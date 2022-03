Schnapsbrennerei und Brauerei auf dem Karwendel: Erst wenige Meter bis zum Ziel

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Hochprozentige Investition: An der Bergstation ist bereits der fertige Anbau zu sehen, der die Schnapsbrennerei beherbergen soll. © Peter Kornatz

Mittenwalds Bauausschuss stimmt den Plänen für eine Schnapsbrennerei und Brauerei in der Bergstation der Karwendelbahn zu - weil aus bauplanungstechnischer Sicht keine Einwände seitens der Marktgemeinde erhoben werden können.

Mittenwald – Ist nun ein Sinneswandel eingetreten? „Endlich ein Umdenken“, meinte zumindest Gemeinderat Kurt Stransky (CSU) hoffnungsvoll. „Nicht mehr ständig diese Schwarzbauten.“ Die Karwendelbahn sei wichtig für Mittenwald und seinen Tourismus, eine Investition ist natürlich ganz im Sinne der Bürger. Doch gebe es Gesetze, und an die müsse man sich einfach halten. Und tatsächlich: Die Karwendelbahn AG hat nun offiziell einen Bauantrag bei der Gemeinde eingereicht, mit der sie seit Jahren im Clinch liegt.

Die Ausschuss-Mitglieder hatten darüber in ihrer Sitzung am Montagabend zu beschließen. Es geht dabei um die An- und Umbauten an der Bergstation der Bahn sowie den Einbau einer Bierbrauerei und Schnapsbrennerei. Geplant ist im südöstlichen Bereich des Untergeschosses, in der ehemaligen Garage für die Pistenraupe, eine Kleinbrauerei mit fünf Gär- beziehungsweise Lagertanks. Des Weiteren sollen sanitäre Anlagen erneuert und ein Lagerraum mit etwa 35 Quadratmetern entstehen. Dadurch könnten die Verantwortlichen auch das Restaurant darüber um etwa 50 Sitzplätze erweitern. Zudem ist im Antrag zu lesen, dass im Erdgeschoss, ebenfalls südöstlich, eine Schnapsbrennerei geplant ist.

Einstimmig segnete der Bauausschuss das Vorhaben ab – allerdings eher proforma, wie Baureferent Florian Lipp (Freie Wähler) zu verstehen gab. „Es ist schön, dass endlich Mal offiziell ein Bauantrag eingeht“, sagte er. Obwohl schon seit Monaten bekannt ist, dass bereits viele Maßnahmen im Antrag bereits ohne Placet umgesetzt wurden, müsse man ihn nun genehmigen, da aus bauplanungstechnischer Sicht keine Einwände seitens der Marktgemeinde erhoben werden können. Denn ob an der Bergstation alles nach Recht und Gesetz verlaufen ist und weiterhin wird, muss nämlich eine andere Stelle prüfen.

Behörde muss nun prüfen, welche Bautätigkeiten bereits vollzogen wurden

Der Ball liegt mal wieder beim Landratsamt. Die Kreisbehörde darf nun prüfen, welche Bautätigkeiten bereits auf 2244 Metern Höhe vollzogen wurden. Denn bekanntlich haben die Hauptaktionäre um Vorstand Wolfgang W. Reich, der persönlich die Sitzung verfolgte, bereits im Frühsommer 2021 groß und öffentlich verkündet, dass die Destillationsanlage bereits installiert sei.

„Weiß die Gemeinde überhaupt, ob da oben die Schnapsbrennerei schon steht?“, wollte SPD-Gemeinderätin Ursula Seydel am Montag wissen. Als Architektin rief sie noch einmal allen Anwesenden ins Gedächtnis, dass es in Deutschland unzulässig ist, vor einem Bauantrag einfach loszulegen. „Wir machen uns doch lächerlich vor den Bürgern, wenn wir jetzt etwas genehmigen, was schon gebaut wurde.“ Die Antwort von Marktbaumeister Ralf Bues fiel kurz und knapp aus: „Über den genauen Zustand der Bausubstanz können wir nichts sagen.“ Das Landratsamt hat bereits eine Baukontrolle in der Bergstation vollzogen, hält sich mit detaillierten Auskünften aber bedeckt, und die Marktgemeinde hat lediglich das Bauplanungsrecht. Dieses legt fest, ob, in welchem Ausmaß und unter welchen Voraussetzungen ein Grundstück bebaut werden darf. Der Antrag aus Heidenheim sieht jedoch nicht vor, über die bereits bebaute Grundstücksfläche hinauszugehen.

Genehmigt ist das Vorhaben der Karwendelbahn AG trotzdem noch lange nicht

Genehmigt ist das Vorhaben der Karwendelbahn AG trotzdem noch lange nicht. Die Bergstation liegt nämlich im räumlichen Geltungsbereich des Naturschutzgebietes „Karwendel- und Karwendelvorgebirge“. Deshalb ist eine Befreiung für das Verbot von baulichen Veränderungen durch die Regierung von Oberbayern erforderlich. „Hier wird der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde besondere Bedeutung zugemessen“, erklärt Bues. Zudem braucht es weitere Genehmigungen seitens des Landratsamtes in Sachen Brandschutz, Standsicherheit und so weiter. Sorgfältig geprüft soll der Bauantrag zudem von der Seilbahnaufsicht sowie des Gesundheits- und Gewerbeaufsichtsamtes werden. Auch der Freistaat Bayern (Forstverwaltung) muss dem Vorhaben zustimmen. Reich und Co. brauchen also einen langen Atem bei diesem Marathon...