Public Viewing im Eisstadion: Der Bierdurst steigt beim Sieg

Alle steht bereit für die Fußball-Fans im Isartal: Im Mittenwalder Eisstadion werden die Deutschland-Spiele der Weltmeisterschaft live auf Großbildleinwand übertragen. Am Sonntag um 17 Uhr geht‘s los. Hunderte Zuschauer werden erwartet - wie bei EM und WM in den Vorjahren.

Mittenwald – Den Titel Fußball-Public-Viewing-Experten haben sich Jutta und Sohn Max Mayer verdient. Zur Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika bauten sie erstmals die Großbildleinwand im Mittenwalder Eisstadion auf. Hunderte Besucher verfolgten im Isartal jeweils alle Spiele der deutschen Elf. Wie 2012 bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine, 2014 bei der WM in Brasilien oder bei der EM in Frankreich 2016. Auch für die WM in Russland ist alles vorbereitet. Für die Arena Mittenwald, die Jutta Mayer betreibt, beginnt diese mit der Partie Deutschland gegen Mexiko am Sonntag. Eine Stunde vor Anpfiff (17 Uhr) werden die Public-Viewing-Gäste im Eisstadion bewirtet.

Den Zuschauerrekord hält bislang das Endspiel Deutschland gegen Argentinien 2014. Schätzen kann Max Mayer die Zahl im Rückblick nicht. Die Stimmung aber – gigantisch. Genauso wie die Titel-Party danach, sagt er.

Er kennt das Verhalten der Fans mittlerweile. „Verlieren die Deutschen, ist fünf Minuten später alles leer.“ Andernfalls steigt der Bierdurst, „und es wird schon mal spät“. Doch interessieren nur die Spiele des eigenen Teams. 2010 kamen bei anderen Partien nicht einmal 50 Leute. Jetzt gilt: Scheiden die Deutschen aus, bauen die Mayers Tische und Bänke für über 500 Zuschauer – Reserve steht bereit – ab und zeigen die Partien im Saal. So weit aber kommt es im Idealfall nicht.

Public Viewing

Diese Lokale haben bis Freitag beim Markt Murnau und Garmisch-Partenkirchen Public Viewing angemeldet. Murnau: Astolfi, Bachida, Beinhofer, Bistro Chills, Centro, Casa Del Caffe da Damiano, Die Kneip’n, Griesbräu, Grissini da Alfredo, Schloßvogel. Garmisch-Partenkirchen: Irish Pub, Gasthof zur Linde, Local Cure. Ob sie die Spiele tatsächlich übertragen, ist vor Ort zu erfahren. Zudem könnten weitere Lokalitäten Public Viewing anbieten.