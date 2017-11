Rathauschef aus der Schusslinie genommen

Ganz neue, versöhnliche Töne schlagen die Freien Wähler in Mittenwald an. Bei ihrem Jahrestreffen findet die zweitstärkste politische Kraft ausdrücklich positive Worte für Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU).

Mittenwald – Wegen der aufgeheizten Debatte in puncto Hallenbad-Neubau flogen im Mittenwalder Marktgemeinderat schon mal die Fetzen. Viel Kritik in Richtung Rathausspitze äußerten auch die fünf Vertreter der Vereinigung der Freien Wähler Mittenwald (VFM). Umso erstaunlicher die moderaten Töne der Gruppierung (86 Mitglieder) nun bei ihrer Jahresversammlung im Hotel Post. Mehr noch: Die Freien Wähler nahmen den CSU-Bürgermeister Adolf Hornsteiner regelrecht aus der Schusslinie.

Flankenschutz gewährte beispielsweise VFM-Vorsitzender Josef Schandl. „Unser Bürgermeister will den Bürgerwunsch Hallenbadbau unbedingt umsetzen und hat den Gemeinderat auch darüber informiert, dass demnächst mit dem Abriss begonnen wird und der Platz frei für das Hotelprojekt bleibt.“ In der Causa Kranzberg appellierte der „Freiberger-Sepp“ dafür, „dass dieses Projekt weiter verfolgt wird, obwohl rechtlich nicht alles gesichert ist“.

Ähnlich argumentierte Fraktionschef Georg Seitz. Zuvor aber schickte er einen Rüffel in eine Nachbargemeinde. „Geärgert hat mich Wallgaus wunderbare Wellness-Welt“, meinte der „Gratz’n-Schorsch“. „An einem Hallenbad wollen sie sich nicht beteiligen, aber wir in Mittenwald sollen eines bauen. Das ist kontraproduktiv.“ Aufgebauscht ist für Seitz die Diskussion über die Kranzberg-Modernisierung. Wird diese umgesetzt, spricht er bei einer jährlichen Belastung von 125 000 Euro von einer „soliden Finanzierung“. Seitz appellierte daher an die Mitglieder: „Umsätze können wir nur durch Investitionen einfahren.“ Im Falle Kranzberg drängt die Zeit. „Denn ein entsprechender Förderantrag an die Regierung von Oberbayern muss bis 2020 gestellt sein.“

Rückendeckung für Rathauschef Hornsteiner gab auch Florian Lipp. In Sachen Hallenbad-Neubau lobte er ihn sogar. „Er ist kein Verzögerer“, betonte der „Dauberweiß“ mit Nachdruck. „Der von ihm gegründete und sich monatlich treffende Ausschuss mit einem Gemeinderat pro Fraktion und einem Vertreter des Bürgerbegehrens sorgt dafür, dass der Bürgerentscheid zeitgemäß umgesetzt wird.“ Als konkreten Hinweis dafür wertet Lipp den in Kürze beginnenden Abriss der Anlage, der bis Februar 2018 abgeschlossen sein soll.

Wolfgang Kunz