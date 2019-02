Kaiserwahl im Isartal

Die kommenden vier Wochen haben‘s in sich: Im Oberen Isartal wird‘s sogar königlich.

Oberes Isartal – In Wallgau wird’s am Faschingssonntag, 3. März, nur so wimmeln vor gekrönten Häuptern – Bienen-, Bier- und Waldköniginnen halten unter anderem Hof im Isartal-Dorf. „Mittlerweile gibt es ja für alles eine Königin“, meint Josef Berwein. Das brachte ihn und seine Maschkera-Freunde, die gestern zu einem ersten Vorgespräch im Feuerwehrhaus zusammentraten, auf eine Idee: Diese royale Angelegenheit zum Thema des traditionellen Faschingszugs in knapp vier Wochen zu machen. Bei dieser Gelegenheit können die Blaublüter dann auch gleich den Kaiser des Isartals wählen.

Gute Chancen werden dann auch die drei Rathaus-Regenten aus Wallgau, Krün und Mittenwald haben. Vroni Stelzl aus Wallgau hat sie schon mal treffend im Stile der Heiligen Drei Könige verewigt – natürlich mit den passenden Gaben. So trägt der Lkw-affine Wallgauer Monarch einen Lastwagen, sein musikbegeisterter Kollege aus Mittenwald eine Zither und der Krüner Ortschef ein schwarzes Baby auf dem Arm, das verblüffend dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama ähnelt.

„Also der Vierachser gefällt mir ganz gut“, meint Wallgaus König, pardon Bürgermeister Hansjörg Zahler, wohlwissend, dass viele im Dorf wegen seiner Lkw-Touren die Nase rümpfen. Natürlich wird er bei der Kaiser-Kür am Haus des Gastes dabei sein. „Da wird mir nix anderes übrig bleiben.“ Zu seinen Wahlchancen möchte er sich nicht äußern. Denn bei einer solchen Abstimmung gibt es vielerlei Motive – auch heimtückische.

Diese Wallgauer Kaiserwahl könnte neben dem publikumsträchtigen Auftritt der Schellenrührer am Unsinningen Donnerstag in Mittenwald einer der Höhepunkte des Isartaler Faschings werden (siehe Kalender).

Erstmals groß gefeiert wird am kommenden Samstag in Krün – beim alljährlichen Sportlerball im Kurhaus. Wie immer haben sich die Organisatoren ein Motto ausgedacht. Diesmal lautet es: „Vegas Night“. Und ein Bühnenstück darf dabei natürlich nicht fehlen. Doch all zuviel möchte Thomas Albrecht, einer der Verantwortlichen des Klubs, nicht verraten. „Es wird eine imaginäre Reise mehrerer Fußballer ins Spielerparadies geben.“ Hört sich spannend an.

Musikalisch soll’s am Faschingssonntag in Mittenwald werden. Dort planen die Trachtler in Anlehnung an früher ein Singspiel (Bericht folgt), das an mehreren Orten vorgetragen wird. Auch hier laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Zeit der großen Umzüge mit prächtigen Wagen indes scheint im Oberen Isartal endgültig vorbei zu sein. Das Faschingstreiben in Wallgau mit Kaiserwahl erfolgt wie schon beim letzten Mal mit reinem Fußvolk. „Mittlerweile hast du ja eine Liste von Vorschriften“, beklagt Maschkera-Veteran Berwein. „Da kannst du dir nichts mehr erlauben.“ So müssen selbst die erlauchten und verwöhnten Blaublüter allesamt auf eine Kutsche verzichten.