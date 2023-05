Geld, Schweiß und Freizeit - erst dann klappt der Bergsommer

Lauschiges Plätzchen in luftiger Höh‘: Oben auf der Mittenwalder Brunnsteinhütte kann man es aushalten.

Alpenvereinshütten in Mittenwald

Der Bergsommer kann kommen – zumindest was die Mittenwalder und Brunnstein-Hütte betrifft. Die beiden Unterkünfte der Sektion Mittenwald öffnen am Wochenende. Doch damit der Laden dort oben überhaupt läuft, darf der Alpenverein viel Geld, Arbeit und Zeit in ihre viel besuchten und gebuchten Immobilien investieren.

Mittenwald – Jetzt kann’s wieder nach oben gehen – auf 1560 beziehungsweise 1519 Meter. Bergsteiger dürfen sich auf das kommende Wochenende freuen. Dann nämlich sperren die Pächter der Brunnstein- und der Mittenwalder Hütte ihre Unterkünfte wieder bis Kirchweih auf. Hans-Peter Gallenberger (65) geht dabei in seine 42. Saison am Stück auf dem Brunnstein. Für Kimberly Scherer (30) und Tobias Kriner steht Abenteuer Nummer zwei in der Mittenwalder Hütte auf dem Programm.

Ihr Erfolg hängt maßgeblich von der Alpenvereinssektion Mittenwald ab, die permanent in ihre beiden Karwendel-Unterkünfte Geld, Schweiß und Freizeit stecken darf. Dabei mahlen die bürokratischen Mühlen oft sehr langsam, wie Sektionsschef Max Schmidt aus leidvoller Erfahrung weiß. „Die Genehmigung des Landratsamts für den Sonderbau zweiter Rettungsweg an der Brunnsteinhütte kam erst nach einem Jahr“, informiert der Vorsitzende. Immerhin: Mit dem Einbau einer Türe von der Küche in den Gastraum und einer zweiten im Ersten Stock an der Ostseite mit einem 1,8 Meter langen Steg zur Hangostseite kommt man nun bei Gefahr ins Freie.

Für die bestehende Abwasserleitung von der Brunnsteinhütte zur Talleitung Scharnitz/Mittenwald (wir berichteten) verlangt die DAV-Bundesgeschäftsstelle übrigens eine sogenannte Immissionsbilanzierung. „Zu prüfen sind die zwei Möglichkeiten Tal-Ableitung oder Insellösung“, erklärt Schmidt. „Wir haben eine Firma beauftragt und sie in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass unser Abwasserkanal von der Mittenwalder Hütte hinunter zum Waudl seit 24 Jahren störungsfrei im Betrieb ist.“

Da der Bauherr der Markt Mittenwald ist, gibt es bei der Genehmigung von der Regierung von Oberbayern einen Zuschuss von 75 Prozent. „In diesem Fall müssten die Gemeindewerke/KEW uns die Leitung der vor zwei Jahren auf 750 000 Euro festgesetzten Kosten mit einer gewissen Finanzbeteiligung überlassen.“, erläutert Schmidt das weitere Prozedere.

+ Zwischen Fels und Latschen: die Mittenwalder Hütte. © Matthias Balk/dpa

Immer was zu tun, gibt es natürlich auch an der Mittenwalder Hütte. Diese hat bekanntlich keine Quelle. Daher müssen Regenwasser und bei längerer Trockenheit Wasser mit der Materialseilbahn zur Hütte transportiert werden. „Wir haben einen zweiten 6000 Liter fassenden Tank hinauffliegen lassen, der im Mai an den bestehenden Tank angeschlossen wird“, schildert Schmidt. Das zusätzliche feuchte Nass wird durch Filterung vorwiegend zur Trinkwasserversorgung verwendet.

Auch die Nutzung der Materialseilbahn ist geregelt worden. Nach einer Besprechung mit Landratsamt, Technischem Überwachungsverein (TÜV) und der Regierung von Oberbayern soll demnächst ein beschränkter Werksverkehr genehmigt werden. „Das bedeutet für unsere Sektion, dass die Wirte, Angestellten und mit Ausnahmegenehmigung auch Bergwacht, Polizei und Handwerker die Anlage nutzen können.“ Was Schmidt damit ausdrücken will: Schwindelerregende Fahrten in luftiger Höhe.

Doch bekanntlich ist auch der Weg das Ziel. Pro Jahr steckt die Alpenvereinssektion Mittenwald dank der Mitgliedsbeiträge über 10 000 Euro in die Instandhaltung der Steige. Dieses Engagement weiß auch der Bürgermeister zu schätzen. „Der Sektion ein großes Lob für die Wege-Instandsetzung und Hüttenbewirtschaftung“, betont Enrico Corongiu. „Dies sind besonders wichtige Faktoren für unseren Ort und den Fremdenverkehr.“ Und Balsam für die gestressten Hüttenwirte. Wolfgang Kunz