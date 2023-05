Wo ist Scotty? Verzweifelte Hundesuche in Mittenwald

Von: Christof Schnürer

Teilen

Sie haben Scotty gefunden: Vroni und Martin Müller. © privat

Vier Tage und vier Nächte ist Scotty wie vom Erdboden verschluckt. Rettungseinheiten suchen fieberhaft in den Bergen um Mittenwald nach dem Hund. Als einige schon die Hoffnung aufgeben, schlägt die Stunde der Müllers.

Mittenwald – Daniela P. steht in einem Baumarkt gerade an der Kasse, als das Mobiltelefon klingelt. Die Stimme am anderen Ende flüstert ihr etwas Unglaubliches. Grenzenlose Freude durchfährt den Körper der 53-Jährigen, die unwillkürlich einen Schrei ausstößt. „Die haben mich alle angeschaut, als ob ich nicht ganz dicht wäre.“ Dabei ist die Frau aus Neu-Ulm einfach nur grenzenlos glücklich. Ratzfatz packt sie ihren Enkel ins Auto und braust nach Mittenwald. Dort nimmt sie nach endlosen Stunden voller Angst und Bangen ihren Liebling Scotty in Empfang.

Vier Tage zuvor war der Hund bei einer Bergwanderung spurlos verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion läuft an – alles vergeblich. Doch dann tritt ein Paar aus Mittenwald auf den Plan und entdeckt den verängstigten 90-Pfünder. „Das waren aufregende Tage“, bilanziert Christine Sprenger. Die Vorsitzende des Mittenwalder Tierschutzvereins hat eine wichtige Rolle bei der „Operation Scotty“ gespielt.

Die Aufregung um ihn nimmt am Samstagnachmittag ihren Lauf. Daniela P. und ihre Schwester Simone befinden sich gerade auf dem Abstieg vom Grünkopf (1588 Meter). „Dann taucht auf einmal diese Gams auf“, erzählt Daniela P.. Mehr noch: Das angeblich scheue Tier nähert sich rotzfrech bis auf wenige Meter. Zu verlockend für den fünfjährigen Herdenschutzhund an der Leine. „Ich hab’ mich noch auf den Hintern gesetzt.“ Doch Frauchen hat keine Chance. Der energie-geladene Vierbeiner mit einem Gewicht von 45 Kilo reißt sich los und hastet talwärts der Gams durch den Bergwald hinterher. Die beiden Schwestern rufen und schreien. Doch Scotty ist wie vom Erdboden verschluckt. Auf dem Rückweg ins Tal sprechen die zwei verzweifelten Frauen jeden Passanten an, der ihnen begegnet – viele sind es bei diesem durchwachsenen Wetter nicht.

Dann informieren sie die Polizei in Mittenwald, setzen einen Post bei Facebook ab. So kommen Christine Sprenger und der Tierschutzverein sowie eine Hundestaffel aus Tirol ins Spiel, die tags darauf die fragliche Gegend unter die Lupe nimmt. „Doch sie hat Scotty nicht gefunden, es war einfach dramatisch“, erinnert sich Daniela P..

In ihrer Verzweiflung parkt sie in der Nacht auf Montag ihr Auto verbotenerweise am Lautersee und übernachtet darin. Immer wieder verlässt sie den Wagen und ruft in die Dunkelheit. Vergebens. Der gefüllte Fressnapf neben dem Auto bleibt unberührt.

Auch Tierschützerin Sprenger bleibt nicht untätig. Sie verständigt alle – Forstamt, Jäger, Bergwacht und Feuerwehr. Diese erkundet die Gegend zwischen Grünkopf und Ferchensee mit dem Jeep. „Uferlos“, schildert Sprenger das Unternehmen – zu dicht der Wald, zu mies das Wetter. Als dann sogar ein Münchner Suchtrupp mit Drohne samt Wärmebildkamera scheitert, scheint das Schicksal von Scotty besiegelt. Nun fährt Daniela P. unverrichteter Dinge und mit schwerem Herzen zurück nach Neu-Ulm.

Doch für zwei Mittenwalder ist Aufgeben keine Option: Vroni und Martin Müller. Nachdem sie am Dienstagabend die Kinder ins Bett gebracht haben, brechen die zwei Richtung Ferchensee auf. Gegen 21 Uhr hören die beiden ein Jaulen. „Das war richtig laut“, meint Vroni Müller. Doch sie und ihr Mann müssen die Suche abbrechen – zu regnerisch, zu dunkel. Tags darauf werden sie in steilem Terrain fündig. Auf einem Wurzelvorsprung rund 150 Meter unterhalb des Grünkopfsteigs kauert der vermisste Hund. Vroni Müller steigt zu Scotty hinunter, der sehr zutraulich ist. Mit geballter Kraft schiebt die Mittenwalderin – die Hände am Allerwertesten des Tieres – den Vierbeiner nach oben. Vroni Müller merkt sofort: „Der wollte da weg.“

Im Tal untersucht ihn der Tierarzt. Alles in Ordnung. Bei Christine Sprenger gibt es erst einmal etwas zu fressen und saufen – und ein Leckerli. „Scotty war fix und fertig“, erzählt die Mittenwalderin. Dann verständigt sie Daniela P.. Es folgen der Jubelschrei und die Freudentränen im Baumarkt. Als Frauchen ihren Schatz wiedersieht, wedelt dieser trotz Muskelkaters mit dem Schwanz. „Ein Riesendank an alle.“