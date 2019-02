Faschingstreiben in Mittenwald: Hänsel und Gretel sind auf der Suche nach einer Maß Bier

Der Historische Spielmannszug und der Trachtenverein aus Mittenwald haben beim traditionellen Fasnachtskranzl im Postkeller in die „Märchenwelt Karwendel“ entführt.

Mittenwald – „Es war einmal“ – so fangen alle Märchen an. Auch in Mittenwald beim Fasnachtskranzl im Gasthof Postkeller. Der Vorsitzende des Historischen Spielmannszugs Mittenwald, Hans Maller, erzählte die Geschichte von der „Märchenwelt Karwendel“.

Inszeniert von seiner Gruppe und dem Trachtenverein marschieren Hänsel (Matthias Klotz vulgo Metzger) und Gretel (Hannes Hornsteiner vulgo Hoagschmid) durch ein verschneites Seitental, um im Mittenwalder Postkeller eine frische Maß dunkles Bier für ihren versoffenen Vater zu holen. Auf dem Weg dorthin treffen die Geschwister allerlei seltsame Gestalten wie das Rotkäppchen (Andreas Reiser) und den bösen Wolf (Marinus Hagn). „I werd doch a bisserl Spaß haben dürfen“, klagt das Mädchen und in einer nicht ganz jugendfreien Variante zeigt sich, dass der Wolf sein Rotkäppchen wirklich zum Fressen gern hat. Plötzlich tritt Aschenblödel (Maria Brandner als einzige weibliche Mitspielerin) auf und weist den Geschwistern die Richtung. Sie begegnen Rumpelstilzchen (Georg Maller), der ihnen den Weg zum Postkeller nur verraten will, wenn die beiden seinen Namen erraten.

Dann werden die Geschwister von Frau Holle (Stefan Weineisen) überrascht. Sie war Schuld an den Unmengen von Schnee im Isartal. Als Wichtigmacher hat aber ein im Ort bekannter Bäckermeister – ihn mimte Toni Kriner in Tracht und mit einer Stange Brezen – schon den Schnee zwischen Biller und Postkeller weggeräumt. Er begleitet Hänsel und Gretel und verteilt seine Backwaren an die Märchenwelt-Bewohner. Plötzlich kommt ihnen „Hans-guck-in-die-Luft“ (Josef Hornsteiner vulgo Krapf) mit einem Selfiestick entgegen. Zum wiederholten Male rutscht er beim Selbstporträt aus und schimpft über die vielen Eisplatten in der Märchenwelt.

Am Postkeller angekommen, taucht eine Horde verwegener Männer auf: Die sieben Zwerge (Johann und Josef Hörmann, Matthias und Hannes Wörnle, Franz Lipp, Martin Wilhelm und Michael Seitz) mit Schneewittchen (Georg Braun) im Schlepptau. Sie beißt in eine der staubtrockenen Brezen und verschluckt sich so sehr an ihr, dass sie stirbt. Erst durch einen Kuss vom Prinzen (Thomas Reindl) wird sie wach und lädt alle Märchengestalten zu einer Feierabendmaß mit Tanz und Gesang ein. „Und so wartet der Vater von Hänsel und Gretel noch heute auf sein Bier“, erzählt Maller. Musikalisch umrahmt wurde das Kranzle von den Karwendel-Buam, die bis spät in die Nacht zünftig aufspielten. WOLFGANG KUNZ