Ahnenforschung ist, als wenn man einen Kriminalfall zu lösen hat

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Die Teilnehmer des Lehrgangs haben viel über ihre Urahnen erfahren. Alles vor dem Dreißigjährigen Krieg ist verloren oder nie aufgeschrieben worden. Kursteilnehmer Thomas Holzer über Ahnenforschung. © privat

Ahnenforschung gleicht Detektivarbeit – doch werden die Mühen mit erstaunlichen Ergebnissen über das Leben der Vorfahren belohnt. Kürzlich kamen Isartaler und Tiroler zusammen, um zu lernen, welche Kniffe es gibt, um der Verwandtschaft aus grauer Vorzeit einen Namen zu geben.

Mittenwald – Für Ahnenforscher wie Thomas Holzer gibt es ein Jahr null. Nicht jenes nach der Zeitrechnung von Christi Geburt weg. Für den Ex-Polizeichef aus Krün ist der Dreißigjährige Krieg der große Beginn. Dieser Konflikt, der als einer der grausamsten überhaupt gilt, ist quasi schuld daran, dass Holzer seinen Stammbaum nur bis zu seinem Wallgauer Urahnen mit Geburtsjahr 1590 zurückverfolgen kann – das bedeutet 16 Mal „Ur“ vor Urgroßvater.

„Als damals die protestantische Armee ins Land einfiel, hat die alles zerstört, was mit der katholischen Kirche zu tun hat“, sagt Holzer: also auch sämtliche Tauf-, Sterbe-, Geburts- oder Ehe-Urkunden. Für Ahnenforscher der Super-Gau. „Alles vor dem Dreißigjährigen Krieg ist verloren oder nie aufgeschrieben worden.“ Nur jene Urkunden adliger Familien überlebten das Inferno. Zwar wütete die Schwedenarmee in unserem Landkreis nur bis zum Kloster Ettal. Doch begannen die Katholiken zu Kriegsbeginn 1618 ihre Schäfchen zu zählen – auch in der Pfarrei im Isartal.

Digitales Zeitalter birgt auch Tücken

Holzer war einer von insgesamt 20 Teilnehmer des Euregio-Projekts „Spurensuche in die Vergangenheit – Basislehrgang Ahnenforschung“. In Mittenwald und Leutasch sind sie dreimal in Arbeitsgruppen zusammengekommen – und haben viel Werkzeug an die Hand bekommen, um ihre Ahnenforschung noch weiter vorantreiben zu können. Denn dank des Internets ist die Suche extrem vereinfacht worden. Es müssen keine Archive mehr persönlich aufgesucht werden. Stunden, gar tagelanges Stöbern in dicken Ordner gehört der Vergangenheit an. Doch birgt das digitale Zeitalter auch Tücken, wie beim Workshop deutlich wurde: Das Internet ist quasi nichts Physisches. Wenn es mal weg ist, dürfte auch ein Großteil des Wissens der Menschheit verloren gehen.

Holzer recherchiert seit Jahrzehnten seine Familienchronik. Seit er vor einigen Jahren in den Ruhestand gegangen ist, intensivierte er seine Arbeit, die ihn ein wenig an seine berufliche Zeit als Polizist erinnert. „Es ist, wie einen Kriminalfall zu lösen“, sagt er.

Sein ältester, heute bekannter Vorfahre ist 1590 in Wallgau zur Welt gekommen. Schon er hieß mit Nachname Holzer. Die Bezeichnung geht wenig überraschend auf den Beruf des Holzfällers zurück. „Das ist ziemlich gesichert“, sagt der Krüner. Den Vornamen ist nicht mehr bekannt. Nur, dass er der Vater von Johann Holzer ist, der im Jahr 1620 geboren wurde. „Wallgau bestand damals aus ungefähr zehn Höfen“, hat Holzer herausgefunden. „Alles Bauern.“ Fast schon amüsant sind manche Dokumente von damals. So musste einer von Holzers Vorfahren im späten Mittelalter eine Hellebarde zur Musterung mitbringen.

Wo fängt man an, wenn man seine Familiengeschichte erforschen möchte?

Wo muss also jemand anfangen, will er seiner eigenen Blutlinie nachgehen? Das lernten die Teilnehmer im Workshop: Man beginnt die Detektivarbeit bei seinen eigenen Dokumenten zuhause. So konnte Holzer beispielsweise schon viele Verwandte durch den Ariernachweis seines Großvaters ausfindig machen. Während der NS-Zeit waren alle Bürger dazu verpflichtet, vier Generationen zurück nachzuweisen, dass sie den erblichen Idealvorstellungen der Nationalsozialisten entsprachen.

Dann gibt es Kirchenbücher, die dank Spezialisten wie Dr. Christopher Sterzenbach vom Archiv des Erzbistums München und Freising mittlerweile digitalisiert und kostenlos einsehbar sind. „Eine Heidenarbeit“, erklärt Sterzenbach, der einer der Referenten des Workshops war. Um 1615 bis 1620 herum – also erneut im Vorfeld und zu Beginn des 30-jährigen Krieges, begannen die meisten Gemeinden, Dokumente über ihre Bewohner zu führen.

Matrikelbücher, Mirakelbücher, NSDAP-Karteikarten - alles kann zur Ahnensuche beitragen

Des Weiteren stehen Ahnenforscher Matrikelbücher zur Verfügung. Es sind sogar noch 25 Mirakelbücher erhalten geblieben – eine Sammlung von Wunderberichten, meist bezogen auf bestimmte Heilige. Hier mussten mehrere Zeugen aussagen, die ihren Namen, Beruf et cetera angaben. „Alles Quellen, die es für eine Suche braucht“, sagt Dr. Sterzenbach. Zudem gibt es noch sechs Millionen Datensätze im Bundesarchiv über NSDAP-Karteikarten. Auch dort können viele Infos entnommen werden – beispielsweise bei den Dokumenten zur Entnazifizierung nach dem letzten Kriegsjahr 1945.

Oftmals muss ein Hobby-Forscher nur dem Lesen der altdeutschen Schrift mächtig sein. Da gab es Einblicke aus den Schriften von Harald Süß, der sich dem Thema „Deutsche Schreibschrift Lesen und Schreiben lernen“ widmete.

Neben den zahlreichen praktischen Hilfestellungen lobte Holzer besonders die Kontakte, die er dank des Basislehrgangs sammeln konnte. Im Mai soll es eine Fortsetzung geben, wie Erna Andergassen, ehemalige Geschäftsführerin der Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel, mitteilt. Die Verantwortlichen hoffen, dass auch da der Andrang groß ist – wenn die Isartaler wissen wollen, wer zu ihrer Blutlinie vor Jahrhunderten angehört hat. Weitere Informationen gibt’s unter www.euregio-zwk.org.