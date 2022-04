Silva-Mountain-Investor beruhigt: „Es ist genügend Geld da“

So soll das Silva-Mountain-Berghotel auf dem Kaffeefeld einmal ausshen. © Animation: Rizzani de Eccher, ATIproject, (Pisa)

Gespenstisch ruhig ist es seit ein paar Monaten auf der Großbaustelle hoch über Mittenwald. Dort sprießen natürlich schon wieder munter Gerüchte über das bevorstehende Ende der Hotel-Träume am Latscheneck. Einmal mehr sieht sich der Münchner Investor Ulrich Franzky zum Dementi veranlasst.

Mittenwald – „Unser Ziel bleibt die Eröffnung Ende 2022, daran arbeiten wir.“ Doch das wäre zu schön gewesen für Ulrich Franzky, der diese forsche Aussage vor knapp einem Jahr machte. Im April 2022 lautet seine Botschaft: „Ab jetzt wird in vollen Zügen gebaut, und wir alle hoffen, dass Ende 2023 das Berghotel Silva Mountain eingeweiht werden kann.“

Die zurückliegenden sechs Monate war es aber nicht nur wegen des Winters gespenstisch ruhig auf der Großbaustelle. So ruhig, dass natürlich in Mittenwald zum wiederholten Mal einige den Pleitegeier mit mächtigen Schwingen über dem Latscheneck kreisen sehen. Der Münchner IT-Unternehmer, der das Filetgrundstück 2016 für einen Millionenbetrag erworben hatte, kennt diese Spielchen zur Genüge. Nicht zuletzt deshalb, weil er zum Beispiel 2019 im Marktgemeinderat übles Gerede entkräftete musste, er würde sein Areal an Großkopferte aus Russland oder Arabien verscherbeln. Auch jetzt bleibt Franzky ruhig, als er mitteilt: „Um alle Finanzierungsgerüchte auszuräumen: Es ist genügend Geld da, um weiterzubauen. Ansonsten hätte es ja auch keine Baugenehmigung gegeben.“

Dass das Leben bald auf die 1,8 Hektar große Mondlandschaft zurückkehrt, daran lässt Franzky überhaupt keinen Zweifel. Ihm zufolge soll’s bereits Ende April am sogenannten Kaffeefeld weitergehen. Derzeit laufen in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt der Marktgemeinde und der beauftragten österreichischen Baufirma Gespräche, wann die steile Zufahrt zwischen dem Parkplatz am Kranzberg-Sessellift und der Baustelle nach Verlegung der Wasserleitungen asphaltiert wird. Dann wäre sozusagen der Weg bereitet für schwere Maschinen.

2021 war trotz des Baustopps für die Investor-Familie ein ereignisreiches Jahr. Die Coronakrise, die Erhöhung der Baustoffpreise und die damit einhergehenden Verzögerungen in den Lieferketten hatten sich spürbar bemerkbar gemacht. „Viele bauliche und pandemisch bedingte Hürden mussten genommen werden“, erklärt Franzky. „Trotzdem konnten Ende des Jahres die Spritzbetonwand fertiggestellt, die aufwendigen Tiefbauarbeiten beendet und die Baustelle für den Winter gesichert werden.“ Zudem hatte man den durch das Grundstück verlaufenden Wanderweg zugänglich gemacht.

Die zurückliegende Zeit haben das Silva-Mountain-Team und die beauftragte Vitzthum-Projektmanagement-GmbH auch dazu genutzt, um neue Trends in der Hotellerie zu recherchieren und aufzugreifen. So finalisierte etwa die Augsburger Agentur Dreimeta das Interieur-Design des künftigen Berghotels, in dem einmal 80 Zimmer mit 150 Gästebetten, Wellness- und Gastroräume sowie eine Tiefgarage für 75 Pkw untergebracht sind.

Parallel dazu tüftelten Franzky und Co. mit der Münchner Agentur „All News Arts“ die Markenkommunikation aus. Auch vis à vis des Silva-Mountain-Büros im Obermarkt tut sich was. „In der leer stehenden Apotheke im Tusculum wird noch heuer eine Kaffee-Rösterei eröffnet“, verrät Franzky. Zu erkennen ist dies an auffallenden Fensterbeklebungen. Was die wenigsten wissen: Der IT-Experte hat eine Ausbildung zum Kaffeeröster absolviert. In diesen Genuss sollen auch die Gäste des „Silva Mountain“ kommen. Mit anderen Worten: Ein Kaffeeröster im Kaffeefeld. Für Franzky ein wunderbarer Zufall. Wolfgang Kunz