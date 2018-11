Weichen für Mittenwalder Sporthalle gestellt

Klares Ja im Gemeinderat

von Christof Schnürer

Baubeginn 2020, Fertigstellung 2021 – so lautet die Wunschvorstellung der Marktverwaltung zum Bau der neuen Sporthalle in Mittenwald. Am Dienstag hat der Gemeinderat mit 17:2 Stimmen das Projekt auf den Weg gebracht.