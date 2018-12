Erste Bergmannskrippe in Mittenwald: „Glück auf“ für Maria und Josef

Selbstgebastelte Krippen sind in der Vorweihnachtszeit in vielen Gotteshäusern und Wohnungen zu sehen. Aber eine Bergmannskrippe, wie sie der Mittenwalder Richard Möckel in seinem Wohnzimmer hat, stellt da sicher eine große Ausnahme dar.

Mittenwald – Es weihnachtet im festlich geschmückten Wohnzimmer der Familie Möckel. Wer bei den Mittenwaldern in der Partenkirchner Straße 20a allerdings eine klassische alpenländische oder orientalische Krippe erwartet, darf staunen: Das Herzstück des Wohnzimmers ist eine Bergmannskrippe.

Für Möckel hat diese szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte ein tiefe Bedeutung. Der 1934 in Plauen/Vogtland geborene Möckel war, bevor er 1964 nach Mittenwald kam, ein Bergmann. In der ehemaligen DDR hatte er „als Elektriker unter Tage gearbeitet“, erzählt der 84-Jährige. In der Zeche Wismut Zobis bei Plauen war er im Uran-Bergbau tätig. „Im Vogtland und Erzgebirge hat ja der Krippen-, Pyramiden und der Schwibbögenbau schon immer eine lange Tradition.“

Die Idee für dieses Kunstwerk als Reminiszenz an seine Heimat kam Möckel und seiner Frau Rita schon 1991. Für den „Elektriker unter Tage“ ist die Nachbildung von Maria und Josef mit dem Christuskind seither sein ganzer Stolz.

„Ich habe einen Stolleneingang mit echten Steinen und Quarzen nachgebildet und darin Jesu Geburt nachgestellt“. Die Landschaft bastelte er aus Papier und Leim und hat darauf Häuser und sogar ein kleine Mühle aufgestellt. Sie wird mit echtem Wasser betrieben und soll ein „Pochwerk“ darstellen, das zum Zerkleinern der geförderten Steine dient.

Figuren sind im Grödnertal gefertigt worden

„Unsere Krippe bleibt das ganze Jahr aufgebaut“, verrät Ehefrau Rita. „Sie wird immer wieder mit Moos und kleinen Bäumen neu dekoriert.“ Die geschnitzten Figuren und Tiere haben die Möckels aus dem Grödnertal in Südtirol mitgebracht. Besonders ins Auge stechen die vier Bergleute. „Die haben wir in einem mittlerweile aufgelösten Geschäft in Garmisch-Partenkirchen gekauft“, sagt er, „die passende Bekleidung dazu hat uns unsere Freundin Roswitha Bader genäht“.

Außergewöhnlich an der Krippe ist auch, dass Möckel die fünf Stationen von Marias Empfängnis, Herbergssuche und Geburt in der Heiligen Nacht über die Ankunft der Drei Könige bis zur Flucht dem Zeitablauf entsprechend immer wieder neu dekoriert. Sozusagen eine „lebende Krippe“, die das Ehepaar gerne auch Besuchern zeigen will. „Wer Interesse hat“, so der kreative Krippenbauer, „kann sich bei uns telefonisch unter der Nummer 0 88 23/27 69 anmelden und uns nach Absprache besuchen.“

Er möchte, dass auch andere Mittenwalder teil haben an seinem früheren Bergbau-Leben. Sein damaliger Arbeitgeber, die Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut, war bis 1990 der weltweit viertgrößte Produzent von Uran. Elektriker Möckel arbeitete nach seiner Ankunft in Mittenwald als Kfz-Spengler im Autohaus Hornung. Den Einheimischen im Geigenbauort ist er vor allem als Hobbyfilmer bekannt. Er ist bei vielen Ortsvereinen als Archivar tätig. Wolfgang Kunz