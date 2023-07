Vor 90 Jahren: Bayerns künftiger Ministerpräsident flieht über das Karwendel vor Adolf Hitler

Von: Josef Hornsteiner

Rekonstruieren die Fluchtroute 90 Jahre später: (v.l.) Christian Fischer, Ludwig Hoegner und Georg Bayerle, der die Nachfahren mit der Kamera begleitet. © Privat

Dr. Wilhelm Hoegner war Bayerns erster Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg – und der einzige seither, der nicht aus den Reihen der CSU stammt. Genau vor 90 Jahren flüchtete der Sozialdemokrat vor den Nazis – entweder über die Wörner- oder Tiefkarspitze.

Mittenwald – Die Hochlandhütte ist mit Mitgliedern der SA besetzt. Eine Hakenkreuzfahne weht im Wind. Die Braunhemden sitzen auf der Terrasse. Die Nazis kontrollieren jeden, der vorbei kommt. Dr. Wilhelm Hoegner weiß, dass sie nach ihm Ausschau halten. Doch erkennen ihn die Mitglieder der Sturmabteilung nicht. Hoegner hängt an einem Seil in der Felswand. Die SA-Leute winken ihm und seinem Bergführer Hans Fischer zu, der ihn mit einem Begleiter sichert. Sie halten das Trio für gewöhnliche Alpinisten. Alle drei grüßen brav zurück. Sie dürfen unter keinen Umständen auffallen und entdeckt werden. Denn zumindest für Hoegner würde das den sicheren Weg ins Konzentrationslager bedeuten. Der Münchner ist auf der Flucht vor den Nationalsozialisten, die ihn per Strafbefehl suchen, inhaftieren oder gleich exekutieren wollen. Deshalb muss der SPD-Politiker nach Tirol fliehen. Und es gibt nur einen Weg: übers Karwendelgebirge.

Nicht restlos geklärt, ob Hoegner 1933 über den Wörner oder Tiefkarspitze geflohen ist

Hoegners Zeilen aus seinem vergriffenen Buch „Flucht vor Hitler“ liest sich wie ein Thriller – nur ist es Realität in jenem Jahr 1933. Sein Urenkel Ludwig Hoegner ist nun mit dem Enkel jenes Bergführers Christian Fischer die Route abgegangen, die beide mit einem Begleiter am 11. Juli vor 90 Jahren vermutlich genommen haben – „vermutlich“ deshalb, weil bis heute nicht restlos geklärt werden konnte, ob der spätere erste bayerische Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg und einer der Väter der Bayerischen Verfassung über die Wörner- oder über die Tiefkarspitze geflohen ist.

Freunde bis zum Schluss: Wilhelm Hoegner (l.) und Willy Brandt (M.), SPD-Bundeskanzler von 1969 bis 1974, bei einem Parteitag in München. © Privat

Würden die Flüchtigen verfolgt, hätten sie Steine runtergeworfen

Zurück ins Jahr 1933. Hoegner und Fischer steigen weiter die Felswand hinauf. Fischer ist seit den 1920er-Jahren ebenfalls SPD-Genosse. Sein Vater ist bereits im Dachauer Konzentrationslager inhaftiert. Sein Sohn hat mehr Glück. Sie bleiben unerkannt. Mehrmals fliegt Hoegner ins Seil, schwebt frei in der Luft, schlägt sich ein Knie am Felsen auf. Doch Verschnaufen gibt es nicht. Die Zeit drängt. Die Braunhemden gehen auf der Hochlandhütte Hoegner zufolge dem „schönen Leben auf der Alm, wo es keine Sünde gibt, mit viel Tanz und Liebe“, nach. Doch was, wenn sie Lunte riechen und die drei verfolgen? Gefangen nehmen lassen sie sich nicht. Sie würden Felsen auf ihre Verfolger werfen, beschließen sie.

In den Morgenstunden sind sie schon mit dem Auto nach Mittenwald gefahren worden, da die Züge von den Nazis seit deren Machtübernahme am 30. Januar 1933 streng kontrolliert werden. Sie suchen nach politischen Gegnern – wie dem SPD-Politiker Hoegner. Über den Ochsenboden ging es verdeckt bis an den Fuß eines „massiven Berges“, wie Hoegner später in seinen Erinnerungen niederschreibt.

Zwei mögliche Fluchtrouten: Entweder über den Wörner (l.) oder über die Tiefkarspitze. © Luchsknipser via imago-images.de

Mitten im Gebirge geraten die Bergsteiger in ein heftiges Unwetter

Sie klettern die Felsen in der Hitze des Tages empor. Gegen Spätnachmittag zieht ein Gewitter auf, als das Trio einen Felsgrat erreicht, der die Grenze zwischen Deutschland und Österreich bildet. Als sie das Seil verstauen, bricht das Unwetter los. Unterschlupf gibt es keinen. Mit dem Rücken pressen sie sich an den Berggipfel. Der Regen stürzt sintflutartig auf sie herab. Die Lederhosen weichen in kurzer Zeit durch. Janker und Hemd scheinen sich in Brei aufzulösen.

Nach einer Stunde ist das Schlimmste vorbei. Es nieselt nur noch. Mit Begeisterung steigen die beiden ins Karwendeltal hinab, „den Verderbern des Vaterlandes“ senden sie noch „kräftige Flüche“ hinterher. Nach vielen, beschwerlichen und gefährlichen Kletterpassagen erreichen sie über ein Kar das Tiroler Karwendeltal. In einem Bauernhaus eines „Tiroler Dorfes“ (Anm. der Red.: vermutlich Scharnitz) erhalten die durchnässten und erschöpften Bergsteiger Glühwein. Hoegner hat es geschafft. Die Flucht ins Ausland ist gelungen. Er wurde Sekretär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs in Innsbruck, ehe er im Februar 1934 nach Beginn des Österreichischen Bürgerkriegs ins Exil in die Schweiz wandert.

In Bergkluft war Hoegner 1933 unterwegs. © Privat

Welchen Gipfel er damals am 11. Juli 1933 überschritt, daran konnte sich Hoegner zeitlebens nicht mehr erinnern. Er schreibt in seinem Buch lediglich von einer steilen Passage, die er per Seil bewältigen musste – was ein Indiz für die Wörnerspitze ist, da es dort ebenfalls eine Schlüsselstelle im zweiten Schwierigkeitsgrad gibt. Zudem ist die Tatsache, dass die SA-Leute die Bergsteiger von der Hochlandhütte aus sahen und grüßten, ein Anzeichen, dass Hoegner, Fischer und der Begleiter über Schafssteige zum Wörnersattel und von dort aus über den Wörner-Gipfel gestiegen sind.

Ein BR-Kamerateam begleitete beide vor wenigen Tagen im Karwendelgebirge, um auf Spurensuche zu gehen. Auf jenen Mittenwalder Steigen, die Hoegner einst die Flucht vor NS-Diktator Adolf Hitler ermöglichten.

SENDUNGSINFORMATION Der BR strahlt den Filmbeitrag in der Sendung „Zwischen Spessart und Karwendel“ über Hoegners Flucht sowie über seine Nachfahren aus. Zu sehen in der Mediathek.