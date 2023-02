Klassik, Volksmusik und ein bisschen Flamenco

Von: Christof Schnürer

Volksmusikanten aus dem kompletten Alpenraum werden erwartet. © Hubert Hornsteiner

Klassik und Volksmusik schließen sich nicht aus. Das Saitenstraßen-Festival hat’s bewiesen und soll’s auch heuer zeigen. Zum dritten Mal findet es von 15. bis 18. Juni in den drei Isartalorten statt. Karten für die Abendkonzerte sind im Vorverkauf ab dem 1. März erhältlich.

Oberes Isartal – Sprechen die Verantwortlichen von der Neuauflage der „Saitenstraßen“, wird man schnell emphatisch. Der Mittenwalder Bürgermeister Enrico Corongiu verklärt die drei Isartaler Partnergemeinden dann zum „Musik-Mekka“. Patrick Wagner, der Veranstaltungskoordinator bei der Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel, freut sich, „das Isartal wieder zum Klingen zu bringen“. Dr. Carsten Gerhard, der Künstlerische Leiter, wiederum verspricht „tolle Instrumente und tolle Musiker, die auf den Bühnen der Welt zu Hause sind“. Pünktlich zum Start des Kartenvorverkaufs am 1. März haben diese drei Herren am Montag im Mittenwalder Rathaus schon mal die Werbetrommel für dieses gemeinde-übergreifende Festival gerührt, das in dieser Form wohl einmalig sein dürfte.

Der Clou bei dieser mehrtägigen Kulturveranstaltung ist bekanntlich, dass sich Klassik und Volksmusik in einem Format begegnen. „Das hat 2019 hervorragend funktioniert“, meint Gerhard. Auch zwischen 15. und 18. Juni will der Kultur-Manager „zwischen den Welten vermitteln“. Und nebenbei mehrere tausend Menschen erfreuen.

Und dass diese Fusion zieht, hat die Premiere 2019 mit Nachdruck bewiesen: Mehr als 500 Musikanten, 400 ehrenamtliche Helfer, 5000 verkaufte Tickets und und etwa 12 000 Besucher sprechen eine klare Sprache. An diese Zahlen möchten die Saitenstraßen-Organisatoren nach der corona-bedingten Schmalspur-Variante von 2021 („Intermezzo“) auch diesmal anknüpfen, vielleicht sogar die Premieren-Marke übertreffen.

Rühren die Werbetrommel: (v. l.) Künstlerischer Leiter Dr. Carsten Gerhard, Mittenwalds Bürgermeister Enrico Corongiu und Patrick Wagner (Alpenwelt Karwendel). © Christof Schnürer

Helfen sollen dabei volksmusikalische Publikumsmagneten wie „Die Inntaler“, der Ebbser Kaiserklang oder die „Wüdara“. Auf dem klassischen Sektor stehen Christian Poltéra (Cello), Esther Hoppe (Violine) und Matthias Lingenfelder (Violine), die allesamt auf Originalinstrumenten von Antonio Stradivari (1644 bis 1737) spielen, für internationale Qualität. Diesmal treten alle Topkünstler doppelt auf. „Damit können sich die Veranstaltungen nicht kannibalisieren“, formuliert es Kunstkenner Gerhard. Soll heißen: Zuschauer, die die Goiserer Klarinettenmusi nicht sehen können, weil sie an diesem Abend Klassik bevorzugen, haben an einem anderen Termin nochmals die Gelegenheit dazu.

Wie muss man sich das Saitenstraßen-Festival überhaupt vorstellen? „Überall Musik“, bringt es Bürgermeister Corongiu knapp aber treffend auf den Punkt. Wer Mitte Juni beispielsweise mit dem Zug anreist, hört schneidige Klänge schon am Bahnhof. Bewegt sich der Gast weiter ortseinwärts, spielen überall auf den Freilichtbühnen vor den einschlägigen Wirtshäusern Musikanten auf – alles zum Nulltarif. Musik liegt sozusagen in der Luft. Die Abendkonzerte in den drei Festzentren in der Mittenwalder Puit, im Krüner Kurhaus und im Wallgauer Haus des Gastes kosten allerdings schon etwas.

Denn natürlich spielt auch der schnöde Mammon bei einer laut Gerhard „stark subventionsbedürftigen“ Kulturveranstaltung eine maßgebliche Rolle. 300 000 Euro beträgt das Gesamtbudget. Mit maximal 100 000 Euro beteiligen sich die drei Isartaler Partnergemeinden. Der Rest wird über Fördermittel (Bayerischer Kulturfonds etc.) und Sponsoren abgedeckt. Geht es nach Alpenwelt-Koordinator Patrick Wagner, soll mit jedem Festival der finanzielle Anteil der Kommunen schrumpfen. „Wir wollen mehr auf eigenen Beinen stehen.“ Apropos: Erstmals gibt es auch sogenannte Unterstützer-Pässe für fünf Euro. Damit wird zum einen die Veranstaltung gefördert, zum anderen können Musikfreunde damit Eintritt in alle Klassikkonzerte, ein gedrucktes Programmheft sowie einen Freischaltcode für die Saitenstraßen-App erhalten.

Es ist also angerichtet für ein Sommer-Spektakel mit Hüttenmärkten, rund 80 Gruppen aus Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und Italien und vielen anderen mehr. Bis 15. März läuft übrigens noch die Anmeldefrist für Musikanten. Ihr Kommen zugesagt haben bereits Flamenco-Tänzer aus Andalusien. Wenn schon Klassik und Volksmusik ein Rendezvous haben, kann etwas Feuriges aus Südspanien bekanntlich nicht schaden.

Der Vorverkauf

für die Saitenstraßen 2023 startet am morgigen Mittwoch, 1. März. Der Eintritt zu den Klassikkonzerten ist bereits ab 5 Euro möglich, die Tickets für die Abendkonzerte in den Festzentren kosten jeweils 19 Euro. Eintrittskarten sind online unter www.saitenstrassen.de sowie in den Tourist-Infos in Mittenwald, Krün und Wallgau erhältlich.