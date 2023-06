3800 Glasfaseranschlüsse für Mittenwald: „Genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom und Wasser“

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Fast der gesamte Ort kann ab 2028 einen kostenlosen Glasfaseranschluss bekommen. © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom plant 3800 Glasfaseranschlüsse in Mittenwald im Jahr 2028. Eigentümer müssen allerdings aktiv zustimmen, um das Highspeed-Internet zu bekommen. Wir zeigen, wo und wie.

Mittenwald – Video-Konferenzen, Surfen und Streamen im Internet gleichzeitig? Selbst im Jahr 2023 ist das für viele noch Utopie. Hängende Ladebildschirme, Zeitverzögerungen, abgebrochene Videoschaltungen sind noch an der Tagesordnung. Das soll sich ändern, geht es nach der Deutschen Telekom. Das Unternehmen plant einen großen Ausbau ihres Glasfasernetzes in Mittenwald – 3800 Gewerbetreibende und Haushalte, also ein Großteil des Ortes, werden davon profitieren. Doch müssen sich die Isartaler noch etwas in Geduld üben, bis es soweit ist: Denn der großflächige Ausbau soll erst 2028 erfolgen.

Die Weichen wurden nun aber gestellt. „Eine gemeiname Erklärung ist unterzeichnet worden“, verkündet Dr. Markus Jodl, Pressesprecher der Deutschen Telekom. Das neue Netz soll leistungsstarke Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Die Telekom baut es eigenwirtschaftlich aus, was bedeutet, die Maßnahme ist für Eigentümer kostenfrei.

Freuen sich auf’s Power-Internet: Enrico Corongiu (l.) und Bernhard Multerer (Kommunalberater Glasfaser Telekom). © Deutsche Telekom

Gemeinde zeigt sich hocherfreut über den Glaserfasernetz-Ausbau

Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) zeigt sich hoch erfreut über die Investition und hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor. „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftige notwendige Datenmengen transportieren kann.“ Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus sei „genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom und Wasser“.

Die Chance sollten Anwohner im Ausbaugebiet nutzen, betont Jodl. Denn ein ganz wichtiger Punkt dabei: „Der Anschluss kommt nicht von allein.“ Die Telekom braucht das Einverständnis der Eigentümer. „Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssen die Mitarbeiter privaten Grund betreten.“

Wer sich also für das Power-Internet interessiert, kann sich ab sofort registrieren lassen (siehe Infobox). Dort kann schon jetzt eine sogenannte Hauszuführung (HTN) genehmigt werden. „Details werden dann beim Baustart besprochen“, erklärt Jodl. Ebenso wann genau das neue High-Speed-Angebot in Anspruch genommen werden kann. Zusätzlich wird auf der Seite im Detail noch mal erklärt, was Glasfaser überhaupt bedeutet und welche Vorteile es bringt.

Registrierung Die Deutsche Telekom betont, dass der Glasfaseranschluss nicht von allein ins Haus kommt. Wer den kostenlosen Einbau 2028 will, kann sich ab sofort unter www.telekom.de/glasfaser registrieren lassen. Hierzu muss nur der Reiter „jetzt registrieren“ gedrückt werden.