre alte Violine. Diese haben der Isarindianer und seine Frau Cora im August 2021 nach Mittenwald – sozusagen ins Epizentrum des deutschen Geigenbaus – zur Restaurierung gebracht (wir berichteten). Mehrere Monate tüftelte der 52-Jährige an dem Instrument. „Für den Sprenger Toni wie für mich SoTh (Anm. d. Red.: Abkürzung von Sound of Thunder) und meine Frau Cora ist ein Instrument beseelt, es hat Gefühle, und es kann sich mitteilen, es kann sprechen und denken“, schreibt der Bluesmann über seinen „Violine Walkabout“ an einem Neumondtag ins winterliche Mittenwald. Wie Michl weiter erzählt, hatte Sprenger seine Arbeit schon vor Weihnachten abgeschlossen. „Als wir ihn auf seine Einladung hin besuchten, da sagte ,Loving Giver‘ – das ist der Name meiner Geige –, sie will noch eine Weile in der Werkstatt des Meisters bleiben und träumen.“ Also verstrichen weitere Wochen.

Als vor wenigen Tagen der Isar-Native mit seiner Frau Cora das runderneuerte Erbstück in Empfang nahmen, kamen die Michls nicht mit leeren Händen. Womit nicht der schnöde Mammon gemeint ist. „Er wollte kein bemaltes Papier haben“, drückt es Sound of Thunder aus. Lediglich die Materialkosten sollten erstattet werden. Zudem händigte ihm der Isarindianer eine grün eingefasste Adlerfeder aus. „Für uns ist das Medizin.“ Im Zuge dieser „Ceremony“ unter freiem Himmel griff Willy Michl zur Gitarre und sang für Sprenger vom „Isarflimmern“. Passanten blieben stehen und applaudierten. „Sie haben verstanden, was geschah.“ Eine Hymne an den „vornehmsten Gebirgler“, wie es Sound of Thunder formuliert. „Geigenbaumeister Anton Sprenger ist für uns ein indigener Mensch, ein Isarindianer wie ich es bin, an der Isar geboren sind wir, unsere Herzen in Zuneigung mit großem Respekt und mit gegenseitiger Ehre vereint.“

Wieder zu Hause in München ergriff Michl die Geige und spielte ein Stück aus Jugendtagen. „Ihr Klang zauberte uns ein visionäres Lächeln ins Gesicht. Wir sahen Zukunft und Vergangenheit. Ein großer Roter Tag war es gewesen“ – der Violine-Walkabout, der Geigen-Spaziergang in Mittenwald.