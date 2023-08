Arbeiten waren zu gefährlich: Neues Gefährt soll Friedhof sicherer machen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Historisch gewachsener Teil des Friedhofs: Hier ist es sehr eng, weshalb es ein schmales Gefährt braucht. © IMAGO/Zoonar.com/manfredxy

500 Kilo schwere Grabsteine lediglich mit einem Sackkarren über den Friedhof transportieren? Brandgefährlich, aber bislang gängige Praxis auf dem Mittenwalder Gottesacker. Nun lenkt der Gemeinderat ein: Es gibt neuerdings einen Kleinradlader, um nicht nur die Arbeitssicherheit zu erhöhen.

Mittenwald – „Endlich!“ Anders kann es Kurt Stransky (CSU) gar nicht ausdrücken. Seit der Gemeinderat als Mittenwalds Friedhofsreferent tätig ist, beschäftigen ihn Infrastruktur und Peripherie des Gottesackers. Glücklich ister nun, dass ein Kleinradlader für den Gottesacker angeschafft wird. Bitter nötig ist er. Denn fast schon haarsträubend war die Praxis bislang, wie Grabsteine entfernt wurden, teilt Marktbaumeister Ralf Bues mit. Sollte eine Steinplatte, die teils bis zu eine halbe Tonne wiegt, entfernt werden, mussten die Mitarbeiter bislang mit dem Bagger ran – und danach den schweren Koloss per Sackkarre transportieren. „Dass da bislang noch nichts passiert ist, gleicht einem Wunder“, findet Bues. Er will als Leiter des Bauamtes diese Praxis nach Bekanntwerden „sofort untersagt“ haben. Denn nicht auszudenken, falls ein 500-Kilo-Stein-Koloss auf einen Menschen kippt. Diese Gefahr sei aus arbeitsschutztechnischen Gründen in keiner Weise tragbar.

Gemeinderat musste einlenken, da Arbeiten bislang zu gefährlich waren

Deshalb musste der Gemeinderat nun dringend einlenken und überplanmäßig für ein Ersatzgerät stimmen. Bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 ist vereinbart worden, zu prüfen, wie wichtig ein Kleinradlader für den Friedhof ist. „Zwischenzeitlich hat es mehrere Ortstermine und Gespräche mit Beteiligten gegeben“, erklärte Bues während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nicht nur der Schutz für die Mitarbeiter spricht für die Neuanschaffung des Produkts 1160 Hoftrac der Firma Weidemann für 55 000 Euro. „Die reine Beseitigung von alten Grabsteinen bei abgelaufenen Grabstellen könnte auch durch eine Fremdfirma erledigt werden“, meint er. „Doch gerade im historischen Bereich des Friedhofs ist es oft notwendig, bei Begräbnissen angrenzende Grabsteine zu entfernen und seitlich zu lagern.“ Und da braucht es einfach entsprechendes Gerät, damit die einheimischen Arbeiter diese Tätigkeiten selbst ausführen können. Ein Hubwagen als Alternative entpuppte sich „als nicht praktikabel“.

Kleinradlader ist vielfältig einsetzbar

Der Kleinradlader ist vielfältig einsetzbar: Es kann auch Erde ausgehoben werden. Eine Arbeit, die bislang mit einem sogenannten „Japaner“, einem Vorderkipper, erledigt wurde – was arbeitsschutztechnisch genauso wenig erlaubt ist. Zudem stehen auf dem weitläufigen Gottesacker zahlreiche Bio-Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 240 Litern. „Speziell nach Wochenenden sind diese teils bis zum Rand gefüllt und entsprechend schwer“, sagt Bues. „Auch hier sprechen arbeitsschutzrechtliche Aspekte für den Transport mit einem entsprechenden Gerät. Und im Winter habe man den Vorteil, den Kleinradlader mit einer Gesamtbreite von 104 Zentimetern und einer Kipplast von 1000 Kilogramm Schnee zu räumen auf den engen Wegen. „Mit der Schaufel des Gefährts kann der Schnee dann sofort weggeräumt werden, die praktikabelste Lösung“, versichert der Marktbaumeister. Für die Räte lag die Wichtigkeit auf der Hand, weshalb sie einhellig für den Hoftrac stimmen.